Juan Pablo Labat cuestionó con dureza la administración Bartol en el MIDES

En el marco de la campaña electoral hacia las elecciones departamentales, en respaldo a la candidatura del frenteamplista Pablo Urreta, estuvo el miércoles en el departamento de San José el ex director de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Juan Pablo Labat, quien realizó un duro cuestionamiento sobre las políticas de la actual administración del Ministerio encabezado por Pablo Barthol.

Respecto a las políticas que lleva adelante el MIDES mencionó Labat que “todos los cambios traen incertidumbres, pero en realidad cuando los cambios no están escritos traen más incertidumbre que aquellos que parecen planificados. No digo que no exista una planificación, pero por lo menos no es pública, y se han ido conociendo los cambios mediante la prensa, incluso para los propios funcionarios del Ministerio. Ha habido cierre de programas sobre los que los trabajadores se han enterado por la prensa. Eso agrega un componente de inestabilidad y de angustias a todos esos procesos que por sí mismos no siempre son sencillos de procesar”.

En opinión del ex jerarca del MIDES, “hay un cambio importante en el enfoque de las políticas, que se vienen dando contra la realidad. Se anunció un cambio que habría sido profundamente revolucionario, transformador en el enfoque de la política social, pero ese cambio no se ha producido, sino que se ha recurrido a los viejos instrumentos siempre usados, con los mismos programas, las mismas técnicas, incluso con las mismas organizaciones no gubernamentales, tan cuestionadas en la campaña política”.

Agregó Juan Pablo Labat que “el discurso o la propuesta política que venía a llevar adelante el MIDES tenía una especie de aire de superación, por ejemplo con los temas de situación de calle y si bien la pandemia sirve para excusar un montón de cosas -es verdad que se agudizaron muchas cosas-, también la realidad demuestra que las cosas que nosotros no pudimos solucionar, no eran tan fáciles de solucionar”.

“Durante 15 años el Ministerio fue aprendiendo todas esas cosas, pero se ganaron grandes acumulados, incluso se han desarrollado importantes áreas académicas dentro de la Universidad estudiando los problemas del MIDES, por lo cual venir a decir ‘eso no se hace así, esto lo vamos a hacer de otra manera, nosotros lo vamos a arreglar en un rato’, al principio parecía soberbio, pero uno tiene que darle el principio de la oportunidad, pero ocurrido eso, ahora asistimos a un rotundo fracaso”, opinó Juan Pablo Labat.

RECORTES | Según el ex Director de Evaluación y Monitoreo “el Ministerio sirvió como un objeto de crítica durante mucho tiempo por supuesto asistencialismo y lo que se vino a instalar ahora es asistencialismo puro y duro. Se habla de la superación de la persona, del problema de la autonomía, de cómo lograrla y eliminar la asistencia del Estado y lo que se hace es recortar la parte de los programas que introducen procesos sociales a las personas, que les podrían dar la inserción social”.

“Yo no hablaría nunca de autonomía -agregó Labat-, porque todos somos dependientes de la sociedad y del Estado en mayor o menor medida. La cuota del colegio privado o la guardería que paga un padre de familia para llevar a sus hijos, es dependiente del subsidio que el Estado le da a la educación privada, en un monto que supera a lo que nosotros ponemos en ese niño por transferencias monetarias y por aportes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de autonomía del Estado? Hablamos de un sector social que me lo quiero sacar de encima y quiero que se las arregle por su cuenta”.

Labat se preguntó luego “cómo van a hacer para hacer eso en una situación en que se está contrayendo el empleo, no hay una inyección de fondos en la micro economía, en lo que dinamiza al pequeño comercio. Produzco un ajuste, hay un impacto en los bolsillos, yo no devuelvo el dinero para que siga circulando en el mercado y pretendo que esa gente haga un proceso de autonomización. Uno lo mira de afuera y se da cuenta que se van a dar contra la pared. Solamente se puede sostener a través de una prédica fantasiosa, moralizante, con la que nos pretenden convencer de qué es lo bueno y deseable, según una perspectiva de la vida”.

AUTONOMÍA | “Uno agarra el programa del Partido Nacional y lo que encuentra es que dice que lo que hay que buscar es darle a las personas el empujón que precisan para aprovechar las oportunidades que la vida nos brinda y a partir de eso, construir un proyecto propio”, pero eso “es un cuento de hadas, la oportunidad se llama empleo, vivienda, educación de calidad. Eso se llama oportunidad; no se llama aspirar a conseguir, no, se llama tener. El problema del empleo no es un problema de las personas. Si yo salgo a buscar un trabajo, no lo encuentro y si no está el empleo, no está la oportunidad”, comentó Labat.

“NEGOCIO” | Según Labat el gobierno ha tenido problemas para nombrar directores departamentales, porque “para trabajar en políticas sociales hay que tener formación y vocación. El Ministerio, mientras recorta los programas les está aumentando el sueldo a los directores. Yo no creo que no entiendan que es una mala señal política, creo que entienden que llamaron a gente a dirigir esto que no tiene la más mínima vocación y están viendo si aunque sea con plata lo arreglan”.

“No están encontrando el negocio”, opinó Labat y por eso “empezamos a inventar mecanismos informáticos para comunicarnos con la población de forma de no atender el mostrador. No queremos hacer más visitas para controlar las transferencias monetarias. Todos aquellos que se llenaron la boca hablando de los controles del Estado y la transparencia, ahora proponen no visitar más los hogares y que la gente llene un formulario por internet”.

Comentó luego Juan Pablo Labat que ve “un montón de humo, unas teorías sociales fantásticas, pero la realidad es que el MIDES es una institución que se está vaciando en sus capacidades técnicas”.

Consultado respecto a si cree que el hecho de que el ministro Barthol sea integrante del Opus Dei, condiciona la mirada de las políticas que está implementando el MIDES, Juan Pablo Labat dijo creer que “con la imaginería del proceso social tiene que ver. Solamente alguien que cree que la pobreza es un asunto que se arregla en el más allá, puede pensar estas cosas”.