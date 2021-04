Escasa receptividad tuvo la «merienda solidaria» organizada por los jóvenes de Interact Club

Tal y como estaba previsto, en la tarde del sábado 17, los jóvenes de Interact Club de Libertad prepararon la Casa Rotaria, ubicada sobre la avenida casi Clauzolles, para recibir a una treintena de niños a tomar una merienda por ellos elaborada, pero la convocatoria ampliamente difundida, no tuvo la repercusión que ellos esperaban.

A partir de información brindada por este medio y por otros espacios informativos radiales y televisivos de Libertad, junto a la difusión en redes sociales que ellos, sus amigos y sus familiares realizaron, esperaban que la iniciativa llegara a los posibles destinatarios de este tipo de acción social.

Como comentáramos en la pasada edición de La Semana, este grupo de trabajo social que incluye a adolescentes hasta los 18 años, percibió que debido a la emergencia social por el coronavirus que está atravesando el país, la alimentación que brinda el comedor de la Intendencia no es suficiente los fines de semana, por lo que pensaron implementar esta instancia de merienda como plan piloto para continuar haciéndola durante los próximos meses del ya inminente invierno.

Según lo mencionado por Florencia Guerra, esta primera jornada se iba a hacer con el aporte económico de ellos mismos, pero para las futuras jornadas solidarias se iba a comenzar a pedir el aporte de empresas, entre ellas Conaprole, a quien ya se le había pedido la donación de leche, y también de la población toda.

Con este objetivo trabajaron toda la semana previa al sábado 17 de abril y ese mismo día, elaboraron el café con leche y dispusieron en una mesa los distintos postres que habían elaborado para la ocasión (ellos o sus madres), para desde las 16 y 30 horas estar entregándolos a quienes concurrieran. Pero eran pasadas las 17 y 15 cuando La Semana visitó la Casa Rotaria y ni una sola persona se había acercado a levantar su merienda. Los jóvenes interactianos, esperaban pacientes a los comensales.

DISTRIBUIDA | Las y los adolescentes allí presentes no tenían muchas explicaciones respecto al porqué de esta ausencia de interesados en la merienda que ellos estaban brindando. La principal autocrítica que había entre ellos es que quizás la difusión no fue toda la que se necesitaba para hacer conocer la iniciativa, pero no se animaron a aventurar mayores conclusiones al respecto.

Por supuesto que su intención no era quedarse con toda esa comida sin aprovechar, por lo que luego de las 18 y 30, la hora fijada para el final de la actividad solidaria, pensaban recorrer barrios y casas concretas, que sabían que podrían bien recibir su donación.

Respecto a la posibilidad de seguir realizando instancias similares en el futuro, los jóvenes de Interact Club Libertad dijeron que es algo que deberán evaluar en los próximos días, en función del resultado no del todo satisfactorio que tuvo esta primera actividad. En días, harán la evaluación.