Fernanda Castro, una invitación a actividad de concientización sobre el autismo y una charla sobre política

Una charla con la presidenta de la Junta Departamental de San José, Fernanda Castro, que pretendía centrarse en una actividad que estará realizándose este domingo 22 de abril para concientizar sobre el autismo en Libertad, derivó en temas de índole política y su actividad como representante departamental. Las líneas que siguen son un resumen de lo dialogado con la Edila libertense.

En efecto este domingo sobre las 10 de la mañana comenzará la caminata de concientización de la enfermedad denominada Trastorno del Espectro Autista (TEA), que es promovida desde el Municipio de Libertad, la Junta Departamental y la cooperativa de viviendas COVI-UNI-LIBER.

Según lo narrado por Fernanda Castro la iniciativa de hacer actividades de concientización sobre esta enfermedad, había comenzado hace un par de años, cuando ella se había contactado con Fiorella Zoccollini, madre de un niño con TEA, con la idea de hacer algo juntas. “La primera actividad que tuvimos fue poner el lazo azul en la bandera, con un cartel que decía ‘hablemos de autismo’”, contó Fernanda Castro, que luego dijo que en 2022 pensaron en realizar una charla en Casa de la Cultura, pero “como no pudimos contactarnos con la expositora que queríamos no pudimos desarrollarla”.

Es por eso que en este 2023 tenían decidido hacer una movida grande y además de colocar otra vez el lazo en el mástil de la bandera, “se emprendió una nueva iniciativa y en este caso sumamos a la cooperativa COVI-UNI-LIBER, que tiene que hacer actividades de carácter social, para hacer algo en conjunto; lo que haremos es una caminata de concientización sobre el autismo”.

Fernanda Castro comentó que la caminata “estará empezando frente a la sucursal del Banco República (25 de Agosto y la avenida), a las 10 de la mañana; la idea es entregar algún presente a los que participen, también se van a entregar globos azules y por 25 de Agosto habrá algunos elementos más como para que la calle esté vestida de azul. La idea es terminar en la Plaza de los Feriantes, aprovechando el movimiento de los domingos”.

Aclaró Castro que no es una actividad competitiva y que no hay que inscribirse previamente; solo es necesario concurrir al punto de partida a las 10 de la mañana. “Queremos convocar a la mayor cantidad de gente posible, porque siempre decimos que concientizar es hacer visible algo. Es algo que si bien ha ido ganando conocimiento por parte de la población, aún falta”, comentó Castro, que mencionó que en esta semana se estará realizando promoción de la caminata en los centros educativos.

LA BIBLIOTECA | Fernanda Castro comentó luego que otro tema al que le está poniendo mucho trabajo, es a la concreción de la biblioteca en Casa de la Cultura. “La intención es presentarla el 26 de mayo”, Día Nacional del Libro, comentó la Presidenta de la Junta Departamental.

Explicó que todo “lo referido a lo que cada parte – Municipio e Intendencia por un lado, Casa de la Cultura y Biblioteca Nacional por otro, se comprometía ya está bastante saneado; ya comenzó a formarse la funcionaria del Municipio que estará a cargo de la biblioteca; el Municipio a su vez está al tanto del mobiliario que tiene que poner”.

Aclaró Castro que el hecho que “se abra en mayo no quiere decir que sea algo acabado, es algo que siempre se irá construyendo, más teniendo en cuenta que la biblioteca será pensada como un lugar en el que existan espacios de talleres y actividades; es decir, que no sea solo un lugar al que ir a buscar un libro”.

Consultada sobre la pequeña biblioteca disponible en la sede del Municipio, Fernanda Castro dijo que se trasladará hacia Casa de la Cultura, “porque cuando abrimos ese espacio era un paso, pretendiendo llegar al objetivo final de la biblioteca”.

LA EDILA | De su participación en distintas temáticas, la conversación fue derivando hacia lo que es el rol de un Edil, del que cree Fernanda Castro hay un “gran desconocimiento” y “cierta percepción distorsionada y negativa, que a veces es un poco fomentada por la misma prensa, porque siempre se centran en lo que pueda llegar a estar equivocado o se dan noticias parciales y descontextualizadas, que llevan a que la imagen del Edil quede en eso, sin saber todo lo que hay atrás”.

Fernanda Castro ejemplificó su cuestionamiento a los medios con un ejemplo. “Hubo un medio que puso ‘los ediles del departamento de San José cobrarán tal cifra por minuto en tal mes’; eso estaba totalmente descontextualizado, porque en un mes en que hay receso como es enero, dividir lo que se recibe por el tiempo que dura una sesión es desvirtuar la función, dejan la imagen de que el Edil trabaja solo cuando va a la sesión, cuando no es así”, dijo Castro.

La Edila continuó diciendo que “cada cual tendrá su impronta, la manera de trabajar, de moverse, pero hay un montón de actividades que desarrollamos los ediles que no están directamente vinculadas a lo que se hace en la Junta Departamental. Nos movemos mucho por fuera y eso también cuenta a la hora de nuestro trabajo”.

“Cuando vos vas a presentar una moción, por ejemplo, no es algo que te sentás a escribirlo en dos minutos, hay tiempo de elaboración atrás”, comentó Castro.

CONTINUARÁ | Consultada sobre si pretende seguir trabajando en política en los próximos períodos, a la luz del trabajo que ha desplegado en estos poco más de dos años de actividad pública, Castro comenzó evaluando lo que ha sido su labor como Edila y Presidenta de la Junta Departamental.

“Me toca ejercer la Presidencia de la Junta Departamental teniendo solo dos años como Edila y por supuesto que eso te lleva a tener dudas, pero por suerte no han sido una barrera. He sabido sortearlas, intentando manejar la situación con responsabilidad y consultando a los que ya han estado en mi rol”, dijo Castro.

Valoró que ha “estado bastante presente, voy todos los días al despacho, me informo, me muevo” y dijo que “es cierto que el cargo te lleva a tener mayor visibilidad, porque me toca representar institucionalmente a la Junta, entonces eso te lleva a estar en muchos lugares y hacerte más visible”.

“Tengo buen trato con todas las bancadas, soy muy respetuosa de las coordinaciones, no he obviado una sola hasta ahora y también sigo tratando que la Junta esté siempre de puertas abiertas”, explicó.

Luego hizo alusión a su futuro político. “La política es una actividad que me está gustando, me cautiva, creo que puedo seguir en esto y puedo aportar, porque cuando uno está en política siempre es porque se preocupa por el bien común, salís de las preocupaciones propias y vas a las más colectivas”, dijo.

“En cuanto a cuál va a ser mi rumbo, eso no lo puedo decidir sola. Si bien yo puedo tener ciertas fortalezas por mi profesión (maestra), o por los ámbitos en que me muevo, formo parte de un partido, hay cosas que son acordadas con otros y uno tiene que entender además, lo que el partido necesita, pero seguro voy a seguir en el ruedo”, dijo Fernanda Castro, que ratificó su respaldo a la lista 70 y a Sergio Valverde en particular.

Por Javier Perdomo.