Jornada del sábado 29 culminó con 92 perras y perros castrados

Un total de 92 perras y perros fueron castrados en forma gratuita durante la jornada realizada el sábado 29 de mayo en la sede de la asociación civil Crecer, que fuera financiada por la Intendencia y organizada por el grupo Bicheros Unidos de Libertad.

Según comentó Susana Pérez las integrantes del grupo estuvieron 11 horas trabajando en la sede de Crecer, ubicada sobre calle 25 de Agosto esquina Colón. “Nosotras llegamos antes de las 8 de la mañana para preparar el lugar y nos fuimos después de las 8 de la noche, luego de haber limpiado todo”, mencionó la integrante de Bicheros Unidos.

Respecto al número de animales castrados dijo Susana Pérez que fueron 92 animales y agregó que podían haber llegado a los 100, porque esa era el número de anotados, pero “habíamos pedido que si tenían síntomas o algo de coronavirus, no vinieran y dos o tres personas nos dijeron que los habían mandado en cuarentena así que no vinieron. Otros, simplemente no vinieron, pero teníamos lista de espera, con ella nos manejamos y por suerte llegamos a 92 animales castrados”.

Susana Pérez mencionó que como Bicheros quedaron “muy conformes con la jornada en materia de seguridad por el coronavirus, porque hubo poca circulación de gente durante el día. Hicimos turnos cortos, de media hora, eso dio resultado, además el día ayudó para que la gente siempre estuviera afuera”.

AGRADECIMIENTOS | A su vez Ana Valverde, otra de las integrantes de Bicheros Unidos, publicó en su perfil personal de Facebook un texto en que explica buena parte de lo mencionado por Pérez y además realiza una serie de agradecimientos.

Valverde comenzó agradeciendo a todas las familias presentes, al veterinario Jaime Machado y a su ayudante Natalia Rodríguez, también agradeció al Municipio, a Darwin su chofer, al Comedor, a la asociación Crecer por cederles las instalaciones, a los voluntarios de siempre Ivette, Alan, Faustina, Luis Miguel.

También dijo Valverde que Bicheros quería “dar un profundo agradecimiento a los integrantes de Interact Club de Libertad por su colaboración desde antes de la jornada de castración ya que juntaron cartones que son muy necesarios para estas instancias. Además durante el sábado fueron de muchísima ayuda para mantener las distancias, dar los números y cuidar los animalitos. “Gente joven y con ganas de ayudar. La verdad un éxito rotundo la jornada a pesar del frío y del viento”, culminó escribiendo Ana Valverde.

Vale mencionar que por ser una jornada organizada por Bienestar Animal de la Intendencia, a todos los animales se les colocó el correspondiente chip.

Fotos: Sebastián Parentelli,