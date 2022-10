En Puntas de Valdez, el Presidente de MEVIR, no dejó buenas noticias para aspirantes a viviendas

El acto de escrituración de 54 viviendas significó una alegría para los vecinos de Puntas de Valdez, pero también fue la instancia en que comenzó a desvanecerse de forma definitiva la posibilidad de lograr que se construyan núcleos habitacionales de MEVIR (Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural), en Colonia Italia y en Chamizo en lo que queda del período de gobierno, según lo que se desprende de las declaraciones del presidente del movimiento Juan Pablo Delgado.

La actividad se realizó el viernes a la tarde en el MEVIR I de Puntas de Valdez. Allí se convocaron todas las autoridades de MEVIR, la intendente Ana María Bentaberri y el subsecretario de Vivienda Tabaré Hackembruch (en representación de la ministra Moreira que se encontraba fuera del país), vecinos, los propietarios de las viviendas y sus escribanos y escribanas, para proceder a la escrituración, que le da la propiedad de éstas a 54 familias que el 5 de noviembre de 1994 las recibían, tras un largo proceso de construcción.

A la hora de los discursos, una de las vecinas que recibió en propiedad su vivienda, fue la vocera de los restantes. Comenzó agradeciendo a “Alberto Gallinal Heber, que en 1967 impulsó la creación de MEVIR, que fue creada el 26 de diciembre de 1967, bajo el lema ‘Para ver llover de adentro, sin mojarse’, que ha realizado intensa labor en su área y como homenaje, nuestra avenida lleva su nombre”.

Valoró la forma la forma de trabajo de MEVIR que, dijo, “se realiza por esfuerzo propio, ayuda mutua, existiendo siempre el apoyo, la supervisión y el control de MEVIR”. Por eso es que agradeció también a las autoridades de MEVIR, “por hacer posible este sueño para tantas familias. Una vivienda es mucho más que un techo, es construir un lugar, una familia, un barrio”.

Luego recordó a tres vecinos de la localidad que ayudaron en la concreción del complejo de viviendas: Adelqui Rodríguez, Haydeé Pérez y Luis Chacón. También a la trabajadora social Teresa Sangiovani, que en nombre del movimiento, les acompañó en todo el proceso de construcción.

“Aprendimos con sacrificio y perseverancia el trabajo que lleva construir una casa; hoy podemos decir que todo el esfuerzo y labor llegó a dar su fruto”, dijo y luego recordó a los vecinos que no pudieron terminar de disfrutar el sueño, “porque no se encuentran entre nosotros”.

El presidente Juan Pablo Delgado también hizo uso de la palabra y anunció que antes que finalice el año también se estarán escriturando las viviendas del MEVIR II de la localidad. Tras él llegaron los comentarios de la intendente Ana María Bentaberri que dijo que “como gobierno departamental tenemos que acompañar a nuestros vecinos a golpear puertas y a buscar todos juntos nuevas oportunidades para las familias que vienen atrás y aún no tienen una solución habitacional. Allí vamos a estar como vecinos, trabajando en comunidad, porque lo que han hecho a través de estos años es construir esa comunidad que todos queremos”.

“Siempre nos faltan cosas, siempre soñamos con algo más, pero ustedes, nuestras familias, supieron ir creando y desarrollando esta comunidad. Son ejemplo de que quien se compromete y cumple puede seguir adelante, con la cabeza en alto”, dijo Bentaberri, que le dio paso al Ministro interino de Vivienda, quien destacó que MEVIR es una política de Estado.

DELGADO | El presidente de MEVIR Juan Pablo Delgado fue esperado por un grupo de vecinos de Cañada Grande pidiendo la construcción de un complejo en esa zona de San José. Pero no solo es ese el pedido que tiene pendiente MEVIR en San José, hay varios y sobre ello versaron las consultas realizadas a Delgado.

Sobre el acto que se cumplió en Puntas de Valdez, dijo Delgado que las familias tienen ahora “la certeza jurídica que estas viviendas van a ser suyas, pasan a ser patrimonio social y económico de las mismas. Es muy importante que MEVIR cumpla con estas familias, porque ellas cumplen con MEVIR, porque hablamos que estas familias tuvieron la responsabilidad del pago de la cuota para tener el título de propiedad, pero ese pago permite que otras familias accedan a su vivienda”.

“Hoy como se dice, es realmente el día en que estas familias tienen su techo propio. Es un día de emoción para estas familias”, dijo Delgado, que agregó que “lo más importante es que esta gente sabe que esta vivienda es suya, va a ser parte de la herencia a su familia y otra cosa muy importante es el sentido de pertenencia de estas familias con MEVIR”.

El Presidente de MEVIR dijo que en 2021 tuvieron un récord de escrituración y mencionó que las escrituras “tienen un costo importante hacerlas, pero ese costo lo asume MEVIR, para las familias no tiene ningún costo el título de propiedad”.

ARGUMENTOS | Luego llegó el momento de las consultas sobre los planes solicitados. Dijo Delgado que MEVIR “está trabajando en Puntas de Valdez en lo que es vivienda dispersa, tanto en planta urbana como área rural, es una modalidad mixta, fomentando el uso de terrenos propios de cada familia. En diciembre haremos otro llamado en la misma modalidad para Ecilda Paullier. También estamos desarrollando el programa de pequeñas obras rurales, que ha sido un gran éxito”.

Sobre los pedidos de Kiyú, Colonia Italia y Chamizo, dijo Juan Pablo Delgado que “no hay paraje rural que no pida un plan de MEVIR porque eso es lo bueno de MEVIR; saben que tiene un gran éxito, es una gran política institucional de país y la gente reclama lo que tiene éxito”.

“Respecto a Colonia Italia o Chamizo, tenemos un problema con el agua. Hay un problema de arsénico, no en San José, sino en muchos lugares y OSE está trabajando para solucionarlo. Una vez que esté solucionado ese tema podremos analizar avanzar, pero sin agua es muy difícil construir”, dijo el Presidente de MEVIR.

A la consulta de por qué es un impedimento el agua para construir cuando, por ejemplo en Colonia Italia, funciona una escuela que toma el agua que le otorga OSE, dijo Juan Pablo Delgado que “OSE no nos permite hacer viviendas nucleadas con esos índices de arsénico. Cambió la forma de medición del arsénico y eso nos impide avanzar en nuevos planes”.

En el caso de Colonia Italia, dijo Delgado “hay un predio de Colonización, estamos hablando del tema hace tiempo, pero si no tenemos certeza de que OSE nos permite el tema del agua, no podemos avanzar”. Delgado dijo que OSE está avanzando en una solución, pero teniendo en cuenta que también falta la recategorización de los suelos y que los procesos en el Estado son lentos, es fácil aventurar un pronóstico. No habrá nuevos complejos de MEVIR en este período para San Jo

sé.

Por Javier Perdomo.