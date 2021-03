Gerente de Lifan para América confirma fusión con Geely e interés en seguir en Uruguay en respuesta al consulado uruguayo en China

El gerente de Lifan en América Latina Liu Jin o Kevin Lau, envió una respuesta por carta -a la que tuvo acceso La Semana-, a una serie de consultas realizadas desde el consulado general de Uruguay en China, sobre su permanencia en Uruguay, a raíz de la nota que este medio publicara días atrás, respecto a la fusión con Geely.

En la carta Kevin Lau comienza diciéndole al consulado que en “los últimos años, gracias al apoyo del gobierno de Uruguay, la marca LIFAN marca se ha desarrollado y expandido en Uruguay”.

“Debido a la profunda reforma de LIFAN China y la especial situación de la economía mundial en 2020, LIFAN ha atravesado un período lleno de desafíos. Aquí, en nombre de LIFAN Uruguay, permítanme expresar mi agradecimiento al Gobierno de Uruguay por sus años de esfuerzos para apoyar a LIFAN. Voy a compartir con usted la situación reciente sobre LIFAN”, menciona.

“Después de que se aprobó la reorganización, LIFAN Industry (Group) Co., Ltd. cambió oficialmente su nombre a LIFAN Technology (Group) Co., Ltd. el 26 de enero, 2021. El primer nuevo modelo energético del grupo tecnológico GEELY se presentó en la ceremonia de inauguración, que marca el inicio oficial de la tecnología LIFAN, eléctrica y camino de avivamiento inteligente. La tecnología LIFAN está controlada por Manjianghong fund Co., Ltd., que es conjuntamente establecido por Chongqing Liangjiang New Area y GEELY Maijie.

La tecnología LIFAN se centrará en la nueva tecnología de intercambio de energía e introducir los modelos de GEELY Technology Group para el desarrollo. El primero es el modelo MPV de nueva energía con un alcance de más de 500 km puede realizar 60 segundos de potencia rápida intercambio. Después de su debut, se realizará la producción en masa del modelo en Chongqing, en la fábrica de tecnología LIFAN. Para los modelos de gasolina, la tecnología LIFAN está haciendo mercado de investigación y planificación de modelos de gasolina de LIFAN y algunos modelos de combustible GEELY, con la esperanza de lanzar productos adecuados para los mercados extranjeros en el futuro con la ayuda de ventajas bilaterales. Además, la tecnología LIFAN también lanzará más productos que representan tecnología avanzada al lado de los automóviles y motocicletas”.

Liu Jin o Kevin Lau, culmina diciendo que “se acerca el año nuevo chino, el año del buey. El buey es un representante del trabajo duro, lo que implica que el significado es una cosecha abundante. Al mismo tiempo, en Chino, buey y giro son homónimos, lo que implica cambiar el rumbo y cambiando fundamentalmente toda la situación. Aquí, deseamos que todo esté bien en 2021”.

Por Javier Perdomo.