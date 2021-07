Ex alcalde Valverde fue el que posibilitó solución en conflicto de El Aljibe

Una instancia de diálogo facilitada por el ex alcalde Sergio Valverde, fue la que posibilitó un principio de acuerdo para resolver el conflicto entre distribuidores y propietarios de soda El Aljibe, que mantuvo expectante a la comunidad de Libertad en los últimos 15 días, debido a la importante mano de obra que genera el sector sodería

en la ciudad.

ANTECEDENTES | El conflicto se desató el martes 23, cuando ya estaba en la calle nuestra anterior edición. En esa tarde, la ciudad de Libertad se vio sorprendida por una marcha de camiones con los logos de la sodería, tronando bocinas por las principales calles de la localidad.

El viernes 18 se habían vencido los contratos de 18 distribuidores y como no querían firmar el nuevo contrato propuesto por la empresa, que estos consideraban que contenía cláusulas abusivas, no se les entregó más soda para repartir, generando la medida el rechazo de los restantes distribuidores –por lo menos la gran mayoría-, que

no salieron a repartir en solidaridad con los 18 expulsados, generándose de esta forma la situación de conflicto.

Uno de los voceros de los distribuidores explicaba ese martes 23 a este medio que el nuevo contrato que había para firmar “tiene cláusulas abusivas y no queremos firmar”, por eso “antes del vencimiento, contratamos un abogado, que estaba negociando nuevas condiciones. La negociación se extendió más de la cuenta por la cerrada posición de la empresa, por eso previo al vencimiento del plazo, nuestros abogados pidieron una prórroga del contrato vigente para que los distribuidores pudieran seguir trabajando mientras se continuaba negociando, lo que fue denegado por la empresa, por lo cual El Aljibe dejó de darle mercadería a esos 18 compañeros”.

Según lo manejado por los distribuidores, en el contrato que la empresa pretendía firmaran, “había cláusulas abusivas y multas insostenibles». Como ejemplo, comentaba que una de las cláusulas establecía: “tenés que crecer un 20% cada seis meses, algo que consideramos imposible de hacer. Capaz que un semestre lo lográs, pero después no”.

Los distribuidores y sus camiones estuvieron estacionados toda la tarde del martes 23 en la avenida y después de las 15 y 30, iniciaron una caravana por Libertad, mientras continuaban realizándose negociaciones entre los abogados de ambas partes.

LA SOLUCIÓN | Sin grandes avances transcurrió esa primera semana, pero al arranque de la pasada semana, se intensificaron las gestiones y entre el martes 29 y el miércoles 30 de junio, se gestó el acuerdo entre las partes.

Primeramente, como señal de buena voluntad, el lunes 28 los distribuidores con contrato salieron a repartir, mientras que el miércoles sobre el mediodía, fuentes de los distribuidores anunciaban a La Semana que en la noche del martes había ocurrido una instancia de diálogo, que desembocaba en un acuerdo que permitía que desde el viernes 2 de julio, todos los distribuidores pudieran estar en la calle.

El nuevo modelo de contrato quitaba los aspectos que los distribuidores consideraban más nocivos del contrato inicial. En principio hubo algunos de los distribuidores que pusieron en duda la representatividad de la reunión realizada el martes a la noche y se negaron a firmar, aunque finalmente el viernes sólo uno de los 18 involucrados no

había firmado.

Averiguaciones realizadas por este medio, pudieron determinar que la reunión que posibilitó el acuerdo, fue facilitada por el ex alcalde Sergio Valverde –hoy asesor en el MTOP-, que es vecino de la fábrica de soda. Del encuentro, participaron además de Valverde, los propietarios de la empresa, junto a tres representantes de los

distribuidores. Fue en esa instancia, que Valverde posibilitó, como vecino de la empresa vendedora de soda, el acuerdo entre las partes.

La información fue confirmada por representantes de los soderos a La Semana en la jornada de este lunes.

Por Jorge Gambetta.