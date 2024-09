El mamógrafo móvil de la Intendencia llega a Colonia Italia

La Intendencia de San José anunció las fechas en que se brindará el servicio gratuito del mamógrafo móvil en Colonia Italia y en Fagina. El servicio tiene por objetivo facilitar la detección temprana del cáncer de mama. Pueden agendarse usuarias de todos los prestadores de cada localidad.

En Colonia Italia funcionará en la Policlínica ASSE Colonia Italia, Ruta 45, kilómetro 59, entre las 10 y las 13 horas los días miércoles 11, viernes 13, lunes 16 y miércoles 18 de setiembre. Hay que anotarse los días martes, miércoles y jueves, de 11 a 16 horas, a través del número telefónico 099 553 621.

En Fagina, funcionará en la Policlínica Asse Fagina, Camino Guaycurú, los días miércoles 25, viernes 27 y lunes 30 de setiembre. Hay que anotarse de lunes a viernes, de 15 y 30 a 18 horas, a través de los números telefónicos 091 308 688 y 098 365 602.

La mamografía se recomienda a mujeres de 50 a 69 años; aquellas que no cumplan con el requisito de edad recomendada (tengan entre 40 y 49 años y mayores de 69 años) serán informadas si presentan orden médica. No se informan pacientes masculinos, ni pacientes sin patología previa de mama. No operadas de cáncer de mama. Pacientes sin secreción mamaria, bultos ni heridas. Pacientes que no estén amamantando. No tener implantes mamarios. No tener marcapasos. Haber pasado un año desde el último estudio realizado.

Imagen de archivo, La Semana.

Por L.S.