Frutilleros alertan por precio de la fruta ante la escasez generada por ácaro que afecta a las plantas

Más de 50 predios de producción de frutillas del sur del país, en particular de San José, se enfrentan a una importante crisis económica a raíz de la aparición de una plaga (el nematodo foliar), que impide la floración de las plantas y por ende el nacimiento de la fruta. Las plantas afectadas provienen de Chile, país que a finales de agosto, emitió un alerta sanitaria internacional ante la detección de esta enfermedad en la producción local. Los productores están a la espera de la llegada al país, del técnico chileno que descubrió la enfermedad, pensando ya en el futuro y no en la presente cosecha, en la que algunos productores han perdido más del 50% de lo plantado.

El martes 25 de octubre a la tarde se realizó en la sede del club Resero una reunión con jerarcas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), para analizar la situación que afecta a una buena parte de los productores de una de las dos grandes zonas de producción de frutillas del país (el sur de San José y Salto, son las dos más importantes). El director general de los Servicios Agrícolas Leonardo Olivera encabezó la comitiva oficial que escuchó a los productores y brindó detalles de las acciones que se piensa emprender.

Sobre el resultado del encuentro con las autoridades ministeriales, el productor de Colonia Wilson Dardo Goyení, quien mencionó que su producción se vio afectada en más de un 60%, habló con este medio. Lo primero que dijo Goyení es que la plaga “no afecta para nada al fruto”.

ESCASEZ | El productor insistió con este punto, ya que para muchos productores les va la vida en que esto le quede claro a los consumidores. “Este es un problema de la planta, nos perjudica a nosotros y en menor medida a la gente porque van a aumentar los precios, ya que va a haber muy poca producción”, dijo Goyení, que agregó que por ahora el mercado se está proveyendo “con la producción del norte, pero cuando quede sólo la del sur, se va a notar en el precio, porque la bajada de producción es muy grande”.

El productor insistió en que la plaga detectada “afecta el desarrollo de la planta y no la deja crecer, por lo tanto si no tenés flor, no tenés fruta”.

Para tener una idea de la magnitud del problema, dijo Dardo Goyení que “el 50% del área de frutilla plantada en el sur, que es la que va a entrar a tallar de ahora en adelante, es de procedencia chilena, así que es grande el impacto que va a tener en el mercado”.

Consultado sobre las respuestas recibidas de parte de las autoridades del MGAP, dijo Goyení que les informaron que “contrataron a un técnico chileno, que fue el que encontró el problema allá, en Chile, que aparentemente llega esta semana para hacer una capacitación a productores y a técnicos, para poder detectar esto en épocas tempranas para el futuro”, porque para “este año ya está jugada la cosa, no hay chance porque se va la época”.

Respecto a respaldos económicos oficiales, dijo Goyení que por el momento no saben si lo tendrán, aunque esperan que sí se den. “Eso se está viendo en el Ministerio, se llevaron la inquietud, quedaron de contestar en unos días para ver qué apoyo pueden dar. Creo que algún apoyo van a dar”, dijo el productor frutillero.

AFECTADOS | Respecto a la entidad de las pérdidas, comentó el productor que se está haciendo un listado con todos los productores afectados. “Hasta ahora llevamos más de 50 anotados, pero estamos buscando información, porque no todos estaban en la reunión, que fue un día entre semana a las 2 de la tarde”, mencionó Goyení.

Respecto a por qué a algunos productores los afecta más y a otros menos, dijo Dardo Goyení que por ahora son todas suposiciones. “Puede ser que te haya tocado una parte del vivero donde había menos afección o puede ser un tema climático que ayudó al desarrollo en tu propio predio, son todas cosas a ver y a aprender” dijo. Para ello será fundamental la llegada del técnico chileno que lo descubrió en Chile y que lo está estudiando, mencionó.

Aclaró Goyení que hasta el momento “no hay una confirmación oficial de que sea la plaga, aunque sí hay más del 90% de posibilidades de que lo sea. Ya han aislado el ácaro, pero hay que saber específicamente si es ese; aunque por las fotos, por los síntomas, la procedencia, todo hace indicar que lo sea”.

Dijo el productor frutillero que los contactos con las autoridades del MGAP siguen y que cuando llegue el técnico chileno, éste va a estar visitando y recorriendo los predios de la zona, a la vez que se sacan muestras de las plantas. “Hay todo un trabajo para hacer de acá en más”, dijo Dardo Goyení.

El productor frutillero insistió que esta enfermedad “no afecta al fruto” que, dijo, “sigue saliendo bueno, el problema es que tenemos poca producción, porque si te quedás sin flores, no tenés fruta”. Mencionó que en su caso la merma en la producción es de más del 60%, pero sabe que hay productores que han perdido más. Agregó también que también en Canelones hay productores afectados.

DATOS | Según datos del INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), el cultivo de frutilla ocupa alrededor de 120 hectáreas y es producido por aproximadamente 250 productores. El rendimiento promedio nacional es de 32 t/ha., ocupando los primeros lugares en América Latina.

Existen dos regiones de importancia en cuanto a mayor concentración del área de cultivo, el litoral norte, considerando principalmente Salto, y el sur, en particular San José. En estas dos zonas se ubica entre el 85 y el 90% del área total. A esto se agrega una distribución de áreas menores en muchos departamentos del país, incluyendo Artigas, Paysandú, Colonia, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

Por Javier Perdomo.