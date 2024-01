Juan Aria, encargado del Destacamento de Bomberos de Libertad y su balance de la temporada

En lo que va de este 2024, los bomberos no han sido protagonistas de la temporada estival, como sí ha ocurrido en otros años. Esto se debe, según lo comentado por el encargado del Destacamento de Bomberos de Libertad Juan Aria, a dos elementos. Por un lado a que ha llovido más de lo habitual y por otro a la toma de conciencia de la gente y no generar focos ígneos de forma innecesaria en la temporada estival.

Aria recibió a La Semana el miércoles 17 y comentó que hasta ese día eran 12 las salidas que el destacamento había realizado en el mes de enero. “No son pocas, pero tampoco son tantas como el año pasado”, dijo el funcionario, que añadió que “lo bueno es que la gente está colaborando mucho, está existiendo la conciencia de no realizar quemas, hay una buena campaña y la gente ha entendido que no es tiempo para hacer quemas profilácticas, de limpieza; eso nos ayuda un montón y también ayuda a la gente”, dijo Aria.

“Otra cosa que ayuda mucho es que la gente está llamando a Bomberos en la fase temprana. Hemos tenido salidas en que la gente no está segura si es o no un incendio pero igual alerta; se llega en una fase muy temprana y las veces que sí han sido incendios, se han agarrado muy temprano, se ha podido controlar antes que se nos vaya de las manos”, explicó el Jefe del Destacamento libertense.

Fue claro al decir luego que “no estamos ni cerca con lo que fue el año pasado” y comentó que ha estado hablando “con quienes llevan las estadísticas en la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), y los números son notorios de mejoras en relación a lo ocurrido el año pasado”.

“Tenemos un verano lluvioso, lo que ha ayudado. Llueve, hay un par de días veraniegos, después ocurren un par de días con viento”, dijo al referirse a la forma en que se ha dado el verano. “No hay que descuidarnos para lo que resta de la temporada, pero hasta ahora nos ha ayudado el tiempo”, comentó.

EQUIPOS | Consultado sobre si el Destacamento libertense cuenta con el personal suficiente para abordar la temporada, Juan Aria comentó que “en Bomberos no hay licencias en verano entre los que están en el área operativa, por lo que tenemos la máxima capacidad en materia de funcionarios y lo otro que tenemos es el refuerzo de la brigada forestal, que este año nuevamente se encuentra en Ciudad del Plata y está en apoyo a ese destacamento, al de Libertad y al de San José”.

Explicó que la brigada está instalada en Ciudad del Plata por un tema logístico, “pero es para apoyar a cualquiera de los tres destacamentos”.

Aria se refirió al servicio que cumple esa brigada. “Cuando se incendia un campo, que no es un incendio que se trabaje tanto con agua, se usa el recurso de personal y a eso es lo que ataca el servicio zafral, que es un refuerzo al personal permanente. Tienen dos camionetas polivalentes, que también pueden usarse para combatir incendios pequeños llevando agua”, dijo y mencionó que la brigada está integrada por unos 12 funcionarios.

En cuanto a infraestructura, dijo que el Destacamento de Libertad está bien. “El edificio es nuevo, tenemos herramientas, personal y la autobomba, que es icónica acá. No es solo salidas de fuego, siempre estamos ahí apoyando a la comunidad”, dijo.

TEMPORAL | Explicó luego Aria que ninguna de las salidas de este año han sido al balneario Kiyú, aunque sí recordó que tuvieron mucha tarea allí durante el temporal ocurrido a mediados de diciembre del pasado año. “Colaboramos mucho con el tema de los árboles, que nos competen cuando es un riesgo inminente para la gente. En esa oportunidad se dio una mano en Kiyú, aunque también impactó fuerte en Libertad y colaboramos con el Municipio”, dijo Aria.

Por último insistió en que “si seguimos manteniendo como viene el día a día y el comportamiento ciudadano de ser responsables, de alertarnos en una fase temprana, será una temporada tranquila”.

ES PARA UNA ORGANIZACIÓN NACIONAL Y NO SE REALIZA DESDE LIBERTAD, DIJO

Alerta por venta de bonos

Días antes del encuentro con La Semana, el encargado del Destacamento de Bomberos de Libertad Juan Aria había alertado por otros medios a los vecinos de la ciudad ante la aparición de personas que decían estar vendiendo bonos colaboración para Bomberos, venta de la cual en el cuartel no sabían nada.

Aria fue alertado por comerciantes que fueron visitados en los últimos días por vendedores de una asociación nacional de apoyo a Bomberos, que recaudaría dinero para distribuir en los distintos destacamentos del país.

Según lo que contó a La Semana, el responsable de esa organización se comunicó con él para hablarle de cuál es el trabajo que realizan, pero no quedó conforme con sus explicaciones, por lo cual decidió alertar a los vecinos de Libertad respecto a que el destacamento no está haciendo ninguna campaña ni tiene conformada una comisión de apoyo.

El responsable de esa asociación de apoyo a Bomberos que estaba vendiendo bonos se comunicó también con La Semana para brindar su versión. Dijo que la suya es una organización nacional con apoyo de la Dirección Nacional de Bomberos y que colabora con todos los destacamentos del país en función de sus necesidades. Prometió enviar por correo material sobre su organización, pero hasta el cierre de esta edición nada había llegado. La misma promesa le hizo al encargado Aria.

Consultado Aria si no le interesa tener una comisión de apoyo local, dijo que sí, que cuando llegó se trabajó con representantes de la mayoría de las empresas grandes de la zona y con comercios de la planta urbana, pero les resulta dificultoso concretar reuniones formales y como por estatuto el encargado solo puede ser un nexo y no parte de la comisión, ésta no se ha llegado a conformar oficialmente.

De todas formas, dijo, “todos están a la orden cuando los necesitamos” y además comentó que siempre tiene el valeroso respaldo del Rotary Club, con quienes hacen actividades como las recorridas de los hidrantes.

Por Javier Perdomo.