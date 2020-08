Este miércoles retoma la actividad el Jardín Arcoíris

A 19 días de haberse detectado un foco de coronavirus, este miércoles 26 de agosto, el Jardín Arcoíris está reabriendo sus puertas, con la casi totalidad del personal y quedando pendiente el alta de tres de las 12 personas, entre niños y docentes, que fueron afectados por la enfermedad en este período. La directora Margot Benzano, espera que buena parte de los alumnos se reintegren entre este miércoles y el lunes próximo.

Benzano habló con La Semana y primeramente brindó detalles sobre los casos que se verificaron en el centro preescolar. Dijo que de los 117 alumnos que asistían antes de verificarse el foco, seis niños fueron positivos, cinco de los cuales fueron dados de alta y para este miércoles se espera el resultado del segundo hisopado del que resta. A su vez, de las 14 personas que trabajan en el jardín, entre docentes y no docentes –Benzano incluida-, seis dieron positivo y cuatro ya fueron dados de alta, en tanto se espera el resultado del segundo hisopado de los otros dos también para la jornada de este miércoles. Los demás casos en la ciudad se refieren a contactos fuera del jardín.

Comentó Margot Benzano que se retoman todas las clases este miércoles. “Desde Maternalito hasta Jardinera y en ambos turnos, también la camioneta que levanta y entrega a los chicos trabajará. Ya me comuniqué con todas las familias, todos los que estén en condiciones de asistir lo podrán hacer; quizás algunos esperen para empezar el otro lunes, porque queda a mitad de semana este comienzo, pero igual esperamos reabrir con total normalidad”, dijo.

Comentó luego Benzano que la fecha de reapertura la decidió la Dirección Departamental de Salud (DDS), que se la comunicó a la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), que “es la que me la baja a mí. En principio, me iban a habilitar antes con menos personal, pero se volvieron a reunir las inspectoras y decidieron esto, lo que a mí me dio más tranquilidad porque estaré casi con el 100% del personal trabajando y eso me permite tener a todo el alumnado y bien atendido”.

