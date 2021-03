Informe del Consulado General uruguayo en China sobre la situación de Lifan

Un informe del Consulado General de Uruguay en China, confirma la información que manejara este medio en la pasada edición, respecto a las intenciones de los nuevos propietarios de la empresa Lifan de continuar operando en Uruguay, que incluye una misiva del Gerente General para América del Sur del Grupo Lifan Liu Hin, informando sobre la reestructura que tuvo la multinacional china. El informe se realizó a partir de la publicación de nuestra nota a la dirigencia del sindicato de trabajadores de Lifan.

El documento, al que tuvo acceso exclusivo La Semana, establece que “la corporación del Grupo Lifan anunció que Chongqing Lifan Holdings Co., Ltd. (uno de los mayores accionistas del grupo Lifan), no estaría en condiciones de pagar sus deudas. Por esa razón se realizó un llamado público a inversores, luego de que un tribunal local en la municipalidad de Chongqing dictaminara su reorganización por quiebra”.

“Fundada en 1992, esta empresa fabricante de automóviles con sede en Chongqing fue la primera empresa privada de vehículos de pasajeros en cotizar en el mercado de acciones A (A-share market), de China”, pero “la producción y operación de la empresa se han deteriorado en los últimos años debido a sus productos menos competitivos”.

“Al momento de cotizar en ese mercado de acciones, Lifan tenía una capacidad de producción anual de 150 mil vehículos de motor completos y 300 mil motores automotrices, además de producir un millón de motocicletas, un millón de motores de motocicletas y un millón de motores de gasolina cada año. Además, Chongqing Lifan Holdings Co., Ltd. poseía el 47.08% del total de las acciones de Lifan Group”, informa el Consulado.

“En plena pandemia mundial -prosigue el documento-, el volumen de ventas de autos nuevos Lifan sufría un marcado descenso. Entre enero y junio de 2020, las ventas de autos de pasajeros Lifan nuevos fueron de un total de 978 unidades en el país, lo cual representa un descenso de 95.29% en términos interanuales. Las ventas de sus vehículos de nuevas energías fue de 549 unidades, marcando un descenso de 56.32% en términos interanuales”.

“Desde 2019, los distribuidores de Lifan Motors se han ido retirando de la red de ventas a gran escala. Aunque las ventas de Lifan Motors han seguido cayendo en los últimos años, todavía hay una cierta cantidad de automóviles circulando en el mercado. Si Lifan Motors se retirara oficialmente del registro, los vehículos actuales en el mercado enfrentarían la situación de falta de servicios de mantenimiento y reparaciones diarias. Por lo que si no hubiera este servicio en el mercado, esto perjudicaría seriamente a los propietarios de automóviles Lifan”, alerta el informe.

“Lifan procuró, a través de la participación de inversores, optimizar su patrimonio, estructura de activos y de deudas, proteger los intereses de los acreedores e integrar recursos industriales para una futura renovación”, es así que “el 26 de enero de 2021, se aprobó la reorganización de LIFAN Industry (Group) Co., Ltd., la cual cambió oficialmente de nombre a LIFAN Technology (Group) Co., Ltd. En dicha fecha, se presentó el modelo energético del grupo tecnológico GEELY”.

INVERSORES | “El primer accionista de la nueva empresa conjunta es el fondo Manjianghong. Este nuevo fondo de inversión está formado por la Nueva Área (gobierno) de Chongqing Liangjiang (zona promovida especialmente por el gobierno de la Municipalidad de Chongqing), la cual tiene una participación del 51% y por GEELY Maijie, empresa inversora del Grupo Geely, con una participación del 49%. El grupo Manjianghong cuenta actualmente con el 29,99% de participación en la nueva LIFAN Technology (Group) Co., Ltd.”.

De acuerdo al nuevo plan de negocios, “LIFAN Technology se centrará en la nueva tecnología de energía e introducirá los modelos de GEELY Technology Group para su desarrollo. El primer modelo MPV de nueva energía con un alcance de más de 500 kilómetros puede realizar un intercambio de energía rápido de 60 segundos. Después de su debut, el modelo se producirá en masa en la fábrica LIFAN Technology de Chongqing. Para los modelos de gasolina, LIFAN Technology está realizando estudios de mercado y planificando modelos de gasolina de LIFAN y algunos modelos de combustible GEELY, con la esperanza de lanzar productos adecuados para los mercados extranjeros en el futuro con la ayuda de ventajas bilaterales”, dice el documento.

“Tal como ha sido publicado recientemente en prensa uruguaya, la nueva empresa Lifan ha mantenido reuniones con la Startup española ‘Lupa’, de vehículos eléctricos, que planea instalar una fábrica en Uruguay que centralizará las ventas para nuestra región (inversión entre capitales españoles y uruguayos de entre 5 y 10 millones de euros)”, agrega el documento, que explica que “teniendo en cuenta lo informado, y tal como señalado por el medio maragato (La Semana), la nueva situación de Lifan Uruguay podría implicar variantes en la situación de los poco más de 60 trabajadores de la empresa que aún se encuentran en planilla y haciendo uso de la tercera extensión del seguro de paro. En el mes de abril del corriente se cumplen seis meses desde esa última prórroga, por lo que entre los días 8 y 9 de abril se firmaría una nueva solicitud de extensión en asamblea a realizarse en la propia planta”.

Por último se anuncia que en el marco de la próxima visita de Jefe de Misión al oeste chino, el Gerente General de Importaciones y Exportaciones de LIFAN Chongqing, Danfer Deng, mantendrá reuniones ampliatorias el día 30 de marzo.

Por Javier Perdomo.