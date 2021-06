Empresa productora de cannabis quiere vender e irse del país, aburrida de la burocracia; sus 25 trabajadores van al seguro desde el 1°

Desde el 1° de julio, el personal de la empresa productora ICC irá toda al seguro de paro, ya que la industria decidió cerrar al no recibir la nueva habilitación del Instituto de Regulación del Consumo de Cannabis (IRCCA). La empresa, propiedad del grupo Aurora de Canadá, busca vender la planta en Uruguay, debido a las trabas burocráticas que le están poniendo las autoridades.

Según dijo el dirigente de los trabajadores de la firma Marcelo Centurión, la empresa ICC tenía «habilitación por cinco años y el IRCCA no se le quiere renovar por ciertos temas burocráticos, que son medio difíciles de entender».

Agregó que «no es que la empresa quiera cerrar e irse, cierra por la burocracia que hay», mencionó y comentó que ocurre que a veces «ni le atienden el teléfono, se pasan la pelota unos a los otros».

El trabajador dijo que ahora «mandan al seguro de paro a la gente para después ver si alguien la quiere comprar. La empresa está dispuesta a invertir, pero le ponen muchas trabas». Entre esas traba, dijo, está que no facilitan la adhesión de nuevas farmacias. «El IRCCA le pedía dos toneladas de producción por año, al principio no llegaban pero lo lograron pero la tienen guardada porque no les consiguen más farmacias. Se aburrieron», dijo Centurión.

Los trabajadores que fueron al seguro de paro son 25, que es el personal permanente, pero en zafra ocupaban a más gente. El sindicato buscará el apoyo del Pit-Cnt y por su intermedio ver si pueden llegar al Presidente.

Por Javier Perdomo.