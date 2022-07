FFOSE y colectivos contra el Neptuno se movilizarán el 28 en Arazatí y San José de Mayo

Durante las últimas semanas, los cuestionamientos y dudas sobre la viabilidad técnica del proyecto Neptuno aumentan, en tanto que en el departamento de Florida todo el sistema político -incluida la administración nacionalista-, piden que el gobierno no deje de lado el proyecto de la presa en Casupá que era la solución planteada por la anterior administración para mejorar el suministro y las reservas de agua para el área metropolitana, pero que fue desechado por la administración Lacalle por la opción a desarrollarse en la zona de Arazatí, que busca tomar agua del Río de la Plata para potabilizar.

Como ya hemos informado, debido a que es un proyecto presentado por empresas privadas y su gestión, en principio, sería privada, el gremio de OSE, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), se opone a su concreción en el ámbito privado porque entiende que ello viola la Constitución, pero no es contrario al proyecto como tal, si el proyecto se realiza en la órbita pública. Sin embargo, las organizaciones sociales que rechazan el proyecto, lo rechazan, además de por su inconstitucionalidad, por los perjuicios que entienden generará en el ambiente.

Nelson Altieri, es integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida -que integran decenas de organizaciones ecologistas-, y al ser consultado por La Semana, dijo que está ocurriendo que a medida que se va conociendo el Neptuno “va creciendo también la oposición a él, porque han entrado en discusión las cuestiones técnicas del proyecto en sí; no sólo es que el Pit-Cnt ha salido a decir que se niega rotundamente a que se privatice el servicio, sino que está tomando relevancia la academia, gente especializada, que está leyendo y consultando mucho, porque no entienden de qué viene todo esto”.

Altieri destacó que también “se están sumando a la lucha organizaciones sociales, no solo de San José, también de Montevideo, de Florida y de Canelones. Es decir que lo que va creciendo es la oposición a todo esto”.

EN FLORIDA | Consultado sobre el movimiento generado en tierras floridenses para defender la presa en Casupá, dijo Altieri que la Junta Departamental floridense lo declaró “De Interés Departamental” y que se han levantado firmas para que se concrete. Respecto a sus características, mencionó que “es un reservorio de agua, con un arroyo, que es el Arroyo del Soldado que lo abastece”.

En opinión del ingeniero agrónomo, “no tiene sentido que un proyecto como el de Casupá, que tiene todos los estudios prontos, que sale 80 millones de dólares y que tiene una vez y media más capacidad que la planta de Aguas Corrientes (Canelones), se cambie por un proyecto destructivo como este, que aportaría el 30% del agua que aporta Aguas Corrientes y que además sale 300 millones de dólares”. Hay que agregar que la línea de financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para esta obra, está aprobada y debe comenzar a usarse antes que finalice el año 2022.

Altieri insistió con el que el panorama está siendo cada vez más opositor, pese a que la Gerencia de OSE y el Ministerio de Ambiente, siguen insistiendo con este proyecto. “Parlamentarios, sindicatos, técnicos, están tomando contacto con lo que significa este proyecto y la correlación de fuerzas va cambiando”, opinó Nelson Altieri, quien dijo después que habrá que ver qué resultado tiene el choque de fuerzas que se está dando en torno al Neptuno.

NEGATIVO | Consultado Altieri sobre si el movimiento social respaldaría el proyecto Neptuno si fuera totalmente estatal, dijo que no, que “es una diferencia principal que tenemos con FFOSE y con el Pit-Cnt, porque ellos quieren que el proyecto sea exclusivo de OSE, que no quede el agua en manos privadas”.

“Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, pero las organizaciones sociales, como somos todas ambientalistas y cuidamos el territorio, nos damos cuenta que así el proyecto sea exclusivo de OSE va a ocasionar una destrucción muy grande del territorio, entonces nosotros no estamos de acuerdo con que se haga en ese lugar. Decimos no al Neptuno privado, pero también decimos no a la destrucción del territorio”, explicó el integrante de la comisión en defensa del agua.

Comentó Nelson Altieri, que esa es precisamente “una de las consignas que estamos pintando en nuestras pancartas, ‘Ni privado ni público’. Esa es la gran diferencia que tenemos con el Pit-Cnt y con los funcionarios de OSE”. Contó Altieri que tienen reuniones todas las semanas en la sede de FFOSE y en ellas “les hemos dicho que entendemos que la prioridad del sindicato sea que esto no quede en manos privadas, pero queremos que acompañen nuestra postura también”.

DIFÍCIL DE ENTENDER | En referencia a la situación judicial que se ha dado en el departamento de San José, a partir que la familia Voulminot impidió el acceso a la desembocadura del arroyo Sauce (playa de Arazatí), y que un grupo de vecinos inició un litigio pidiendo la apertura del acceso (que culminó con una negativa judicial en primera instancia), dijo Altieri que desde fuera del departamento no se entiende mucho lo que está ocurriendo.

Ante la reciente renuncia de los abogados y la casi confirmación de que no habrá apelación del fallo inicial, dijo Altieri que “no entendemos mucho la posición de los abogados, porque si los abogados quieren defender el acceso, quieren favorecer a los pobladores de la zona, no sé cómo pueden negarse ahora, porque esto se puede seguir”.

Agregó que no entiende cuando dicen los abogados que ha habido “intromisión política” y considera que en definitiva “hay muchos intereses y nosotros, desde afuera no podemos darnos cuenta qué está pasando. No entendemos cómo una playa se pudo transformar en privada. Son muchas las interrogantes que tenemos”.

MOVILIZACIONES | A su vez Altieri anunció varias movilizaciones en contra del Neptuno, dos de las cuales tendrán lugar en territorio josefino y se realizarán el 28 de julio. En la mañana, FFOSE y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, se movilizarán en la propia zona de Arazatí, en tanto en la tarde se realizará una movilización similar en San José de Mayo.

Consultado Altieri sobre si se maneja en algún momento la posibilidad de convocar a un nuevo referéndum sobre el agua, dijo que es algo que no se descarta, pero aclaró que aún no está todo definido en la medida en que quedan muchas instancias previas. “Todavía no sabe hacia qué lado va a tender a moverse todo esto”, comentó.

Por Javier Perdomo.