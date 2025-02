FFOSE sesionó en Rafael Perazza en el marco de las movilizaciones contra el Neptuno

El Secretariado Ejecutivo Nacional de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), sesionó el pasado viernes 21 en la localidad de Rafael Perazza, oportunidad en la que analizaron la situación planteada con la firma del proyecto Neptuno, a construirse en la zona de Arazatí, a escasos días del cambio de gobierno.

Según lo explicado por el presidente del secretariado del sindicato estatal Carlos Larrosa, hace meses que vienen manejando la idea de sesionar en el interior del país y que decidieron empezar “por San José, por la localidad de Rafael Perazza por lo que significa todo el tema del proyecto Neptuno y nuestro rechazo desde sus orígenes”.

Según Larrosa, la visita, que incluyó también una recorrida por la zona de Arazatí, la siente el gremio como “una devolución a todos los vecinos de la localidad de Rafael Perazza y también de Arazatí; también a las organizaciones sociales que desde el día uno, estuvieron junto a nosotros luchando contra este proyecto”.

En cuanto a lo abordado en la instancia, dijo Larrosa que “el análisis se basó en el proyecto Neptuno, en los próximos pasos a seguir a nivel judicial y en las vías administrativas, también analizar un poco cómo sigue todo el tema de la construcción de la planta”.

Según lo dicho por el dirigente de FFOSE, el gremio entiende que “todavía hay margen importante para renegociar el contrato y para, si es que se realiza, rever el cómo se realiza. Nuestro principal objetivo es que no se construya y hay posibilidades de que se realicen otras obras a cambio de este proyecto”.

Respecto a la posición del gobierno entrante, mencionó Carlos Larrosa que “varios integrantes de la fuerza política que va a asumir en marzo, se han manifestado contra el proyecto. Nosotros recibimos en nuestro sindicato al futuro Ministro de Ambiente (Edgrdo Ortuño), que dijo que hay margen tanto para rescindir como para renegociar el contrato. Veremos qué análisis jurídico y político realizan las nuevas autoridades, pero ese margen existe”.

MAL NEGOCIO | El dirigente dijo que FFOSE entiende que “por más que esté firmado el contrato no quiere decir que se tenga que construir sí o sí” y que el proyecto “sigue siendo un pésimo negocio para el país y para el Estado en general, para la población de San José en particular y para todos los usuarios de OSE es algo totalmente nefasto. Va a ser un agua de menor calidad a un precio altísimo”.

El dirigente sindical destacó la coordinación en el trabajo con las organizaciones sociales en contra del proyecto, en particular con Los Tucu-Tucu. “Siempre hemos estado trabajando de forma conjunta y coordinada, como parte de esa coordinación se definió que ellos vayan por esos caminos (nuevo juicio por medida cautelar para que no se construya el proyecto hasta tanto no termine el juicio inicial), nosotros lo que estamos analizando es un posible recurso de inconstitucionalidad, que es algo que también es largo. Las dos medidas que están sobre la mesa, con REDES-Amigos de la Tierra y su recurso en el TCA (Tribunal de lo Contencioso Administrativo), y Los Tucu-Tucu en la Justicia, son instancias en las cuales el proyecto se puede anular o por lo menos, poner en pausa”.

“Lo importante de esta lucha es que en los cuatro años que venimos en contra del Neptuno en todas sus etapas, siempre se han sumado nuevos movimientos. Incluso pasamos de los grupos puramente ambientales a otros que son de productores que también han hecho su aporte. La lectura que hacemos es que cuanto más informada está la gente del proyecto, más en contra está de él”, dijo el dirigente de FFOSE.

EXPECTATIVA | En cuanto a qué espera sobre el relacionamiento con el futuro gobierno, dijo Carlos Larrosa que “nuestro sindicato busca mejorar la calidad de vida de los funcionarios del ente, la defensa de las empresas públicas y de los recursos naturales, más específicamente del agua potable”.

“Hemos coincidido muchas veces con el Frente Amplio y en otras no, pero tampoco es algo que nos preocupa, es algo natural que choquemos o tengamos diferencia con quien está en el gobierno. Nos pasó ahora con el Partido Nacional, que en muchas ocasiones coincidimos y en otras no. Con esto del Neptuno veremos, a priori, la mayoría de sus actores del FA se han manifestado en contra, ahí tuvimos coincidencias y esperemos que sigamos así. Nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo”.