Feriantes de San José molestos con la ISJ porque no les autorizaron traslado al Parque Rodó

La decisión de la Intendencia de San José de no habilitar el Parque Rodó de San José de Mayo para la realización de ferias vecinales provocó malestar en los feriantes que esperaban poder contar con el visto bueno de la comuna para hacer uso de ese espacio público. De acuerdo al intendente Pedro Bidegain, se requiere un mayor estudio de la situación antes de dar una autorización de ese tipo.

Un grupo de feriantes de San José cursó una solicitud a la Intendencia para poder trabajar en la zona del Parque Rodó de la capital departamental. La petición, que fue realizada meses atrás, estaba dirigida al ejecutivo a través de una nota escrita. No obstante, a inicios del presente mes mediante una llamada telefónica se les comunicó que la ISJ no accedió a esa solicitud.

Los feriantes, que informaron acerca de la respuesta oficial a través de redes sociales, no dejaron pasar la oportunidad para expresar su malestar luego de recibir la respuesta negativa desde el Ejecutivo. “Estábamos contentos, pensábamos que nos habilitaban la feria, pero todo lo contrario, era para que firmáramos un documento donde no nos habilitaban”, escribieron.

Asimismo, en la publicación cuestionaron que el Centro Comercial e Industrial de San José haya tomado parte en la decisión comunicada por la Intendencia. Al respecto, dijeron que la comuna está “dominada” por el Centro Comercial, sin que se tenga en cuenta que “todos los feriantes” pagan “BPS y monotributo”.

“Hace poco un integrante del Centro Comercial nos trató en la prensa de contrabandistas y ladrones. En pocas palabras, no nos dejan de trabajar ni siquiera legalmente ¿En qué los perjudicamos haciendo una feria los domingos?”, se preguntaban en la publicación que realizaron en redes sociales.

No obstante este traspié, escribieron que mantienen la voluntad para continuar “luchando” y recuerdan que su intención es la de “laburar con todas las reglas” que se les exige. “No queremos salir a robar”, concluyeron.

Por su parte, Ricardo Hans, presidente de la comisión que integra a los feriantes de la capital departamental -conformada en el mes de julio de este año-, se mostró desesperanzado de poder obtener la habilitación que reclaman, incluso, con el nuevo período de gobierno, “Ya viene el mismo proceso y capaz que si hubiese habido una intención lo hubiesen aceptado. Yo pienso que no, que dentro de lo que es San José va a seguir mandando el Centro Comercial y cada loco con su tema”, comentó Hans.

Hans dijo que un integrante de esa institución expresó en un medio de comunicación “que no le molestaría que se hiciera una feria, siempre y cuando no se vendiera ni contrabando ni cosas robadas. Nosotros no contrabandeamos y no robamos, solamente somos artesanos y trabajamos lo nuestro”.

“No tenemos más chance. San José es un lugar donde no les gusta los feriantes”, dijo Hans quien recordó que “en todos los departamentos hay ferias, hay lugares donde se puede trabajar”. A modo de ejemplo, contó que en el departamento de Colonia existe una feria cuya extensión es de tres cuadras: “yo he ido a trabajar, te cobran 30 pesos el espacio y trabajás tranquilo. Es lo que pedíamos nosotros”, dijo.

Hans explicó que actualmente el lugar que está habilitado para que los feriantes puedan trabajar es la zona de AFE. Sin embargo, mencionó que no es el mejor lugar para vender durante los fines de semana debido a que no concurren clientes. “El tema es que los sábados y los domingos no va nadie a AFE; entonces ir, instalarte, estar todo el día ahí para no vender nada, no está bueno”.

“El parque es completamente diferente porque no solamente recibimos a la gente de San José, se recibe de todos lados”, comentó.

INTENDENCIA | Sobre esta situación, el intendente Pedro Bidegain, declaró que la comisión no recibió la habilitación solicitada para desarrollar su actividad en el Parque Rodó porque a su entender se requiere efectuar un mayor estudio sobre la situación. Agregó que ese estudio requiere más tiempo del que estará él al frente del Ejecutivo, por lo que entendió conveniente que sean las nuevas autoridades las que lo resuelvan.

A su vez, el jefe comunal se refirió a la normativa aprobada en el año 2013 que establece la realización de ferias en la estación de AFE. Según declaró se trata de un decreto que en su primera fase estableció cuatro zonas de la ciudad para la realización de ferias: AFE, barrio Cementerio, Treinta y Tres al Sur y Parquización del Arroyo Mallada, una por domingo. Sin embargo, la normativa sufrió cambios a través de los que se determinó que solamente podrían efectuarse en AFE.

“Tampoco encontramos elementos como para cambiar esto que ya estaba dispuesto. Como dije, es un tema que requiere un análisis más profundo, que nos parece que no se puede tratar con apuro. Por eso nos pareció lo más conveniente dejarlo para la próxima administración, pero estoy abierto a dialogar con los feriantes si nos solicitan una audiencia”, agregó Bidegain.

BENTABERRI PROMETE ESTUDIO | Consultada al respecto, la candidata del oficialismo Ana María Bentaberri, respondió que le “gustaría” estudiar el decreto vigente que impide que los feriantes puedan hacer uso de otros espacios públicos.

“Sé que tenemos un decreto que indica algunos lugares donde se pueden desarrollar actualmente las ferias. Mi propuesta es estudiarlo”, comentó Bentaberri, quien recordó que se trata de un “decreto que en su momento pasó por la Junta Departamental, hubo un intercambio con los feriantes de aquel momento, y todos concluimos que (AFE), era la mejor solución”.

En la oportunidad, la aspirante a la titularidad del Ejecutivo por el oficialismo, consideró que “dada la situación actual y después de ver que los propios feriantes comprobaron que ese lugar no era el mejor, seguramente llegó el momento de buscar otros caminos”, comentó. Consultada sobre la viabilidad de habilitar el Parque Rodó para esa actividad, Bentaberri dijo no descartarlo. “Yo no lo descarto, pero me gustaría tener la opinión de los feriantes y de los ediles, que serán los que tengan que legislar”, comentó.

Teniendo en cuenta que los feriantes han solicitado la zona del parque en donde se encuentra ubicada la locomotora, la candidata prefirió no adelantarse a decir en qué parte del predio del parque podrían trabajar en el futuro. “No me gusta decir algo antes de tener todos los elementos sobre la mesa. Seguramente los feriantes tengan mucho para decir sobre eso”, comentó la candidata del oficialismo.

Por Katherine Martínez.