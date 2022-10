Juan Ceretta anuncia una batería de acciones para evitar la concreción del proyecto Neptuno

El titular del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR), Juan Ceretta, anunció a La Semana que una vez que el Directorio de OSE publique el llamado a licitación para la construcción del proyecto Neptuno en la zona de Arazatí, iniciará una batería de acciones legales con el objetivo de detener el avance de la mega obra. Ceretta estuvo el pasado viernes en el recién declarado balneario y se interiorizó de las características de la zona.

En declaraciones exclusivas realizadas el lunes a su periódico, Juan Ceretta dijo que “como en cualquier acción que nosotros entablamos era importante conocer de primera mano el lugar donde suceden los hechos o donde van a suceder y tener contacto con la gente que vive en el lugar”. Eso fue lo que hizo él y su equipo de estudiantes.

Mencionó Ceretta que estuvieron dialogando con la organización «Los Tucu-Tucu» y también “estuvimos con una familia de pescadores que allí viven, para escuchar lo que sienten los vecinos del lugar, conocer la opinión que tienen y también para recorrer el sitio, porque es muy importante ver el lugar”. El Docente y Abogado contó a este medio que “no conocía Arazatí” y declaró que le sorprendió “gratamente”.

“Me sorprendió también encontrar que la continuación del camino esté cerrada con una portera y que no había acceso fácil a esa playa tan linda que tiene Arazatí, con la desembocadura del arroyo Sauce. Nos estuvieron contando los vecinos la historia de esa situación, accedimos también a un expediente judicial que hubo sobre el cerramiento e intercambiamos opiniones sobre el impacto que tendría el proyecto Neptuno en la zona, tanto desde el punto de vista ambiental como territorial para la gente del lugar”, narró el docente universitario.

Consultado por La Semana sobre el fallo judicial que permitió que la familia Voulminot continuara con el camino cerrado, Juan Ceretta dijo que aún no puede “dar una opinión muy contundente, porque estamos recién leyendo el expediente, pero la verdad es que me sorprende muchísimo que se haya permitido el cerramiento con una portera, que impide a todos los vecinos del lugar disfrutar cómodamente de esa playa, que es un lugar público, patrimonio de los vecinos de Rafael Perazza y toda la zona”.

Cuando se difundió la noticia de la presencia de Ceretta y su equipo en Arazatí, se dijo que venía con la intención de iniciar una acción de amparo, pero en el diálogo mantenido con este medio dijo que cree “firmemente que no va a ser por ese camino” que accionarán.

INCONSTITUCIONAL | “Estamos a la espera de una nueva resolución del Directorio de OSE, que continúe con el trámite del proyecto Neptuno, ya llamando a licitación y una vez que eso ocurra vamos a presentar una serie de acciones judiciales, por distintos caminos, en distintos lugares y en distintas órbitas, que van a cuestionar seriamente la legitimidad del proyecto, por considerarlo contrario a la Constitución”, anunció Ceretta.

Agregó el Docente de la Facultad de Derecho que “será una batería de acciones que buscarán evitar la concreción del proyecto y entre ellas desde este martes vamos a estar pidiendo la colaboración a nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias sobre el impacto ambiental y territorial que tendría el proyecto; queremos saber de qué privaría a los vecinos del lugar que el proyecto Neptuno se instale en esa zona”.

Ceretta explicó que en todo lo que tiene que ver con lo ambiental, el Consultorio Jurídico que el encabeza cuenta siempre con “el apoyo de los compañeros de la Facultad de Ciencias y de otras facultades. En la medida en que les consultamos, siempre nos han apoyado”.

Dijo luego el profesional que seguramente estará volviendo más de una vez a la zona de Arazatí. “Ojalá no fuera así, se dejara sin efecto este proyecto y se pudiera recuperar la playa para el disfrute de todos los habitantes de la zona y de los que no somos de la zona”, dijo, aunque reconoció que eso no será así y estará “intentando defender los intereses de la gente del lugar”.

Consultado por último sobre cuándo comenzarán sus acciones, dijo que será “ni bien aparezca el acto administrativo de OSE llamando a licitación, nosotros vamos a tomar las acciones que consideremos pertinentes”. Declaró más adelante, que “está claro que los únicos que se beneficiarían con este proyecto son las empresas privadas que lo presentaron”.

Por Javier Perdomo.

*Imagen tomada por «Pata» Izmendi durante la recorrida.