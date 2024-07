El recambio generacional en Rotary Club Libertad: Álvaro Álvarez asumió la Presidencia

El pasado sábado en las instalaciones sociales del Club Atlético Las Palmas tuvo lugar el cambio de autoridades del Rotary Club Libertad, actividad que se realiza anualmente. Luego de dos años de estar como Presidente, Ricardo Sánchez deja su lugar a un debutante en esa función, Álvaro Álvarez, quien pertenece a una nueva generación de rotarios que está intentando imprimirle una dinámica diferente a esta organización presente en Libertad hace más de 70 años.

Broma va, broma viene, dice Álvarez que la función de Presidente en algún momento la tienen que asumir quienes forman parte de la organización. “Podés zafar por un tiempo, pero al final no tenés un escape”, dice Álvarez, que luego contó que se integró al Rotary libertense el 9 de marzo de 2020. El viernes siguiente, el 13, se declaró la llegada de la pandemia al país, “por lo que por un par de años quedó todo quieto, así que en los hechos hace muy poco que estoy en el Rotary Club”, explica el novel Presidente Rotario.

La nota con Álvarez se realizó un día antes de la asunción y sobre ese momento, dijo Álvarez que no sabía qué podía transmitirle a sus compañeros y a los invitados a la ceremonia. “Alguna cosa tengo que decir, yo no tengo mucho discurso”, comentaba Álvarez, que valoró que quienes le deja el cargo es Ricardo Sánchez “que tiene muchos años en el club” y que lo estará apoyando en su primera Presidencia rotaria.

EL INGRESO | Consultado Álvarez sobre qué lo llevó a integrarse a Rotary Club Libertad, explicó cuál es el proceso de integración a una “rueda” rotaria. “En Rotary siempre hay un padrino que te lleva a la rueda, sin que vos lo sepas te presenta y si la rueda está de acuerdo, la persona que te propuso te invita. Es decir, después de aceptado yo tengo que invitarte a vos y convencerte que vayas”, explicó Álvaro Álvarez.

Prosiguió explicando el novel Presidente rotario: “¿Qué pasa si es al revés? Si yo te pregunto si querés estar en Rotary y me decís que sí, después lo planteo en la rueda y una persona dice que no, ya no te puedo invitar, por eso se hace lo contrario. Es decir que todos los que formamos parte de Rotary fuimos aceptados por toda la rueda en su momento. Así ha sido desde que Rotary está en el país”.

“El rotario Carlos Borgunder fue el que propuso mi nombre, se ve que todos aceptaron mi nombre y después Carlitos me invitó. Se ve que vio en mí una persona dispuesta a hacer cosas, nada más. Le dije que sí, que quería ver cómo era el tema y al final en pocos días me aceptaron y me sumé a la rueda”, comentó Álvarez, que además informó que está ingresando al club un nuevo integrante, Santiago Lacabanne, co-generacional suyo que viene a reforzar la “barra joven” que está entrando en la rueda libertense.

A la hora de responder qué valora más del club, dijo Álvaro Álvarez además de las acciones emblemáticas como son “la movida del lechón paseandero, lo de los artículos ortopédicos, lo del mejor compañero de las escuelas o algún elemento que logramos comprarle al hospital, después no es muy público lo que se hace”.

“Puede venir alguien y plantear alguna situación compleja sobre un conocido o suya propia y eso se trata en la rueda, entre todos se busca una solución, pero eso es lo que no sale a la luz de Rotary. Lo que sale es lo que nosotros promocionamos”, comentó el Presidente rotario.

“Nosotros nos reunimos todos los lunes y siempre hay temas nuevos para tratar. No sabés cómo pero se termina por dar respuesta a todas las cosas. Yo me encargo de esto, aquél se encarga de lo otro. Muchas cosas que surgen de imprevisto, por ejemplo, las inundaciones, había que ayudar. De ahí en más sale Rotary a hacer lo que puede, recauda, compra, dona”, mencionó el rotario libertense.

Álvaro Álvarez dijo que uno de sus objetivos en la gestión que comienza es “modernizar” el funcionamiento del club. “Una de las cosas que voy a intentar, es aggiornar a los más veteranos del club, para darle más dinámica a las decisiones. No se puede pasar cinco reuniones hablando de un mismo tema, por ejemplo. Todo tiene que ser más rápido. Ahora que hay más gente joven, entre comillas -ya que habla de gente mayor de 50 años-, estamos intentando hacerlo”, explicó Álvarez.

Vale mencionar que Álvarez comentó que su asunción se dio un día después de conmemorarse por primera vez el “Día de Rotary Uruguay”, que fue instituido mediante la aprobación de una ley, la 20.296 de 21 de junio del año en curso, que consta de un solo artículo que establece que desde este año 2024, los 12 de julio de cara años se celebrará el mencionado día. Se eligió esa fecha, comentó Álvarez, porque un 12 de julio de 1918 se fundó el primer club rotario de Uruguay y de América Latina, a iniciativa del comerciante Heriberto Coates. Fue desde Uruguay que se expandió la organización hacia los países vecinos, según lo comentado por el nuevo Presidente rotario.

LA MÚSICA | A su actividad empresarial y su participación en Rotary, Álvaro Álvarez le suma otra pasión y es la de tocar el saxofón. En los últimos tiempos, se lo ha visto participando en el grupo “Nómades” demostrando sus habilidades con el instrumento.

“Se ha dado a conocer esa faceta secreta”, dice entre bromas Álvarez y luego reconoce que es lógico que llame “la atención que toque el saxofón por lo especial que es el instrumento, porque la mayoría puede llegar aprender a tocar la guitarra, pero el saxofón es algo más raro y complejo que ocurra”.

Respecto al instrumento que toca, dijo Álvarez que “todos los instrumentos son difíciles de poder tocarlos, este no es de los más fáciles pero pasa el tiempo y notás que se vuelve fácil, forma parte ya de vos y eso lo hace simple”.

Por Javier Perdomo,