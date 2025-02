Expectativa del personal del CAIF El Ceibo ante inminente mudanza

Finalmente el centro CAIF (Centro de Atención a la Infancia y la Familia), que se construyó en el barrio Progreso Nuevo -calle Continuación Colón-, fue asignado por las autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), a la asociación civil Pilares de Ituzaingó, gestora de “El Ceibo”, que desde marzo de este año tendrá nueva sede y cambiará su modelo de atención.

El jueves 6 de febrero, Stefani Rocha del CAIF El Ceibo difundió de forma oficial la novedad de la mudanza junto a información referida a las inscripciones para el año lectivo 2025, que ya se están realizando. De inmediato se coordinó el encuentro para dialogar sobre esta esperada novedad para las integrantes del CAIF, encuentro que se desarrolló en su actual sede en la cual hay movimiento intenso ya en los preparativos de los cursos y también de lo que será el traslado.

El local del CAIF está listo desde mediados de año -quizás un poco más-, y surgió la expectativa sobre si allí terminaría funcionando un nuevo CAIF en la ciudad o se procesaría el traslado del existente; finalmente INAU decidió el traslado y potenciación de El Ceibo. Del llamado a cooperativas de trabajo o asociaciones civiles habían participado tres grupos, uno de ellos era Pilares, a la que se le adjudicó el llamado.

Según Rocha, “sobre fines del año pasado surgió el rumor de la adjudicación, pero todavía no teníamos la información certera; luego sí ya hubo confirmación a través de las supervisoras de INAU, pero como no había nada firmado por la asociación civil no dijimos nada. Nosotras esperábamos que Pilares de Ituzaingó firmara el convenio. El 14 de enero, la asociación civil firmó el acuerdo otorgándosele el modelo H, adjudicando el traslado del CAIF El Ceibo al nuevo local”.

MEJORAS | Explicó de inmediato Rocha que en el actual local están considerados como un CAIF modelo Tipo I y ahora pasan a ser un modelo H que “implica muchos beneficios para nosotras porque implica una mayor cobertura de niños”, comentó Rocha. Una vez que se muden, El Ceibo tendrá la capacidad de atender a 108 niños -o “peques”, como les dicen las educadoras-, que “van a estar divididos en tres programas, Experiencias Oportunas, como venimos teniendo ahora, salita de 1 año que incorporamos este año, y salita de 2 años”, narró Rocha, que añadió que “para nosotros es una alegría enorme porque la salita de un 1 año era algo que estábamos buscando hace tiempo”. Cada sala tendrá 36 “peques”.

De las 11 funcionarias que tiene El Ceibo, solo Rocha ha ingresado una vez al local de Continuación Colón y por supuesto hay ansiedad de todas por entrar. “Estamos esperando que nos entreguen las llaves, pero es un local súper adecuado, nuevo, grande, con una infraestructura que van a poder disfrutar los chiquilines y nosotras también”, dijo Rocha, una de las responsables del funcionamiento diario de El Ceibo.

Stefani Rocha dijo que como grupo de trabajo están muy agradecidos con la asociación civil, “por seguir con nosotros, porque es un desafío muy importante, sobre todo a la presidenta Mabel Calero, que asumió la Presidencia tras la muerte de su madre, Olga, quien se ha movido mucho y presentado todo lo que INAU ha pedido”.

“También agradecemos a las familias de los niños y a la comunidad de Libertad que nos apoyó, nos elaboraron cartas que nos pedían presentar, que era una condición que se nos pedía, también han estado pendientes del resultado del llamado”, contó Rocha.

PERSONAL | El incremento en casi 20 “peques” a atender demandará más personal. En efecto se duplicará el personal que trabaja en el centro, ya que de las 11 actuales pasarán a ser 22 las personas que trabajarán. La asociación civil está recibiendo los currículums y recibiendo la información por correo. “Hay que cubrir vacantes de educadoras, de auxiliares de servicio y ayudantes de cocina”, dijo Rocha, que comentó que el cierre del llamado es el 16 de febrero.

“Nuestra situación va a ser aún mejor, porque vamos a estar más personas para brindar el servicio a los peques”, dijo Rocha, que respecto a las críticas por la lejanía del nuevo edificio, comentó que “puede ser influyente” aunque consideró que “la ciudad se está ampliando” y eso vuelve relativa la lejanía. Mencionó además que hay distintas formas de trasladarse hacia allí.

“Nosotras estamos contentas que vamos a tener un lugar propio y adecuado. Estamos muy agradecidas por esta casa de calle Rodó en que hemos funcionado hasta ahora, pero no deja de ser una casa, algo alquilado. Cambiar a aquella infraestructura, con la amplitud y especificidades que tiene nos va a mejorar un montón. Nos vamos a arreglar muy bien”, dijo Rocha.

DESARROLLO | Por su parte Patricia Valverde, otra de las coordinadoras del centro, valoró la importancia de los CAIF, diciendo que “primera infancia es fundamental en cuanto al desarrollo porque durante esa etapa se potencian todas las áreas del desarrollo. Que haya estos tres programas nos permite hacer un seguimiento de ese desarrollo, apoyando todas las potencialidades y reforzando todas las cosas a mejorar. Siempre acompañando a las familias en los diferentes momentos y situaciones que se presenten”.

Respecto a en qué momento se producirá la mudanza, Valverde explicó que pretenden comenzar el proceso “no bien tengamos la llave porque nuestra idea es en marzo estar iniciando el proceso de familiarización de los peques ya instaladas allá, porque empezar acá y después cambiar, para los peques es algo muy difícil”.

Valverde dijo por último que su idea es que las familias se sigan acercando al CAIF y recordó que “es totalmente gratuito, tenemos horario matutino y vespertino y los peques tienen cubierto el momento de la alimentación estando en el centro”.

Por más información sobre las inscripciones pueden comunicarse con el 4345 4891 o el celular 099 941514. Los currículums los reciben en el correo asociacioncivilpilaresituzaingo@gmail.com.

Por Javier Perdomo.