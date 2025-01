Entre críticas y festejos, la temporada de verano transcurre en balneario Kiyú

¿Qué decir de nuevo sobre el balneario Kiyú al comienzo de una nueva temporada? Pues los temas de discusión de los veraneantes y de los residentes permanentes se reiteran hace años; que el costo de los alquileres para veranear es alto, que siguen faltando servicios públicos y privados, que la Intendencia no mejora la infraestructura, que los guardavidas se quejan por las condiciones laborales, que lo que sí aumenta es el número de nuevos comercios, que las cianobacterias, que quienes viven todo el año en el balneario son cada vez más y que podríamos seguir agregando ejemplos de temáticas reiteradas de cada nueva temporada.

Pero pese a las críticas locales y a las necesidades evidentes, la cantidad de nuevos visitantes al balneario platense crece cada temporada. Kiyú es uno de los puntos de referencia para quienes no veranean -porque no quieren o porque no pueden-, en el Este del país. Así es que llegan al “grillo” visitantes de la mayoría de los departamentos vecinos (Montevideo, Flores, Colonia, Florida, Canelones y de otros más al Norte del país), también argentinos y de otras nacionalidades, que se enteran de este especial punto de la costa platense en el que las barrancas son un escenario ideal para pasar unos días o ir por el fin de semana.

Kiyú crece temporada a temporada, pese al escaso respaldo oficial que tiene su desarrollo. Su condición de zona de contacto cercano con la naturaleza resulta atractiva para el afincamiento de nuevos vecinos -así lo dijo el Censo 2023-, y los deseos de emprender en el rubro turístico de muchos de ellos, impulsan al balneario, pese a todas sus carencias.

SOCIEDAD | En materia de actividades, está definida una intensa cantidad de eventos deportivos, todos ellos enmarcados en los 70 años del balneario (cuyos festejos principales se realizarán alrededor del 15 de marzo, fecha en que en 1955 se hizo la primera venta de terrenos del futuro balneario), al igual que eventos artísticos y culturales que se van a ir produciendo particularmente los fines de semana. Algunos de ellos son organizados por la Intendencia y otros por la comisión de festejos con apoyo de la comuna.

El pasado fin de semana, tuvo lugar en la zona del deck de Ordeig un evento cultural de nivel internacional con la presencia de artistas nacionales reconocidos dentro y fuera de fronteras, que lleva por nombre Festival del Medio Tanque, que organiza el vecino Oscar Ríos, con apoyo de otros vecinos y de los propios artistas, que renuncian a parte de su cachet para estar presentes en el evento.

El evento tuvo lugar entre el viernes y sábado (estaba prevista actividad el domingo pero se suspendió por las alertas de INUMET), el domingo y contó con muy buena presencia de público durante las tres jornadas. Fueron parte de la grilla de espectáculos el grupo Azul y Sepia, el músico Pablo Silveira Artagaveytia, El Alemán, Patricia Bueno acompañada del guitarrista Julio Cobelli (notas en páginas de Cultura), el diputado del MPP y cantante Gabriel Otero, el Dúo Coames, Julio Víctor González, «El Zucará», Los de Acá y Los Negroni. La movida fue incluida en los festejos por el 70 aniversario.

CRÍTICAS | Como se mencionaba al principio de estas líneas, las críticas a las condiciones en que está el balneario se escuchan con insistencia. Una de las que dio a conocer sus cuestionamientos fue la edila Verónica Britos (MPP-FA), que en una media hora previa de la Junta Departamental en la primera sesión de 2025, se refirió al estado que presenta el balneario.

Britos comenzó haciendo mención a un Expediente ingresado en setiembre de 2024 y reiterado en octubre en la que solicitan “la construcción de sendas peatonales y lomadas en los puntos de mayor tránsito” del balneario, solicitud sobre la que “no hemos tenido respuesta”, dijo la Edila.

Continuó diciendo en el deliberativo que “el balneario no ha sido acondicionado adecuadamente para recibir a los turistas ni para garantizar el bienestar de quienes viven allí todo el año”.

“Las bajadas a la playa están, en muchos casos, cubiertas por la altura del pasto, lo que dificulta el acceso. La bajada inclusiva, sobre la cual hemos recibido excusas cada vez que hemos consultado al Municipio durante los últimos dos años, aún no ha sido reparada ni construida”, añadió Verónica Britos.

Cuestionó luego que han “notado que el personal municipal es escaso y su labor muchas veces se limita a la limpieza de predios privados sin la debida solicitud institucional. Esto nos preocupa, ya que la atención a los espacios públicos no parece ser una prioridad”.

Britos dijo que hay cansancio al “reiterar este reclamo sin ser escuchados. Año tras año insistimos en la misma problemática y no hemos recibido respuesta”. Haciendo referencia a los 70 años, la Edila dijo anhelar que, “de una vez por todas, se realicen las obras y se brinden los apoyos necesarios” y llamó a las autoridades a que tomen acción y atiendan las demandas, ya que “la comunidad de Kiyú se merece un balneario que no solo sea un destino turístico, sino también un lugar seguro y agradable para vivir”.