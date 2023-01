Jerarca del área metropolitana de Transporte del MTOP abierto a estudiar línea Montevideo -Kiyú

El coordinador de transporte del área metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Joselo Hernández, dijo que la cartera está dispuesta a estudiar la posibilidad de extender el servicio de transporte metropolitano hasta el balneario Kiyú si después de un detallado estudio se determina que es necesario. Mencionó que será importante la opinión y el compromiso de las autoridades electas en el departamento.

Sobre fines de 2022 se dio a conocer una misiva pública a partir de la cual vecinos residentes permanentes del balneario que es parte del Municipio de Libertad, solicitaban la creación de una línea de transporte colectivo de pasajeros Montevideo-Kiyú. La carta estaba dirigida a autoridades locales y nacionales, pero según lo informado por el jerarca del MTOP Joselo Hernández (dependiente de la Dirección Nacional de Transporte del MTOP), a su despacho no ha llegado ninguna solicitud.

Hernández comenzó diciendo a La Semana que todo pedido que llega al Ministerio se analiza, se estudia y también se le da una respuesta. “Nunca se deja de lado un pedido, en el tema del transporte de pasajeros eso es así siempre. Cuando nos han llegado requerimientos se les ha dado para adelante en algunos casos y en otros se ha dicho que no porque no hay una cierta cantidad de pasajeros para ser atendidos”, mencionó el jerarca del MTOP.

En principio, el jerarca de confianza política de la actual administración no mostró reticencia al respecto del pedido. “Si hay perspectivas buenas y las condiciones están dadas, es decir que no se le genere perjuicios a otras empresas y que haya una cantidad de pasajeros adecuada para que la línea funcione, se le dará para adelante”, comentó ante la insistencia de este medio.

A DEFINIR | Los vecinos movilizados, en principio, solicitaban que el servicio fuera metropolitano y lo cumpliera la empresa Come S.A., pero luego hicieron una nueva versión en que pedían el servicio sin nombrar una empresa. Consultado sobre si Kiyú está incluido en el área de su competencia, dijo que “eso es algo que tendría que evaluarse también”. Hoy el área metropolitana, pero puede tener cambios. “Habría que analizarlo; no me quiero adelantar hasta no tener las cartas vistas”, comentó Hernández.

“Cada vez que se solicita una línea nueva, hay que realizar un estudio general. Ver el impacto social, es decir ver si es una necesidad real o no; el impacto en pasajeros, es decir ver si hay una cantidad de usuarios suficiente para que la línea funcione”, dijo Hernández.

Consultado sobre cómo se realiza ese estudio general, dijo Hernández que todo lo relacionado con la realidad de cada empresa, el Ministerio lo sabe. “Después se hace un análisis general, se ve el mercado; se escucha la opinión de los vecinos pero también se escucha la opinión de los representantes departamentales, de los alcaldes, concejales, ediles, de la Intendencia”, dijo José Luis Hernández. Agregó luego que en el caso de los vecinos de San José, tienen la ventaja de tener a Sergio Valverde en el Ministerio, que coordina muchas tareas y que en este punto podrá apoyar.

Insistió el jerarca del MTOP en que hay que analizar todo. “A nosotros nos han llegado pedidos de líneas para otras zonas, donde realmente las condiciones no estaban dadas para habilitarlas. Esto es como un comercio, si usted abre y no tiene clientes, el comercio no funciona. Esto es lo mismo, si las condiciones están dadas, le damos para adelante”.

EL METROPOLITANO | Joselo Hernández se refirió luego a la situación general del transporte colectivo de pasajeros en el Área Metropolitana. “Todo el transporte estuvo complicado los dos años anteriores con la pandemia; se bajó mucho la cantidad de servicios, pero ahora, de a poco, se está volviendo a la normalidad”, mencionó.

Continuó diciendo que para el Ministerio es un dato positivo que haya aumentado la cantidad de pasajeros con descuento en el boleto. “En 2020, en todo el área metropolitana hubo 54 mil usuarios que tuvieron el descuento en el boleto y pasó a 97 mil en 2022”, comentó.

Esto se debe, dijo, a que “en marzo de 2021 se bajó el requisito para tener el descuento. Se pasó de 40 a 30 boletos y a través de la tarjeta STM (Sistema de Transporte Metropolitano), se le devuelve a todos los usuarios el 10% de lo gastado en el mismo mes. Esto ha llevado a que en 2021 se devolvieran 14 millones de pesos y en 2022 se devolvieran 28 millones de pesos a los usuarios que hicieron más de 30 viajes”.

Volviendo a la situación durante la pandemia, dijo Joselo Hernández que para las empresas de transporte fue muy complicada esa etapa, pero consideró fundamental la ayuda que recibieron del MTOP. “Es bueno recordar que cuando los ómnibus andaban vacíos, el MTOP ayudó para que mantuvieran el servicio. Se mantuvieron los subsidios normales y se agregaron subsidios extraordinarios, para intentar mantener la mayor cantidad de servicios posibles”, dijo.

Agregó el jerarca que “todo eso llevó a que ninguna empresa de transporte de pasajeros diera quiebra ni tuviera que despedir trabajadores por problemas económicos. Por eso fue fundamental el aporte del MTOP, si las empresas hubieran quebrado hoy habría servicios que no existirían”.

“Ahora estamos generando beneficios para que la gente vuelva a subir a los ómnibus; va a ser difícil que suban los mismos que antes ya que hay gente que se acostumbró a estudiar o trabajar desde su casa; hay otros que se compraron un autito y viajan en el mismo auto cuatro o cinco personas, pero igualmente la situación viene mejorando”, mencionó Joselo Hernández.

Dijo el coordinador de transporte metropolitano que siempre ha habido servicios que son rentables y otros que son servicios sociales que brindan las empresas. “Todos sabemos que hay servicios en los que no dan los números para que pueda funcionar. Hay ciertas zonas donde no hay ningún otro tipo de transporte de pasajeros y por eso hay que mantener los servicios. Ahí es donde pasa a ser fundamental la ayuda del Estado”, dijo el entrevistado.

