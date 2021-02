En Kiosco Manía se vendió el 5 de Oro; no se conoce aún la identidad de la persona ganadora

Con los números 2, 3, 18, 20 y 29, un apostador de Libertad fue uno de los dos favorecidos con el pozo del 5 de Oro de este miércoles. La apuesta se realizó en Kiosco Manía, de calle Sarandí y su propietaria Sandra Silva, era hoy centro de atención de medios y vecinos que concurrieron a entrevistarla o felicitarla.

La comerciante mencionó que la jugada se realizó a última hora de la tarde del miércoles y no es de las jugadas habituales que se realizan en ese comercio, no conociendo hasta el momento de escribirse estas líneas, quién era la persona favorecida. Comentó que podrá no llegar a enterarse y depende de lo que le informe la Banca de Quiniela de San José.