El lunes 18, en el parque Clauzolles, es la movida del Día del Adulto Mayor organizada por la Intendencia

En la Asociación de Jubilados y Pensionistas (AJUPEN), de Libertad, celebraron en dos jornadas el Día del Adulto Mayor que se conmemoró el 1º de octubre, en tanto proyectan participar de la movida que la Red del Adulto Mayor (REDAM), del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en conjunto con la Intendencia, realizarán el 18 de octubre en el parque Carlos Clauzolles.

Fanny Rodríguez es la Secretaria de AJUPEN Libertad y comentó a este medio que el regreso a las actividades se ha dado lentamente. “Estuvimos muchos meses parados, esa era nuestra responsabilidad, porque somos todos adultos mayores, personas de riesgo y esa es la razón por la cual no hicimos actividades durante todo este tiempo”.

En el mes de setiembre, comentó Fanny Rodríguez, se retomaron los talleres. “Comenzamos con yoga, tejido en crochet, coro y educación física”, pero “tuvimos que suspender el coro porque concurrían muy pocas personas y el costo del docente no se podía cubrir. En tejido hay pocos anotados, en yoga hay bastante y en educación física colmamos las expectativas, como siempre sucede”, comentó Rodríguez.

Comentó que en algunos casos hay personas que no se han podido anotar a los talleres porque no están vacunadas y “nosotros, por ahora, seguimos con gente que tiene la vacuna. Vacunarse o no vacunarse es un derecho, no es obligatorio, pero exigir las vacunas en nuestra sede también es un derecho”, dijo la Secretaria de AJUPEN.

Contó Fanny Rodríguez que AJUPEN y el Club de Abuelos Libertad, están trabajando junto a la Red de Adultos Mayores del MIDES y la Intendencia en la organización de una actividad celebratoria del Día del Adulto Mayor, a realizarse el 18 de octubre. Movidas similares ya se han realizado en Ciudad del Plata, Ituzaingó, Rafael Perazza y San José de Mayo.

Según contó Rodríguez la movida será entre las 14 y las 17 horas del lunes 18 en el Parque Clauzolles. “Se va a organizar una caminata de abuelos y nietos dentro del propio parque, para no obstaculizar el tránsito en la ciudad. También habrá juegos, música, meriendas para quienes concurran a la movida. Se pide llevar sillas porque van a estar varias horas allí”, comentó Fanny Rodríguez.

VIAJE Y FESTEJOS | Comentó también la Secretaria de AJUPEN que el pasado sábado 9 realizaron el primer paseo del año. El viaje fue a Sierras de Mahoma y durante éste se respetaron todos los protocolos para evitar la aparición de casos de coronavirus. “Todos los años hacemos varios viajes, pero este es el primero de 2021 por la pandemia”, comentó.

En cuanto a lo que fueron las meriendas para celebrar el Día del Adulto Mayor, se hicieron el sábado 2 y el martes 5. “La compañera de la Directiva, Olga, hizo un rico chocolate y hubo tortas de regalo para quienes concurrieron. Fueron 30 personas por actividad y en la segunda merienda tuvimos la presencia de Matías que jugó con nosotros a la lotería”, contó Rodríguez.

La integrante de AJUPEN dijo que fueron dos jornadas muy positivas en las que pasaron muy bien, “siempre estamos pensando en lo que es el proyecto de la institución, desde cuando estaba Floreal Fernández acompañándonos, que se llama ‘Alegra tu vida’. Dentro de eso la idea principal es velar por la salud física y mental de nuestra sociedad”.

ELECCIONES | Consultada sobre la posición que tiene AJUPEN para la próxima elección de los directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS), mencionó que como colectivo acompañan la candidatura del actual representante de los jubilados Sixto Amaro, para que siga por un período más en el cargo. Amaro es el candidato de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU).

“Nosotros participamos de la actividad que realizó Sixto Amaro en San José y allí acordamos para que venga a Libertad, porque ellos están saliendo a todos los lugares en que hay asociaciones, pero todavía no tenemos una fecha definida, aunque hay tiempo”.

Mencionó además que desde la Corte Electoral ya se comunicaron con ellos para coordinar la instalación de una mesa receptora de votos para la instancia a realizarse en noviembre próximo.

Imagen de archivo Parque Carlos Clauzolles

Por Javier Perdomo.