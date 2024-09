El sábado 7 se desarrollaron dos torneos regionales de ajedrez en Libertad con 19 participantes

El pasado sábado 6 de setiembre se desarrollaron en Libertad dos torneos de ajedrez organizados por la Liga Uruguaya de Ajedrez. Uno de ellos fue en la categoría sub 16 y el otro en la sub 12. Se trató de la clasificatoria de la Regional Sur, que integran los departamentos de San José, Colonia, Soriano y Durazno, aunque en esta oportunidad, no pudieron llegar los competidores de Durazno por problemas de locomoción.

Lo que se disputó en Libertad fue la etapa clasificatoria para la final nacional, que estará realizándose en la ciudad de Minas, Lavalleja, en el mes de noviembre. Los primeros seis de cada categoría clasificaron para la citada final.

De Libertad, participaron alumnos de Hugo Medina, que tiene su taller de ajedrez en Casa de la Cultura. Comentó a La Semana que todos anduvieron bien durante el torneo.

A acompañar a los jugadores llegaron familias de Nueva Helvecia y de San José de Mayo. El torneo fue de cinco rondas de 10 minutos de tiempo, más cinco segundos de incremento por jugada. Fue válido para ELO FIDE Internacional, con el apoyo de la FUA (Federación Uruguaya de Ajedrez). Apoyó también la actividad el Colegio San José de Libertad, el Gimnasio San Isidro y la Agencia de BSE de Camaití de Libertad.