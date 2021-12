Intendencia plantea alternativas para conservar obras de Nantes de bancos de la plaza principal de San José

La intendente de San José, Ana Bentaberri, confirmó a La Semana que se analiza llevar adelante el retiro de la obra del pintor, escultor y ceramista Hugo Nantes, que está ubicada en la Plaza de los Treinta y Tres Orientales de San José de Mayo y cuyo estado de deterioro fue alertado públicamente en octubre del presente año por el arquitecto Gonzalo Magnou. Se trata de las pinturas que se encuentran plasmadas sobre los baldosones que forman parte de los bancos de material que se encuentran en el centro del espacio público de la plaza principal de la capital departamental.

Según informó Bentaberri, en caso de concretarse el retiro de la obra, la misma será trasladada hacia otro espacio en donde será presentada “de otra forma”. La medida, que aún no es definitiva, forma parte de una serie de propuestas en las que la Dirección de Cultura de la Intendencia y la Comisión Departamental de Patrimonio vienen trabajando con el objetivo de restaurarlas y conservarlas en el tiempo.

Para ello, han tomado como base un informe elaborado por la Comisión Nacional de Patrimonio luego que dos de sus técnicos concurrieran a la capital departamental para ver el estado de la obra.

“En ese tema viene trabajando el Director de Cultura (Pablo Pucheu), con la Comisión Departamental de Patrimonio. Tienen un informe desde la Comisión Nacional de Patrimonio, con alguna propuesta específica. Prefiero que primero lo abalen los técnicos y después ver cómo seguir adelante en base a esas propuestas”, dijo la jefa comunal quien al hacer “una lectura transversal de las propuestas”, aseguró que “en todas ellas concluyen que tendríamos que estar retirando las obras, presentándolas en otro espacio, de otra manera y recomponiendo los bancos de una forma que se entienda más apropiado”, dijo la titular del Ejecutivo comunal.

Bentaberri explicó que la decisión de mover los baldosones surge luego de concluir que “los elementos que se utilizaron tal vez no son los más apropiados para que esa obra esté al aire libre”, mencionó. “¿Por qué? Por los baldosones, por el tipo de material utilizado y por el tipo de obra que se hace”, agregó.

“Estuvieron dos técnicos. También le consulté personalmente a un docente de la Escuela de Bellas Artes cuyo comentario también iba en la misma línea y ha sido evaluación técnica. No es fácil entender y opinar sobre determinados temas, prefiero contar con un respaldo técnico”, dijo Bentaberri.

“Hemos tenido la alegría de poder disfrutarlo durante años, ahora nos tocó a nosotros aportarle una solución a este tema”, concluyó la Intendente.

Según pudo saber este medio, la visita de los técnicos de la Comisión Nacional de Patrimonio se concretó el 13 de octubre, días después que el arquitecto Gonzalo Magnou hiciera pública su denuncia acerca del estado de deterioro de dicha obra. Para la ocasión también estuvo presente Magnou quien explicó la inquietud a los profesionales.

VIEJO RECLAMO | La situación ya había sido alertada por Magnou años atrás y este año, al no ver ningún cambio favorable, resolvió dedicar una carta a la ciudadanía para que tomara conciencia y a las autoridades para que le prestaran la “atención debida”.

“Ya hace entre cinco y seis años que estoy presentando mi inquietud a quienes corresponde y no hay ningún tipo de cambio en la situación”, dijo Magnou a La Semana el 5 de octubre pasado. En aquella oportunidad, Magnou había comentado que con la carta pretendía “defender lo poco que queda” de la obra y que también buscaba conseguir que tanto la ciudadanía maragata como quienes podían solucionarlo tomaran conciencia “sobre el valor que tuvo Hugo Nantes para el arte nacional, del valor que tienen estos bancos porque son una obra muy buena, además de singular por la técnica con la que se hizo, y del valor que adquieren en el espectro del arte nacional”, dijo.

“No podemos estar siete años sabiendo del problema y no hacer nada. No cuesta tanto, esto no es tan caro. Acá la gente no vandalizó esto, acá se desgastó por el uso. Ahora me parece que hay que ponerse media pila”, dijo.

“Es muy difícil encontrar una obra de una artista contemporáneo de este tamaño y de esta escala en el espacio urbano que de alguna manera esté en estas condiciones y casi que no existen esas representaciones artísticas. Me parece una verdadera lástima que no hayamos tenido el cuidado necesario como sociedad para mantener algo que es muy valioso para el arte nacional, para la sociedad maragata y también desde el punto de vista afectivo, por la relación que tuvo Nantes con San José”, agregó el también artista plástico.

“El deterioro es tan avanzado que va a ser difícil recuperarlos”, opinó en su momento y pidió “un mínimo de respeto, de cariño a lo que tenemos, de agradecimiento a Hugo y a nosotros mismos como sociedad”.

Por Katherine Martínez.