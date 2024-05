El mamógrafo móvil ya está en Libertad; atenderá ésta y la próxima semana

La Intendencia de San José recuerda que en esta semana y la próxima el mamógrafo móvil estará en Libertad, para luego trasladarse a Ciudad del Plata. El servicio es gratuito y pueden agendarse usuarias de todos los prestadores en distintas localidades del departamento. En Kiyú funcionará en la policlínica ASSE-AMSJ, de 10 a 13 horas, los días miércoles 22 y viernes 24 de mayo (anotarse en la propia policlínica).

En Libertad, funcionará en el Municipio de 10 a 13, el miércoles 29, el viernes 31 de mayo, el lunes 3 de junio y el miércoles 5. Deben anotarse las interesadas en el propio Municipio, en la Policlínica María Julia de ASSE y en el “hospital”.

Luego, el mamógrafo irá hacia Ciudad del Plata, más concretamente a Playa Pascual (funcionará en la Seccional Décima, Ruta 1 vieja kilómetro 29.500), los días viernes 7, lunes 10 y miércoles 12 de junio de 10 a 13 horas (anotarse de forma presencial los días lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12, en la policlínica de ASSE “Juana Martínez” de Playa Pascual).

Los días viernes 14, lunes 17 y viernes 21 de junio estará en el Centro de Salud Ciudad del Plata “Dr. Héctor Beovide” (anotarse de forma presencial los días lunes, miércoles y viernes, de 13 y 30 a 16 y 30, en el propio centro de salud).

La mamografía se recomienda a mujeres de 50 a 69 años. Aquellas que no cumplan con el requisito de edad recomendada (tengan entre 40 y 49 años y mayores de 69 años), serán informadas si presentan orden médica. No se informan pacientes sin patología previa de mama, tampoco a operadas de cáncer de mama, ni a pacientes sin secreción mamaria, bultos ni heridas o que no estén amamantando. Tampoco se atiende a aquellas que tengan implantes mamarios y marcapasos. Debe haber pasado un año desde el último estudio realizado.

El mamógrafo móvil funciona a través de un convenio de cooperación entre la Intendencia, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y ASSE.

Por L.S.