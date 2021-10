Intendente Bentaberri, la condena del ex edil Oheler «es un mal momento, no me corresponde opinar más»

La intendente de San José, Ana María Bentaberri dijo en la tarde de este jueves en Libertad, a donde concurrió a visitar las obras en el gimnasio San Isidro, que no le corresponde hablar sobre la situación del ex edil nacionalista y ex funcionario de la Intendencia, quien fue condenado por desacato a cuatro meses de prisión.

Bentaberri fue consultada por La Semana sobre varios temas tras la visita al gimnasio libertense y entre ellos estuvo la noticia dada a conocer en la mañana del jueves por Jefatura de Policía de San José, de la condena de Marcelo Javier Oehler Martínez, de 40 años, poseedor de antecedentes penales, ex Edil nacionalista y que cumplía funciones en la Intendencia en Ordenamiento Territorial hasta un anterior altercado con su ex pareja, tras el cual fuera despedido por la Intendente.

Al ser consultada sobre la situación dijo: «recién me termino de enterar, bien lo dijeron ustedes, es un ex funcionario de la Intendencia, después son temas particulares y soy la Intendente de San José, no me corresponde estar hablando sobre la vida de los vecinos del departamento».

«Es un mal momento, pero no corresponde opinar nada más», dijo Bentaberri, quien fuera de micrófono dijo que ya había hecho lo que tenía que hacer.

Según el parte oficial de Jefatura, «en la madrugada del martes 12 de octubre, se registró un llamado a la línea de emergencias del servicio 911, donde una femenina solicitaba presencia policial para una finca ubicada próxima a Goleta y Molucas, Ciudad del Plata, debido a que su ex pareja, con cual mantiene medidas cautelares vigentes impuestas desde días atrás, merodeaba su vivienda en un vehículo y además se comunicó telefónicamente con la misma».

«Atento a ello se hizo presente en forma inmediata personal de la Unidad de Respuesta Policial, quienes se entrevistaron con la víctima poniéndola a resguardado de la situación y en determinado momento arribó el indagado, no acatando lo ordenado por el personal policial que le indicó que no podría estar en contacto con su ex pareja y que se debía retirar del lugar, entrando el masculino en un total estado de desacato».

«Policías del Grupo PADO arribaron en apoyo al lugar y procedieron a la detención del masculino que se encontraba agresivo tras estar bajo los efectos del alcohol y medicamentos. Enterada la Fiscal de Turno de la Ciudad de Liberad, dispuso que el indagado ingresara en calidad de detenido y fuera puesto a su disposición».

«Finalizada las audiencias, tanto en sede Fiscal y en el Juzgado Letrado de Libertad, se condenó al Sr. Marcelo Javier Oehler Martínez de 40 años, poseedor de antecedentes penales: como autor penalmente responsable de un delito de desacato a la pena de cuatro (4) meses de prisión efectiva, con descuento de la administrativa cumplida y siendo de su cargo las prestaciones legales accesorias de rigor que pudieran corresponderle».

Foto: Ana María Bentaberri junto a Jorge Sellanes en el Gimnasio San Isidro.