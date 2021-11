Intendencia y municipios comienzan a trabajar en implementación de tareas de registro civil; alcaldes deberán casar

En la presente semana se desarrollará una definitoria reunión de los cuatro alcaldes del departamento de San José con la intendenta Ana María Bentaberri, para avanzar en la implementación del acuerdo con la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Educación y Cultura, para que las tareas que hoy realizan los jueces de paz, vinculadas al Registro Civil, sean desarrolladas por los funcionarios de los gobiernos departamentales y municipales.

Las tareas implican el casamiento de personas, la inscripción de las que nacen y la expedición de partidas de defunción; para ello los funcionarios deben ser capacitados y es este uno de los motivos por los que se estará realizando el encuentro entre las principales autoridades departamentales y municipales, que jugarán de ahora en más un rol fundamental en esta tramitación.

Hay que aclarar que el Ministerio de Educación y Cultura, mantendrá la recepción de la información y archivos comunes a escala nacional.

Según comentó el alcalde Matías Santos, en el caso del Municipio de Libertad la implementación de la operativa para recibir los tres trámites que serán derivados, no implicará mayores dificultades, ya que será cuestión de formar a alguno de los funcionarios que trabajan en la oficina, para que se encarguen de esa tarea, que estimó que en el caso de Libertad no será demasiada, ya que no se registran nacimientos en Libertad (el niño o la niña debe anotarse en el lugar que nace y en la ciudad no se están realizando partos), y los casamientos no son numerosos. No contaba con los datos de defunciones, cuando habló con La Semana.

CASAMIENTOS | Comentó el Alcalde que él está abierto a su nueva función de tener que realizar los futuros casamientos civiles que se den en la localidad y que piensa en que quizás deban hacerse en otro lugar que no sea la oficina del Municipio, para no entorpecer la actividad que allí debe realizarse a diario. La idea de Matías Santos es que las uniones civiles se terminen realizando en el hall del Club Social El Asador, aunque esto no está definido aún e implicará algún tipo de acuerdo con ese club.

Hay que mencionar que así como la mencionada tarea de casar le corresponde a los alcaldes en el caso de los municipios, en las capitales departamentales la tarea le corresponde a los propios intendentes. Santos mencionó que no sabe si en San José de Mayo los realizará la intendente Ana María Bentaberri o delegará la tarea en alguien más.

Previo a comenzar a realizarse estos trámites por funcionarios departamentales o municipales, se procederá a firmar los acuerdos correspondientes entre la comuna, el Ministerio de Educación y Cultura y el Poder Judicial. De hecho, en otros departamentos, estos ya fueron firmados públicamente.

Los costos de implementación del nuevo sistema, que incluye rubros como tecnología, desarrollo de sistemas informáticos y capacitación, correrán por cuenta del MEC.

Estas nuevas funciones para las intendencias y municipios, quedaron establecidas en la Ley de Presupuesto que fuera aprobada el año pasado. En ella, se incorporó el artículo 534, impulsado por el Poder Judicial, que dice “encomiéndase al inciso 11 MEC, el pasaje gradual de funciones de registro de estado civil actualmente a cargo de jueces de paz del interior de la República al propio Ministerio, con plazo máximo 31 de diciembre”. Esto quiere decir que desde el año 2022, los casamientos, tendrán un nuevo escenario.

Por Javier Perdomo.