Estudiantes del centro CEREMOS hicieron poner el foco de atención en la salud mental en San José de Mayo

Una treintena de alumnos del Aula Hospitalaria del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (CEREMOS) realizaron intervenciones y actividades de difusión, concientización y sensibilización en San José de Mayo en el marco del Mes de la Salud Mental, cuyo día se celebra a nivel mundial cada 10 de octubre. El tema propuesto este año por la Organización Mundial de la Salud ha sido “Nuestro planeta, nuestra salud”, en la búsqueda de dirigir la atención mundial a la interconexión entre el planeta y nuestra salud.

Las instancias de integración a cargo del Aula Hospitalaria, dependiente de la Escuela Especial 95 “Capitán Manuel Antonio Artigas” de San José de Mayo, tuvieron lugar el pasado jueves 20 de octubre. Los alumnos -guiados por su directora, Carina Gómez, la psicóloga Marcela Márquez y Rolando Tolesano, operador de la emisora “La Rayada FM–106.5”, que forma parte del aula-, y bajo la consigna ”Hablemos más”, presentaron una muestra fotográfica y audiovisual en el Espacio Cultural de la capital departamental. Posteriormente visitaron el Teatro Bartolomé Macció y concurrieron a la Junta Departamental, en donde realizaron planteos al deliberativo comunal.

PLANTEOS | “Por diferentes causas nos toca estar en un lugar de encierro en CEREMOS, la ex colonia Fernando Etchepare y Santín Carlos Rossi. En este lugar alguno de nosotros pensamos que no estamos todos los que somos, ni somos todos los que están, pero somos parte de la sociedad y deseamos que nuestros derechos sean tan válidos como los del resto. Que los discursos no sean superficiales y que se ponga en acción todo lo necesario para recorrer un camino común”, reclamaron, a la vez que recordaron que las actividades llevadas adelante fueron realizadas con el objetivo de mostrarse “para no seguir siendo etiquetados ni discriminados”.

“La sensatez de los planteos nos interpela en qué poner acento hoy”, escribió en redes sociales, la presidenta de la Comisión Asesora de DDHH, Igualdad de Género y Desarrollo Social de la Junta Departamental Lorena Saavedra, tras escuchar los planteos volcados en el recinto de legislativo. “Nos dejaron mucha tarea y desafíos para pensar en inclusión, derechos y real sostén ante el egreso. Nos reclamaron un ida y vuelta más fluido más constante y que tender puentes es tarea de todos”, sostuvo.

HABLEMOS MÁS | En el marco de las actividades y en rueda de prensa, los promotores de la iniciativa que se concretó luego de gestiones realizadas por el edil nacionalista, Roberto Curbelo, exhortaron a hablar más de la salud mental.

“Hablemos de salud mental, hablemos más de lo que nos pasa como sociedad en todo lo que es la salud mental en nuestra población”, dijo Rolando Tolesano, quien recordó que una de las finalidades de dichas actividades fue el poder visibilizar el trabajo que se viene llevando a cabo en el aula.

Por su parte, Carina Gómez, dijo que “el Aula Hospitalaria es un desafío continuo”, ya que se trata de “personas que necesitan un acompañamiento desde la salud mental, pero también desde lo pedagógico”, con propuestas que deben ser atractivas y bajo un monitoreo continuo. Parte del objetivo que se plantea el Aula es la de preparar a los pacientes para convivir en el mundo exterior “del cual tienen muy poco contacto”.

Acerca de la muestra expuesta en el Espacio Cultural, Gómez, informó que forma parte de un proyecto llamado “Mural interactivo” que creó la institución para mostrar el producto de las actividades que allí se ejecutan. “Son muchas personas que trabajan día a día con ellos para lograr este producto. Son procesos que se van desarrollando a lo largo del año y a lo largo de muchos años, son personas que están internas hace mucho, mucho tiempo”, recordó.

INSERCIÓN | Por su parte, la psicóloga Marcela Márquez, destacó la importancia que tiene la puesta en marcha de actividades como las realizadas en San José de Mayo en el marco del trabajo que lleva adelante el equipo multidisciplinario abocado a las tareas de enseñanza que buscan “rehabilitar, dar calidad de vida a la persona e insertarlo en la sociedad”.

“Estamos en un proceso” agregó Márquez, que si bien reconoció que va a llevar su tiempo, comentó que ya hay personas que estuvieron en el centro y que hoy en día se encuentran viviendo afuera de éste, como es el caso de Estela quien actualmente reside en una casa de medio camino. “Nuestro objetivo es habilitar, porque por las patologías y por la discapacidad muchas habilidades se han perdido”, dijo. A su vez, expresó la necesidad de que instancias como esas se repliquen en forma continua como forma de, entre otras cosas, “desnaturalizar la locura”.

“Hay usuarios que hace muchos años que no salen, entonces el llevarlo a distintos lugares, en poner en práctica lo que van aprendiendo, esas herramientas que les damos, es de gran importancia”, mencionó.

PLAZO AL 2025 | El mismo día, pero en horas de la tarde, el ex presidente de ASSE en el último gobierno del Frente Amplio Marcos Carámbula, recordó en conferencia de prensa que de acuerdo a la Ley de Salud Mental, las colonias deberán cerrarse en el año 2025: “La Ley de Salud Mental preveía que primero no podían ingresar más pacientes a las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi y segundo que en 2025 se cerraran”, dijo Carámbula, quien agregó que ello “implica una dificultad muy grande porque hay alrededor de 600 pacientes que están prácticamente desvinculados o con muy escaso vínculo con su familia”.

“Es un proceso gradual. Seguramente va a haber que pensar en ese plazo que la Ley otorgaba de 2025, con el presupuesto adecuado porque esto requiere presupuesto para recursos humanos, para enfermería capacitada, para psicólogos y para psiquiatras”, a la vez que se refirió a la necesidad de “dotar de más servicios y de más recursos para desarrollar las casas de medio camino, los hogares familiares y al mismo tiempo contemplar una solución para esos pacientes que prácticamente no tienen amarres de inclusión”, agregó.

“El nuevo paradigma de la salud mental que se aprobó por la ley implica que progresivamente se vaya saliendo del modelo manicomial, de la internación del paciente de por vida en un centro para personas con patologías de salud mental y se vayan integrando a servicios de casas asistidas o servicios familiares y a su vez que en los hospitales generales haya espacios de salud mental para tratar los casos agudos”, como el inaugurado días atrás en el Hospital San José a iniciativa del ex director del nosocomio, Walter Olivera. “La idea es que todo paciente que tenga una patología aguda en materia de salud mental no se aísle y pueda atenderse en un hospital general y luego volver a su vida”, añadió.

“Si volvemos al Gobierno, y creo que el Frente Amplio va a volver a ser Gobierno en 24 meses, nos debemos plantear una segunda generación de reforma para profundizar el Sistema Integral de Salud. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar y profundizar y una de ellas es la salud mental. Creo que en esta segunda generación de reforma que nosotros nos planteamos, de volver en 24 meses, este tema es central y lamentablemente hoy no tenemos presupuesto que pueda asegurar la continuidad de esa ley”, sostuvo.

