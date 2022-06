El movimiento social se prepara resistir proyecto de reforma de la seguridad social

El Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social (MONDESS), insiste en su proyecto de reforma de la seguridad social, alternativo al impulsado por el gobierno en base a las recomendaciones presentadas por la comisión de expertos y lleva adelante instancias de diálogo abiertas en el interior del país para promover la formación de comisiones barriales en el marco de futuras movilizaciones que buscarán impedir esa reforma. En San José de Mayo tuvo lugar la primera el pasado jueves 26 en la cooperativa UCOVITA.

“Nuestra intención es que la gente se organice, forme comisiones barriales como ya las hay en Montevideo y en otras ciudades del interior porque vamos a tener que salir a la calle en algún momento para presionar a todo nuestro sistema político, sin distinción de banderas, para que no voten una reforma que va a condenar a una miseria absoluta a los trabajadores porque, entre otras cosas, promueve el aumento de la edad jubilatoria”, dijo María Rodríguez, integrante de MONDESS, a La Semana.

“Tenemos que ir por más y mejor seguridad social, es un derecho humano fundamental y tenemos que promover que esa herramienta que tenemos y que la administra el BPS llegue a todos más y de mejor manera”, agregó.

El MONDESS fue creado hace un año por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), “en respuesta a este proyecto que viene de la comisión de expertos, creada por la LUC (Ley de Urgente Consideración), que genera recomendaciones para la reforma de la seguridad social que son absolutamente regresivas y que van en contra de los trabajadores”, de acuerdo a lo indicado por Rodríguez.

El movimiento nació con el cometido de llevar adelante acciones que buscan promover y defender el proyecto alternativo elaborado por la comisión de seguridad social en base al estudio de documentos diagnósticos y que fue presentado tanto a la comisión de expertos en el marco de una audiencia y a Presidencia de la República en noviembre del 2021 pero que, sin embargo, al día de hoy no ha tenido ninguna respuesta.

“No tuvimos respuesta ni de la comisión de expertos con quienes tuvimos una sesión de una hora en donde desarrollamos nuestro proyecto con nuestro economista, hubo lugar a preguntas pero no preguntaron mucho, les dimos el documento pero nunca recibimos ninguna devolución y lo mismo pasó con Presidencia”, comentó.

“La población está en todo su derecho de saber que hay un proyecto alternativo que tiene propuestas muy serias y muy estudiadas que no impactan en el trabajador, sino que equilibra el peso de la seguridad social en todos los actores sociales”, comentó.

“LA MISMA RECETA” | El MONDESS denunció que la reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou responde a una receta de organismos financieros internacionales a los que “les parece bastante seductor meter mano en los ahorros de los trabajadores”, dijo María Rodríguez.

“Lo habíamos visto en otros países, como Chile, Colombia, Francia y España y si uno ve la esencia de esa reforma, es la misma receta que viene de un solo lugar, viene del sistema financiero”, dijo y aseguró que la prueba de ello se encuentra en las condiciones puestas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al gobierno en el marco de un decreto con fecha del 22 de enero del presente año que está firmado por el presidente de la República Luis Lacalle Pou y la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche a través del que el BID sujeta la aprobación de un préstamo, entre otras cosas, a la conformación de una comisión de expertos en seguridad social y a su reforma.

“Ahí está documentado que esto no es un invento del sistema político uruguayo, esto viene como condición de organismos internacionales, algo que obviamente rechazamos porque va en contra de la población y tira por tierra nuestra riquísima historia en seguridad social que es ejemplo en la región y en el mundo con una amplia cobertura de toda su población. No queremos recortar esos derechos y no queremos que la gente no pueda llegar a jubilarse”, sostuvo.

ALTERNATIVAS | Entre otras cosas, el proyecto alternativo presentado por el MONDESS, defiende que no se suba la edad mínima Jubilatoria, la eliminación de las Afaps y apunta hacia una “seguridad social pública, estatal y solidaria” y hacia “un sistema de protección social que permita vivir más y mejor, donde ni el origen ni las contingencias de vida determinen el destierro de la dignidad”.

En este marco, propone el “aumento progresivo del aporte patronal, y relativo a la dimensión empresarial. Hasta igualar el aporte obrero al igual que gran parte de los países de la OCDE(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)”, ya que, “por ejemplo, el aporte patronal hoy es el 7,5%, la mitad de lo que aportamos los trabajadores, sin embargo en el mundo entero el aporte patronal es igual o ligeramente superior”, señaló Rodríguez.

A su vez, el proyecto apunta al “estudio y consideración de todo el sistema establecido en el artículo 67 de la Constitución, con énfasis en la Caja Militar que se asemeja en déficit al del BPS pero con una décima parte de la ciudadanía cubierta”. Por otra parte, “apuesta a la generación de empleo y políticas componentes del sistema de seguridad social, beneficiando el equilibrio necesario entre aportantes y jubilados y recomienda aumentar las tasas impositivas a la renta de los sectores más ricos, y revisar los subsidios al gran capital. Para que las consecuencias de los recortes no caigan sobre los hombros de la población vulnerada”.

“Cuando corresponda exonerar a los pequeños y medianos productores pero no a las empresas que tienen triplicadas sus ganancias que tienen buenas reservas en los bancos y bueno, tienen que aportar a la seguridad social, tienen que hacer su aporte como lo indica la Constitución”, insistió la integrante de MONDESS.

El proyecto también señala la importancia de “eliminar las Afaps y con ello el lucro y la refinanciación del BPS y el BSE”. Al respecto, Rodríguez dijo que “las Afaps, son la principal causa de desfinanciación del BPS, porque todos sabemos que cuando uno está afiliado a las Afaps la mitad de los aportes va para el BPS y la otra mitad para las Afaps. Sin embargo, las Afaps no cubren ninguna prestación de los trabajadores cuando están en actividad, no cubre ni el desempleo, ni la enfermedad, ni el embarazo, ni las malformaciones, ni la discapacidad; todo eso lo cubre el BPS”, defendió.

El proyecto agrega además que “medir las exoneraciones, logrando que en caso de que correspondan sean genuinas políticas de generación de empleo y que no contabilice esa renuncia fiscal como déficit del BPS, adjudicándose a rentas generales”.

“En nuestro país existen muchas exoneraciones importantes que se traducen en aportes cero al BPS en las empresas multinacionales, entonces decimos no nos metemos con las voluntades de gobierno de turno, que exoneren al capital si quieren promover inversiones y generar empleo pero que lo saquen de rentas generales y no que lo saquen de la contabilidad del BPS y después salgan a decir que el BPS es deficitario”, criticó.

SIN APORTES | A su vez, añadió que “hay un sector de la población, el sector más pudiente con mayor capacidad de aporte que no está aportando lo que corresponde a la seguridad social, entonces nosotros decimos no, vamos a discutir toda la seguridad social y vamos a aportar todos en la medida de nuestras posibilidades”.

Rodríguez explicó en ese marco, que quienes cobran salarios superiores a los 200 mil pesos dejan de aportar a la Seguridad Social: “Todo nuestro sistema político gana más que eso, entonces nosotros preguntamos si ese sistema político, esos técnicos que también son políticos, que tienen cargos importantes, que ganan esos salarios de los cuales después de los 200 mil pesos les quedan libres de todo -cosa que no le pasa a ningún trabajador-, tiene la ética y la moral para votar una reforma de la seguridad social que va a condenar a la miseria a la inmensa mayoría de los trabajadores del país. Nosotros pensamos que no es justo y estas cosas las tienen que saber la población para movilizarse, para agruparse y para defender la seguridad social”.

Por Katherine Martínez.