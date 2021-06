En la jornada de paro general del pasado jueves, hubo acto de respaldo a docentes sumariados del liceo 1

Dirigentes gremiales de San José valoraron en forma muy favorable el paro general convocado por el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) que se llevó adelante el pasado 17 de junio bajo la consigna “Contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y contra las formas de discriminación y persecución antisindical”. La jornada permitió la recolección de unas 25 mil firmas en todo el país contra los 135 artículos que la central sindical promueve derogar de la Ley No. 19889 o Ley de Urgente Consideración (LUC).

Con actividades en todo el país y tal como estaba previsto, el jueves pasado, 17 de junio, se llevó adelante el paro general de 24 horas convocado por el PIT-CNT contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y contra las formas de discriminación y persecución antisindical. La instancia motivó la solicitud de una reunión al Presidente de la República Luis Lacalle Pou y la entrega de una carta a la Torre Ejecutiva con propuestas a través de la que ratifica su “voluntad de diálogo para encontrar caminos que permitan mitigar la dura situación que atraviesa nuestro pueblo”.

En San José, las actividades desarrolladas en ese marco fueron valoradas en forma positiva: “La recorrida en los barrios fue buena, en las localidades también estuvo muy bien. La gente respondió de manera positiva, fue una jornada intensa pero linda”, comentó a La Semana Andrea García, dirigente de la Intersocial San José de Mayo.

Fuentes del Plenario Departamental consultadas por La Semana dijeron que el número de firmas recogidas para el referéndum contra la LUC en el departamento de San José serían contadas al cierre de esta edición.

CONCENTRACIÓN | Las actividades realizadas en San José iniciaron pasada las 9 y 30 de la mañana con una concentración frente al liceo 1, Instituto Dr. Alfonso Espínola, en solidaridad con los 15 docentes que fueron separados de sus cargos. La instancia estuvo encabezada por el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES), José Olivera, quien se refirió a esa situación y a otras que atraviesa el país en el marco de la pandemia.

“Increíblemente algunas autoridades del gobierno y algunos mercenarios que actúan en el parlamento a nombre del mismo gobierno dicen no entender por qué el movimiento sindical rodeado de buena parte del campo popular ha convocado a este paro”, dijo Olivera.

Este es un paro que tiene que ver con levantar nuestra voz contra el hambre. Porque no nos queremos acostumbrar a que miles de uruguayas y uruguayos coman en ollas populares porque al gobierno no les preocupa la situación de ellos y solo se preocupa por el ‘malla oro’”, agregó Olivera quien continuó diciendo que con el paro se “denuncia un proceso de desigualdad que va en aumento porque un gobierno centrado solamente en atender los intereses de unos pocos en desmedro de unos cuantos (…) no solamente va a merecer el repudio de la clase obrera organizada sino que también la va a tener en combatiendo en la calle”.

“Nos indigna y es vergonzante que haya un puñado de oligarcas que aún en el marco de la crisis por la pandemia estén aumentando sus reservas, sus depósitos en el extranjero, incluso en los bancos nacionales”, mientras que los trabajadores y trabajadoras, jubilados y pensionistas están viviendo el peor de los impuestos que puede tener alguien que vive de su trabajo que es la inflación, que es el aumento de precios, estos oligarcas tienen el privilegio de que se detenga el aumento de los combustibles para no aumentar su zafra y por lo tanto no afectar sus ganancias y en pleno invierno al pueblo le aumentan el queroseno, el combustible, el supergás y todo lo que haya que aumentar para seguir generando un proceso de expropiación en contra de nuestro pueblo”, agregó.

“Nos indigna y nos debe interpelar que todos los días, en promedio, se nos mueran 50 uruguayos y uruguayas; están perdiendo la vida por culpa de un manejo irresponsable de la pandemia porque la política sanitaria que se está desplegando hoy es homicida, porque la libertad responsable de la que nos quieren convencer va en contra de la historia de la humanidad y la de nuestro pueblo”, dijo Olivera, que agregó que “la libertad responsable solo es funcional a los intereses de unos pocos y esos pocos son los mismos que hoy están agrandando sus ganancias en desmedro de nuestro pueblo”.

En su oratoria, Olivera también se refirió a la situación de desempleo y advirtió que sin una “política decidida del Estado” para la inversión en obras públicas y servicios esenciales “no se van a generar puestos de trabajo”, lo que favorecerá “la explotación de la clase trabajadora” en manos de inversiones extranjeras.

Acerca de los salarios, Olivera manifestó que “la rebaja salarial que se viene orquestando desde el año pasado en el sector privado pero también en el sector público también está condenando al hambre a nuestros viejos, a nuestros trabajadores y trabajadoras del ayer, a nuestros pensionistas porque ellos también están sufriendo la pérdida de rebaja salarial”.

SOLIDARIDAD | La concentración se realizó frente al Liceo Departamental en solidaridad con los docentes que fueron separados de sus cargos y con una dirigente sindical de la Asociación de funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU) quien en los últimos días recibió la misma sanción luego de un posteo referido al fallecimiento del ex ministro del Interior Jorge Larrañaga.

“Lo que estamos viviendo hoy con el caso de la compañera de AFUTU es un proceso de persecución política donde lo jurídico está perdiendo pié frente a las intenciones políticas reaccionarias que buscan acallar a todas y a cada una de las voces que osen criticar esta política que se está llevando adelante”, señaló Olivera.

“Si alguien tiene dudas de que esto es así hoy tenemos la infamia que por posiciones ideológicas y políticas el parlamento haya votado una comisión investigadora para investigar a un sindicato en democracia. Es terrible y si en ese contexto el parlamento, llevado de la mano por sectores reaccionarios que lo integran, está dispuesto a violar normas nacionales e internacionales, cuáles son la garantías que tienen nuestras compañeras y compañeros de San José”, preguntó.

“Hay una necesidad política de amedrentarnos y utilizar con argumentos que son políticos, no jurídicos, una sanción ejemplarizante hacia nuestras compañeras y compañeros”, expresó y agregó “que eso es efectivamente un acto de persecución política”.

No obstante, Olivera fue optimista al señalar el apoyo y la solidaridad que ha encontrado en sus recorridas por el país: “No solamente encuentran solidaridad, sino también encuentra las condiciones políticas para una denuncia internacional de que en democracia aquellos sectores que no admiten el reconocimiento de derechos y de derechos conquistados por los trabajadores, estén persiguiendo hoy a estos 15 compañeros”.

“Hay que tener claro que este proceso de persecución política en contra de los docentes, de las organizaciones del campo popular y sindical, la persecución en la cual hoy, injustamente, están sometidos estos compañeros aquí en San José, la vamos a enfrentar como enfrentamos al fascismo y a la dictadura que aplicó el terrorismo de Estado para callar las voces de nuestro pueblo, con la misma convicción, con la misma responsabilidad, con las mismas herramientas, porque venimos de ahí. Los que nos persiguen hoy tienen en su ADN haber sido protagonistas históricos de los golpes de Estado del país y esto lo tenemos que entender, es el fascismo que vuelve por sus fueros. Vamos a dar batalla apelando a lo mejor que históricamente ha tenido el campo popular uruguayo: la unidad, la solidaridad y la lucha para defender a estos 15 compañeros y a todos aquellos que sean perseguidos por el fascismo de este Uruguay del Siglo XXI”, concluyó.

Por Katherine Martínez.