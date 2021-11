Intendencia respondió pedido de informes de ediles del MPP-FA por obras en Puntas de Valdez

La Dirección General de Obras de la Intendencia de San José, respondió al pedido de informes realizado por el edil frenteamplista Gerardo Viña (MPP), en nombre sus suplentes de la localidad de Puntas de Valdez: Daniel Hernández, Mauricio Curbelo y Emiliano Mesa, sobre las obras que se realizan en la avenida Juan Benzano de esa localidad.

Mauricio Curbelo, fue quien realizó una exposición en una media hora previa de la Junta Departamental, en la que cuestionó la obra, en particular la inclinación del cantero central, que fue reiteradamente ridiculizado en redes sociales.

Curbelo anunciaba la presentación del pedido de informes ahora contestado, que tenía ocho interrogantes. Primeramente, el documento firmado por la intendente Ana María Bentaberri y el secretario general Sebastián Ferrero, informa de las dos licitaciones que se llevaron a cabo para hacer esta obra y luego especifica que las empresas adjudicatarias son Ricardo Rondán y Fabidal S.A.; el costo de las obras de construcción de entubados, desagües pluviales, cámaras de empalme, bocas de tormenta, cordones cuneta, badenes, excavaciones de desagües, recargo de base de calles es de 12.050.900 pesos.

En cuanto al plazo de las obras, la Intendencia informa al Edil que hace la consulta, que debido a la pandemia se vieron enlentecidos o interrumpido los trabajos, principalmente en el año 2020, debido a que las cuadrillas entraban en cuarentena. En el presente, se informa, el avance es normal.

En cuanto al objeto de las obras proyectadas mediante la licitación se busca “la jerarquización de la principal avenida de acceso al centro poblado desde ruta 1”, solucionando a su vez “los problemas de desagües pluviales canalizando el agua adecuadamente, para brindar seguridad tanto a vehículos como a peatones haciendo uso de los anchos de faja que están previstos, para poder contar con un acceso tal cual se proyectó”.

En cuanto a la inclinación del cantero central, la Intendencia responde que “se debe al gran desnivel que existe entre ambos lados de la avenida. La solución técnica es totalmente válida y correcta para resolver este tipo de situaciones, ya que se busca la adecuada evacuación de aguas pluviales respetando los niveles de los umbrales de las viviendas”.

“Se proyecta escurrir el agua por las estructuras dispuestas para tal fin, evitando que se inunden viviendas, que se encuentran a niveles inferiores a los niveles existentes de pavimentos. También se debe tener en cuenta las pendientes transversales de calles al momento de proyectar, que no pueden ser muy pronunciadas, ni sobrepasar los límites indicados en la normativa vigente que eviten el vuelco de vehículos pesados que circulan por la avenida en cuestión”.

La respuesta viene acompañada con ejemplos de otras localidades en las que se ha seguido este criterio y entre ellas se menciona la avenida Flores de la ciudad de Minas.

DUDAS | Daniel Hernández, comentó a La Semana la visión de los dirigentes del MPP de Puntas de Valdez, sobre la respuesta emitida por la Intendencia. Dijo que hay cosas que no les cierran. Por ejemplo, dijo “no sabemos qué fue lo que se licitó, nos queda la duda si estaba completa la información. Lo que nos mandaron no nos despeja ninguna duda. Sí sabemos que en el quinquenio anterior estaba presupuestada la obra, pero ahora vemos que para este período también está presupuestada, entonces al no tener el texto de las licitaciones, no sabemos realmente hasta dónde se licitó la vez pasada, qué era lo que componía esa licitación y cuánto iba a costar”.

Pero además, opinó Daniel Hernández, “esta no era una obra necesaria. Sí estamos de acuerdo que había que arreglar la comunicación entre la ruta 1 nueva y la vieja, pero la doble vía y toda esa inversión que se hizo no era necesaria. Creemos que con una calle un poco más ensanchada, con una iluminación acorde, hubiera bastado y se podría haber arreglado las otras calles de la localidad, que están en muy mal estado”.

PARADAS Y RADAR | El dirigente del MPP-FA volvió a insistir con la problemática que se genera con las paradas de ómnibus en Puntas de Valdez, ya que cada empresa tiene la suya, lo que genera problemas de tránsito en la localidad y la gente tiene que andar corriendo de una parada a la otra.

Recordó Hernández que hace poco tiempo atrás, le hicieron llegar la preocupación al director de Tránsito Yarwin Silveira, pero comentó que hasta ahora no han recibido respuesta alguna. Dijo Hernández que es algo sobre lo que la gente les pregunta mucho.

Por último mencionó la preocupación por la cantidad de accidentes en el cruce hacia el balneario Kiyú. Recordó que el FA le “ha planteado al Ministerio y a la Intendencia, solucionar ese tema. Nosotros veíamos positivo la posibilidad de instalar radares, que hacen que se aminore la velocidad. El ministro de Transporte José Luis Falero acaba de anunciar la instalación de 100 radares en todo el país. Nosotros creemos que esta es una buena oportunidad para reclamar un radar para ese punto de la ruta 1 de forma de evitar accidentes”.

Por Javier Perdomo.