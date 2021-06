El transporte indepartamental para por 24 horas el viernes 25

Lo que se venía visualizando desde hace semanas atrás, se concretará este viernes 25, al decretar la Coordinadora del Interdepartamental de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT), un paro de 24 horas por estabilidad laboral, rotación de seguro de paro, recuperación salarial y contra el acoso laboral y la eliminación del guarda, además de la defensa de los ámbitos de negociación colectiva.

El sindicato emitió una declaración el martes a la noche que detalla los conflictos puntuales por los que pasa el sector. En el caso de Agencia Central, dice el sindicato que incumple con acuerdos internos refrendados en el Ministerio de Trabajo en diciembre de 2020. En Turil, dice la Coordinadora del Inter, se «persigue, acosa y sanciona a los trabajadores por intermedio de cámaras». En Núñez y Cynsa hay 140 trabajadores en el seguro de paro sin rotar hace 15 meses.

Dicen los trabajadores además, que Cita utiliza seguro de paro para castigar y discriminar trabajadores, mientras que en el «Sector Turismo», el consorcio del ferrocarril incumple en pago de salarios y despidió un trabajador por acatar el último paro general.

«La búsqueda de soluciones por medio del diálogo siempre va a ir con nosotros, la defensa de la negociación colectiva es nuestro gran objetivo, pero claro esto si existe una mínima reciprocidad. No es contra la gente, es a favor, ya qu la desregulación que buscan, no solo no mejora el servicio, sino que lo que hacen peligroso y de pésima calidad.

Llamamos a nuestros compañeros a unirse y al pueblo en general a apropiarse de nuestra lucha, porque es buscar lo mejor para todos.

Por Javier Perdomo.