El Neptuno sufrió un nuevo revés judicial: Tribunal de Apelaciones rechazo recusación a sus integrantes

El proyecto Neptuno sufrió un nuevo revés en la órbita judicial al no aceptar el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Cuarto Turno, el recurso de revocación presentado por OSE contra los tres integrantes naturales de ese tribunal al acusarlos de haber prejuzgado al haber rechazado previamente un pedido de recusación contra el juez Alejandro Recarey, quien fue el que dictó la medida cautelar de no innovar. La decisión es elevada ahora a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), para que fije posición definitiva.

El cuestionado Tribunal de Apelaciones está integrado por los jueces Guzmán López Montemurro y Álvaro Franca y la jueza Mónica Besio. La recusación al tribunal fue presentada en conjunto con la apelación a la decisión de Recarey y la cuestión de fondo de si se levantan o prosiguen las medidas cautelares de no innovar -es decir si se impide o no que se firme el contrato hasta tanto se diligencie el llamado «juicio madre»-, deberá esperar ahora a la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia respecto a esta revocación.

La decisión fue dada a conocer el pasado viernes y generó alegría en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), y el movimiento “Los Tucu-Tucu”, promotores de los recursos del proyecto Neptuno, con el asesoramiento legal de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR).

Según lo explicado por María Selva Ortíz, de la CNDAV, lo que puede ocurrir ahora es que la SCJ no acepte la recusación presentada por OSE y de esa forma el tema vuelve a bajar al Tribunal de Apelaciones para que éste se expida sobre si sigue vigente o no medida cautelar. De darle la razón a la recusación, será la propia SCJ la que decida si sigue vigente la medida cautelar.

ARGUMENTOS | Respecto a las razones por las cuales el Tribunal de Apelaciones no dio lugar a la revocación, establecen los jueces que en el planteo realizado por OSE «no se explica en forma detallada y específica cuál o cuáles de los agravios articulados por OSE no podrían ser resueltos por el TAC 4º, y el motivo por el cual considera que hay ‘prejuzgamiento’, por lo que se considera que no se ha cumplido en debida forma con la Teoría de la Sustanciación aludida» por los magistrados.

OSE en su recurso establece que los jueces dieron opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión cuando no aceptaron la recusación de Recarey, pero éstos entienden que no advierten que «al dictar la Sentencia No 62/2024 (sobre Recarey), esta Sala haya incurrido en prejuzgamiento alguno», ya que «éste se configura cuando el Magistrado adelanta o anticipa su opinión en una ocasión indebida, pero no cuando le corresponde decidir como aconteció en la especie. Por el contrario, si tal opinión se vierte cuando se lo impone el ordenamiento procesal, el tribunal tan solo juzga y no prejuzga».

Vale mencionar que esta decisión del Tribunal de Apelaciones enlentece el proceso de firma del contrato entre el consorcio “Aguas de Montevideo” y OSE para la construcción de la planta potabilizadora de agua en Arazatí, conocida como Proyecto Neptuno y en el caso en que haya cambio de signo en el gobierno en las elecciones nacionales del 27 de octubre, la posibilidad de que este proyecto cuestionado por no respetar el plebiscito del agua de 2004 y por las consecuencias medioambientales que puede generar, termine no concretándose, es cada vez mayor.

Vale añadir que mientras ocurría esto a nivel legal, el Ministerio de Ambiente publicaba en su web la Puesta de Manifiesto del proyecto de «Mejora de la seguridad y del suministro de agua potable al sistema metropolitano y servicios de ruta del departamento de San José». Durante 20 días hábiles, los interesados pueden realizar comentarios o críticas al proyecto. Ésta es una etapa más del proceso de aprobación final del proyecto.

Imagen ilustrativa, de archivo.

Por Javier Perdomo.