FUCVAM festeja que ganó la pulseada por el 2%

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Irene Moreira, anunció el viernes que el gobierno decidió comenzar a aplicar la tasa del 2% de interés a todas las cooperativas que comenzaron a construirse luego del año 2008, cuando fuera aprobada la Ley Nacional de Vivienda. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), consideró el anuncio como un triunfo político de su organización, ya que esta es una demanda que viene haciendo el movimiento cooperativo desde 2018.

Antes de la aprobación de la ley de vivienda, todas las cooperativas pagaban interés del 2% por administración, pero en la mencionada norma se elevó ese interés al 5.2%, con el consiguiente aumento de la cuota de las viviendas. Estaba establecido en la ley que ese interés se cobraría por 10 años y luego se analizaría la situación, pero llegado 2018 la administración anterior se negó a negociar la baja del interés, por lo cual en 2019, más de 40 cooperativas de vivienda de todo el país -entre las que se encuentran varias de San José y Libertad-, iniciaron el llamado mecanismo de oblación.

La oblación es un procedimiento previsto en el artículo 1481 y siguientes del Código Civil, que tiene lugar cuando una persona (deudor), quiere cumplir con el pago de una obligación pero la otra persona (acreedor), se rehúsa a recibir el pago (en este caso el pago es la cuota al 2% y no al 5.2% que cobra la ANV). Ante esta situación, el deudor se presenta ante un Juzgado de Paz a efectos de que se cite al acreedor a efectos de oblar y consignar la deuda. El Juzgado de Paz, convoca a esa audiencia y si el acreedor no se presenta o si concurre pero continúa sin aceptar el pago, se abre una cuenta a nombre del Juzgado, donde se procederá a depositar la suma consignada. El hecho de que se abra esta cuenta no supone liberación de la deuda ni que se considera que la misma está cancelada. Realizar este trámite revela la intención de pago del deudor.

Así es que esas 40 cooperativas están depositando el dinero en cuentas abiertas por la Justicia, pagando las cuotas a unos 3000 pesos menos en promedio (varía según cada cooperativa y según la situación de cada familia), a la espera de la dilucidación del conflicto, que está llegando a su fin.

ANUNCIO | La ministra Irene Moreira, anunció durante el sorteo de cooperativas de fin de año, que se comenzará a aplicar una tasa al buen pagador que esté al día con las cuotas, que corresponderá a 2%. Agregó que la medida es retroactiva al 1º de marzo de 2020 y que durante 2023 se analizará cooperativa por cooperativa y se verán cuales entrarán dentro del beneficio, que prevé tener hasta tres cuotas de atraso.

La Ministra dijo que la suya era una cartera sensible a la situación que quiere “flexibilizar y darle la oportunidad a todos los uruguayos para acceder a eso que parece casi inalcanzable como es el techo propio”.

RESPUESTA | En horas de la tarde, en su sede de Montevideo, en la sede de FUCVAM, el presidente de la federación Enrique Cal dijo que “no hay que llamarse a engaño, esto no fue una dádiva del gobierno, esto es el producto de la lucha constante, unitaria, comprometida que dieron los cooperativistas cuando empezamos esta movilización reivindicando el interés histórico del 2%, que es el interés que el legislador del año 1968 (cuando se creó la ley que fomentó el cooperativismo de vivienda), planteó que era el adecuado para que el Estado no perdiera, para que se pudiera administrar un préstamo a 25 años”.

Agregó Enrique Cal que “no hubo un anuncio del Ministerio, hubo una ratificación de que lo que estamos planteando las cooperativas es lo justo, es lo que tendríamos que pagar siempre: 2% para todo el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua y en carácter de usuarios”.

Dijo luego que “no se trata sólo de unificar el interés al 2% para todas las cooperativas, hay que ver la dimensión política que adquiere esta victoria”. Mencionó que esta conquista está a la altura de la pelea que se dio “cuando nos frenaban las personerías jurídicas, recién regresada la democracia, o cuando vivimos la lucha por los terrenos, por las tierras, en la década de los 90, cuando hicimos 10 años de huelga de pago por los subsidios, que se conquistaron en 2017 con la sanción de una ley. Hoy esas cosas que son normales , forman parte del paisaje cooperativo, pero fueron conquistas políticas de FUCVAM”.

Respecto a cómo se avanzará de ahora en más, dijo Cal que “en los primeros meses de 2023 habrá nuevas negociaciones con las autoridades, sobre cómo se hace la relidiquidación, cuáles son las características, en cuánto queda la cuota de cada compañero y qué va a pasar con los subsidios que vengan”.

Por Javier Perdomo.

*Imagen: Enrique Cal, presidente de FUCVAM en acto realizado en Kiyú por el Sí contra la LUC.