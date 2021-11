Elección de directores sociales del BPS, todos los detalles, electores, multas, candidatos.

En el marco de una fuerte polémica respecto a su obligatoriedad y a la escasa información que circula sobre la instancia, el próximo domingo 28 de noviembre, se realizan las elecciones de los representantes sociales en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), que en el departamento de San José cuenta con algo más de 59 mil habilitados, que deberán sufragar en 184 circuitos distribuidos en todo el territorio del departamento.

Como es sabido son tres elecciones en una, ya que pasivos, activos y empresarios deben votar por sus representantes en forma separada. A continuación hacemos un repaso a los principales aspectos de la instancia del domingo, en base a información propia y de otros medios nacionales.

ELECTORES | En el orden de los jubilados, son electores los mayores de 18 años de edad al 28 de febrero de 2021 que hubieran sido declaradas jubiladas; los pensionistas por sobrevivencia y los pensionistas a la vejez o por invalidez por resolución del Directorio del BPS anterior a dicha fecha y que no hayan sido declarados incapaces por juez competente”.

En el orden de los activos son electores los trabajadores dependientes públicos y privados, así como los trabajadores a domicilio o talleristas que se hayan registrado como tales en el BPS al 28 de febrero de 2021, mayores de 18 años de edad y que no hayan sido declarados incapaces por juez competente. El trabajador que se haya acogido a algún subsidio por inactividad compensada mantendrá la condición de afiliado activo, salvo que se hubiere producido la ruptura de la relación de trabajo. También mantiene esa condición la persona que se encuentre gozando los beneficios de la prejubilación o anticipos de pasividades hasta que sea declarada pasiva.

En el orden Empresa, son electores las empresas no estatales contribuyentes, inscriptas como tales en el BPS, que estén al día al 28 de febrero de 2021 en el pago de sus obligaciones y en el de las facilidades concedidas, cuyos electores tengan 18 años de edad cumplidos a la indicada fecha.

MULTAS | Los jubilados y pensionistas menores de 75 años que no voten, tendrán una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales (de 1200 o 2400). En el caso de los trabajadores se le aplicará una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales y en caso de no pagarla, su empleador será responsable solidariamente. A las empresas que no concurran a votar, se les aplicará una sanción de 6, 12 o 20 UR, según la cantidad de trabajadores dependientes.

CANDIDATOS | En el orden de los trabajadores, los candidatos son los siguientes: Ramón Ruiz, es candidato de la lista 11, un dirigente sindical de vasta trayectoria, que va por la reelección y basa sus diferencias con su competidor en la capacidad y la experiencia del equipo de trabajo que conduce, que tiene referentes en todo el territorio nacional.

Según el diario El País, entre los puntos a favor de su gestión, Ruiz destaca haber solucionado el reclamo de los cincuentones, el grupo de personas que se vio afectado negativamente por la reforma jubilatoria de 1995 y se afiliaron a las AFAP. También destaca “que hoy pueda decirse que todos tengan prótesis y lentes, y haya maestros y profesores que tengan el derecho a usar cristales o armazones, porque esta gestión se comprometió a ello”.

En este orden su contrincante es Luis Lisboa, de la lista 16, que intenta ir por la revancha contra Ramón Ruiz -con quien perdió las últimas elecciones-, ahora con el apoyo de Un Solo Uruguay. Entiende que la actual gestión del organismo “ha cumplido un ciclo” y que la principal falla de los actuales directores sociales es que hoy no son “la puerta de entrada de los planteos que hace la sociedad civil al Directorio”.

JUBILADOS | Sixto Amaro, es el representante del oficialismo en el orden de los jubilados, ya que representa a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), en la lista 1, que desde que se eligen los directores sociales, nunca ha perdido una elección. Amaro es ex trabajador de frigorífico y dirigente sindical y va por su reelección. Tiene entre sus objetivos mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, cuyos ingresos hoy han perdido valor en los ajustes por inflación.

Amaro tiene dos competidores en este orden. Una de ellas es Virginia Vaz, con la lista 6, que representa a Un Solo Uruguay. Es la “primera vez” que hay una puja entre más de una lista en el orden de los pasivos, destaca Vaz a El País, arquitecta de Cerro Largo y jubilada de la actividad rural, que dice que su propuesta se basa en conectar con la gente, “saliendo al territorio”.

El otro competidor es Héctor Morales, quien representa a la lista 2, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, una organización cercana a la Unidad Popular, aunque su candidato declara que no tiene el apoyo de ningún partido o movimiento. “Somos una organización de viejos pobres; no tenemos un peso como las otras listas”, dijo a El País, Morales, que pretende se deroguen las AFAPs.

EMPRESARIOS | En este orden Marcelo Ríos, de la lista 22 representa al actual oficialismo en el Directorio del BPS y dice defender el interés de los empresarios. Su base de respaldo está conformada por más de 100 cámaras empresariales y agrupaciones monotributistas del país. El candidato empresarial dice que su objetivo es tender puentes con todos, y estar cerca de los empresarios.

Por último, José Pereyra encabeza la lista 26 del movimiento Un Solo Uruguay. Pereyra es presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, afirma enseguida que cuando piensa en el BPS se le viene a la mente “un organismo que todos reconocen que está en muy malas condiciones”.