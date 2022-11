Jefe de Policía presentó en el Municipio y a vecinos de Kiyú, plan de trabajo para la temporada

El nuevo jefe de Policía de San José Atilio Rodríguez, comenzó una serie de contactos con vecinos y representantes políticos del departamento. En la pasada semana, luego de hacerlo en distintos ámbitos de la capital departamental, se reunió con el Concejo Municipal de Libertad el jueves 27 de octubre, mientras que el viernes 28 concurrió a la sede de Estrella del Sur, para reunirse con vecinos del balneario Kiyú, a quienes anunció la estrategia que seguirá la Policía de cara a la temporada estival 2022-2023, la primera sin el fantasma de la pandemia condicionándolo todo.

El encuentro en el balneario estaba fijado para las 18 horas y se lo anunció como una reunión en la que el jefe Rodríguez hablaría de seguridad rural, aunque en los hechos la reunión se centró en cómo va a afrontar la Policía el próximo verano en la zona balnearia.

El Jefe de Policía habló inicialmente con La Semana y anunció la estrategia que ya se ha instrumentado y que anunció en la reunión. Comentó que con encuentros como el de Kiyú está cumpliendo con lo dicho “cuando asumimos, es decir, que íbamos a estar reuniéndonos con los vecinos, con la gente de cada lugar”.

“Evidentemente que para Kiyú se viene una nueva temporada estival para la cual tenemos que estar coordinando toda la actividad en el verano que se viene y también saber cuál es la situación actual de la zona, por eso es importante conversar con los vecinos sobre los temas de seguridad”, agregó el jefe Rodríguez.

Mencionó el titular de la Policía josefina que “si bien la zona, en principio, está bastante tranquila, siempre es bueno tener un diálogo fluido con toda la población del lugar” y a ellos les “queríamos presentar la estrategia para lo que es la temporada que viene”.

PATRULLAJE AÉREO | Sobre esa estrategia a desplegar, dijo Rodríguez que la “idea es tener personal en forma permanente en el destacamento y tener algún despliegue más, dentro de las posibilidades del servicio del personal, hacer patrullaje extra, más allá que hemos hablado con la unidad área policial para extender su patrullaje a esta zona”.

“Ya ha empezado a recorrer la zona el helicóptero de la unidad área policial en esta zona, monitoreando, en horarios que nosotros hemos establecido en reuniones con ellos, en la Jefatura mismo; hemos diagramado la zona que necesitamos que la unidad área patrulle ahora, además de pedir que esté en verano de forma más fluida”, anunció el Jefe de Policía.

Consultado sobre cuánto sería el personal destacado de forma permanente, dijo Rodríguez que “en principio vamos a estar tratando de tener dos policías por turno” y al preguntarle si eso sería así también fuera de la temporada de verano, aclaró que “es algo que estamos analizando y viendo”.

“Nosotros tenemos recorridas en la zona, siempre se envían móviles, es decir que no es que el balneario esté sin presencia policial. Igual, la idea es tener un foco fijo pero eso va a depender un poco de las necesidades del servicio y de la disponibilidad de personal, que ustedes saben bien, es menguado y recién para febrero estaría saliendo el nuevo personal capacitado”, dijo el Jefe de Policía.

Añadió que sería cuando esté ese personal capacitado que “se podrá contar con algún otro personal para poner, pero también hay que evaluar las necesidades del momento y la situación delictiva general, es decir si realmente amerita que el personal esté acá (en Kiyú), o hay que llevarlo a otros lugares donde haya otro tipo de inconvenientes”.

INTERCAMBIO | Luego el Jefe de Policía se refirió al encuentro que mantuvo con el Concejo Municipal de Libertad en la noche del jueves 27 de octubre. “La idea era estar con los concejales, con el Alcalde, en una reunión muy importante, donde se pudiera hablar sobre temas de seguridad y contarles cuál era nuestra idea para este verano en Kiyú y en todo el Municipio”, dijo el Jefe.

Consideró el Jefe de Policía que el que mantuvo con los integrantes del Municipio fue “un intercambio muy bueno, tenemos un apoyo importante de parte de las autoridades y también la tranquilidad de que en la zona está funcionando bien el patrullaje; se ha cambiado estratégicamente y eso está funcionando”.

Dijo que en la reunión los concejales le manifestaron que “están viendo la presencia policial, o sea que la estrategia está dando resultado, ya que es mínimo el delito que ha ocurrido en Libertad en este momento”. Igualmente el Jefe aclaró que esta es una situación dinámica, es “un día a día”, dijo.

TODOS CONFORMES | Consultado por su parte el alcalde Matías Santos sobre qué sensación le dejó el encuentro con Rodríguez, dijo que le pareció muy bien la persona, más allá que el encuentro fue una reunión de presentación, de cordialidad.

“Se nota que es alguien muy profesional. Lo importante es que, como le dijimos todos, por más que ahora no haya grandes delitos, que no se quite patrullaje, algo que en ningún momento él manejó, sino que al contrario, habló de sostener el patrullaje que ya existe”.

“Es bueno que se hable de trabajar estratégicamente, no apagando incendios, sino manejando estrategias para que las cosas salgan bien”, mencionó el Alcalde.

Por su lado José González, que integra el equipo de trabajo del concejal frenteamplista “Titer” Dearmas también valoró de forma positiva la presencia del Jefe de Policía, de quien le quedó una buena imagen como persona, tras la charla mantenida.

Dijo además González que les explicó a los concejales la estrategia a seguir de ahora en más en la zona y anunció cambios en la infraestructura de la comisaría Séptima de Libertad. El Jefe mencionó que tiene intención de construir un espacio aislado donde la gente pueda llegar a hacer denuncias, ya que considera que no es bueno que quien denuncia esté expuesto como lo está con la estructura actual de la Comisaría.

Imagen: Sebastián Parentelli.

Por Javier Perdomo.