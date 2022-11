Jóvenes convocan a manifestarse contra hechos de violencia sobre la avenida este sábado

Comenzó a circular a media mañana de este viernes una convocatoria a concentrarse este sábado a las 20 y 30 en 25 de Agosto y la avenida, para repudiar públicamente hechos de violencia que han ocurrido en la noche libertense y que tiene como protagonista principal a un guardia de seguridad de centros nocturnos. Todo comenzó con dos hechos de violencia ocurridos el pasado fin de semana; de uno de ellos dimos cuenta en la pasada edición impresa de este medio.

Un vecino de Libertad denunció ante la Policía al funcionario que trabaja como seguridad en el local nocturno Nairobi -ubicado sobre la avenida central-, tras una golpiza que recibiera en la noche del viernes 28 de octubre, que le generara importantes lesiones en el rostro.

Según la persona afectada, no es la primera vez que ocurre un incidente de estas características en ese centro de diversión y con un funcionario de seguridad en particular, pero él sí es el primero que realiza una denuncia concreta a esa persona. Informó el denunciante que se presentó el sábado en la mañana en la seccional de Libertad y que el lunes se reunió con su abogado para definir las acciones legales a seguir de ahora en más con el caso.

El agredido dijo que pretende ir hasta las últimas consecuencias, porque quiere que no ocurran más estos hechos en la noche de Libertad.

OTRO INCIDENTE | Pero según lo comentó a La Semana Florencia Pérez, joven activista social, el sábado a la noche también hubo problemas con la misma persona que estaba como guardia en el boliche Dancing Grass, lo que llevó a la decisión de realizar esta convocatoria a movilizarse contra la violencia.

«Hay mucha gente preocupada por los hechos de violencia que en todas sus formas están ocurriendo. Estaría bueno que cada vez que haya un lío, que alguien resulte lastimado, golpeado, insultado o amenazado, pueda ser defendido», dijo Florencia Pérez, ya que comentó que siempre que ocurren estos hechos, «el comentario ‘ah, que disparate, mirá lo que pasó’, pero todo queda en la nada, nadie se involucra».

Florencia Pérez dijo que no sabe «cuánta gente irá, la idea es que vayan los tambores, hacer un poco de música, que se arrime gente con alguna pancarta, hablar entre todos».

Vale agregar que la persona que fuera agredido sobre la avenida y que denunciara al patovica, ha acordado con las personas que organizan la movida que no estará presente, ya que la idea no es identificar gente ni el incidente en particula. «Somos una comunidad y no está bueno que estén pasando estas cosas», dijo Flroencia Pérez.

Imagen: avenida central de Libertad.

Por Javier Perdomo,