Gerenta del INBA dijo que volverán las castraciones gratuitas, al participar en jornada educativa realizada en Libertad

En Ciudad del Plata el jueves 22 y en Libertad el viernes 23, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), dio por iniciada la campaña de bienestar animal y tenencia y producción agropecuaria responsable, que abarca la realización de talleres sobre la temática en distintas escuelas de cada departamento visitado y la exhibición de piezas audiovisuales que buscan integrar a la familia y la comunidad en la temática.

Según lo informado por el INBA, luego de las dos localidades de San José visitadas, se completarán 70 en todo el país, en las cuales se realizarán 140 talleres educativos en escuelas públicas en instancias lúdicas, en la que se plantearán distintas situaciones a resolver y a trabajar muy especialmente la violencia y la empatía.

En el marco de la presencia del INBA en el departamento, La Semana dialogó con Marcela Delgado, Gerenta del instituto, que explicó las razones por las que se comenzó esta campaña en San José y respondió a cuestionamientos que se hacen desde los movimientos animalistas al organismo que ella dirige.

Dijo Marcela Delgado que al INBA le “pareció oportuno” empezar por San José por la problemática que se está teniendo. “El INBA está en todo el país, pero en San José hemos tratado de estar más presentes en el último tiempo”, dijo.

En cuanto a la campaña en sí dijo que “está enfocada en la familia, porque si bien los talleres educativos son en las escuelas, también en la función de cine invitamos a toda la familia a ser parte de este cambio cultural que el Uruguay necesita”. Comentó que la campaña se desarrollará en los seis meses venideros.

Consultada Delgado sobre por qué entendía que se le estaba prestando mayor atención a San José, dijo que se refería a la problemática de los caballos sueltos en la capital departamental, de la cual dio la posición del organismo.

“El INBA tiene que ver solamente con los animales que están en mal estado en la vía pública y ahí nosotros podemos intervenir inmediatamente y si no, tenemos que aguardar el proceso. Luego que el Ministerio del Interior incaute y pase a Servicios Ganaderos; ahí, recién cuando está la sanidad pronta y se constata que no existe marca o que el dueño del animal no lo reclama, Servicios Ganaderos le da la oportunidad al INBA para que en 24 horas diga si tiene a alguien para donarle ese equino o si el equino va para remate”, narró Mercedes Delgado.

“Esa es la competencia del INBA en relación a los equinos sueltos en vía pública; eso no significa que no podamos educar, colaborar para que la tenencia responsable de esos animales sea correcta y es lo que intentamos hacer en esta campaña de educación que estamos lanzando. En ella, hablamos de los diferentes tipos de animales que existen y como es la tenencia responsable de cada uno de ellos, enfocado en niños”, agregó la Gerenta del INBA.

CASTRACIONES | Marcela Delgado fue también consultada por este medio respecto al convenio para castraciones que ese instituto debería haber renovado con la Intendencia de San José, que está imposibilitando que se realicen castraciones gratuitas por parte de las organizaciones animalistas. Delgado dijo que hay que ir despacio y ver todo el panorama.

“Cuando la Intendencia de San José firmó el anterior convenio con el INBA, fue un convenio muy grande, fue una de las intendencias que firmó por más cantidad de castraciones. Eran 8000 castraciones que se iban a realizar en el departamento. Para poder renovar el convenio se tenía que terminar con la ejecución del anterior, porque todos los fondos que maneja el INBA son fondos públicos, por lo tanto cuando uno quiere firmar una renovación, primero tiene que continuar los pasos de control correspondientes”, explicó Delgado.

Según la Gerenta del INBA, “ese expediente ya está pasando todos los trámites y se está firmando la renovación a la brevedad; todo tiene sus tiempos, a veces no son los que uno quiere pero es necesario ese tipo de controles, porque son fondos públicos y se tienen que controlar”. Informó que el convenio que se está por firmar, será menor que el anterior porque el primer convenio se hizo por un período más grande de tiempo, ahora será por un año para irlos renovando anualmente.

Marcela Delgado dijo que más allá de lo que son estos convenios, “la esterilización de los animales de compañía en Uruguay, es obligatoria, el INBA apoya con fondos del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), y de las intendencias para que la gente que no puede abonar, pueda concurrir a una jornada gratuita porque esto es una política pública. Siempre tenemos que brindar esa oportunidad, pero está muy bien que se continúe con el trabajo de las ONG con castraciones económicas o que los profesionales veterinarios colaboren con la política pública de castración e identificación con chip de las mascotas”.

CONTROLES | A eso le sumó Delgado que el INBA también tiene “convenios con el Instituto Nacional de Colonización (INC), y también puede haber jornadas gratuitas a través de ese convenio. También hay convenios con organizaciones animalistas. Hasta este año teníamos convenio con ocho de ellas y a partir de este años vamos a sumar cinco o seis más. Es decir que ampliamos bastante”.

Otro tema abordado con la Gerenta del INBA se refiere a la fiscalización de las denuncias, un área en la que los movimientos animalistas dicen que hay fallas. Marcela Delgado dijo que “hay veces que se tiene que ver qué es lo que se espera, qué es lo que se quiere, qué se está haciendo y hay que tener datos para hablar de sensaciones”.

“Nos están llegando alrededor de 400 denuncias por mes de todo el país. En todo este tiempo hemos rescatado más de 1350 animales, en el primer semestre de 2024 hay 118 equinos menos en la vía pública”, enumeró Delgado.

“Sabemos que nos falta mucho, pero también tenemos que saber que lo estamos intentando y estamos dejando mucho amor en la cancha. Estamos atacando un problema que tiene muchísimas aristas. Entendemos la desesperación y nosotros la compartimos, pero es imposible que demos abasto, por eso también necesitamos el compromiso de la ciudadanía”.

Por Javier Perdomo.