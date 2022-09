El debate educativo se instaló en San José de Mayo el viernes 16

Gremios docentes de San José se movilizaron el viernes ante la llegada de autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a la capital departamental para presentar los detalles de la “Transformación Educativa” que promueve el gobierno.

La manifestación estuvo encabezada por integrantes de la Asociación de Profesores de San José y de la Intersocial San José que protestaron en la plaza de los Treinta y Tres Orientales durante la actividad denominada ”Encuentro cara a cara con la comunidad”, que tuvo lugar en horas de la tarde en el Espacio Cultural y que contó con la presencia del titular del organismo Robert Silva, los consejeros Juan Gabito y Dora Graziano y la intendente de San José Ana María Bentaberri.

“La educación del pueblo no se vende, se defiende”, “Sin arte no hay educación”, “Sin arte, sin investigación, sin presupuesto no es educación”, “Recortar en educación es como ahorrar en cimientos”, “Con represión se forman seres obedientes no ciudadanos”, se podía leer en algunas de las pancartas que acompañaron la protesta ante la presencia de las autoridades educativas.

Al ser consultado por la prensa local con respecto a la postura adoptada por los gremios que se oponen a la “transformación educativa”, Silva opinó que se trata de que “hay algunas veces una intención deliberada de frenar los procesos” en desarrollo “y otras veces de presentar frente a la ciudadanía cosas que no son ciertas”.

“Tantas cosas que se pusieron sobre la mesa y que no fueron ciertas y el tiempo fue demostrando que esas cosas no eran así. Muchas veces tienen una intencionalidad de obstaculizar y de generar posiciones contrarias”, agregó el titular de la ANEP, quien mencionó luego que si bien “hay mucho margen” para incluir propuestas que surjan en las actividades previstas, recordó que hay aspectos que no se van a cambiar: “hay cosas que no vamos a cambiar y ya se lo hemos dicho a distintos sectores. Es una decisión política ya tomada por el gobierno y que lo estableció tomando cosas que venían de antes”, dijo Silva.

FORTALECIDOS | Mientras tanto desde la Asociación de Profesores de San José, la docente Marta Porley, dijo que pese a los intentos de las autoridades de la educación para deslegitimar sus reivindicaciones y argumentos “no han hecho más que fortalecernos en la convicción de seguir luchando por nuestros estudiantes y por mejores condiciones educativas”, dijo la dirigente gremial en el marco del paro nacional general que tuvo lugar el pasado 15 de setiembre.

“Cuando se quiso instalar el relato de que la reforma se hacía pensando en los estudiantes que más lo necesitan, en paralelo se llevó a cabo un recorte educativo descomunal. No les tembló el pulso para eliminar talleres y planes especiales para reducir a la mitad horas de acompañamiento pedagógico, quitar horas de coordinación, recortar horas destinadas a expresión artística, aumentar el número de estudiantes por grupo dificultando el acompañamiento personalizado, dejar más de medio año miles de horas de clases sin cubrir, incluso en circunstancias especiales como las vividas en Delta El tigre y en Ciudad del Plata”, dijo Porley.

“Los docentes y la comunidad debieron entrar en conflicto para tener respuestas”, recordó Porley en una conferencia de prensa que encabezó junto a dirigentes de distintos gremios el jueves durante el paro nacional de 24 horas.

“Ahora estamos transitando esta transformación educativa cargada de propaganda, rozando la campaña político-partidaria. Un proceso inconsulto, sin información clara de cuál será el cambio, carente de diálogo y participación real, donde se prescindió intencionalmente de la opinión de actores trascendentales en el quehacer educativo, se silenció a docentes y estudiantes, se optó por escabullirse del diálogo e ir por el camino de la represión y se persiguieron docentes ¡Vaya que si en San José sabemos de eso!”, expresó la docente quien reclamó “por verdadera participación de docentes y estudiantes en la transformación educativa”.

BIENVENIDO | Sobre la separación de cargos de los docentes de San José, el viernes pasado se reintegró el último. Se trata del profesor Marcel Slamovitz, quien retomó sus actividades en los liceos Rincón de Ciudad del Plata y Nº 1 de San José de Mayo, tras permanecer separado de su cargo por un total de seis meses. “No nos han vencido, seguimos pelando”, dijo el docente previo a ingresar al edificio del Instituto Dr. Alfonso Espínola de la capital departamental.

El profesor de Historia fue recibido por docentes y alumnos del liceo departamental quienes, entre abrazos y risas y un cartel de bienvenida le manifestaron su alegría y afecto. “Quiero ver si quienes denuncian tiene este apoyo de estudiantes de profesores y profesoras”, se preguntó Marcel Slamovitz.

El docente agregó que durante el tiempo que estuvo separado de su cargo docente, contó los días “como los presos”. Al respecto comentó que estuvo preparando la clase del viernes “hace 203 días y 21 horas”. Sobre su sentir al regresar a las aulas, Slamovitz aseguró estar “muy tranquilo” y recordó que el informe de Jurídica de Secundaria no lo “achaca nada con respecto a las faltas”, sin embargo “sí sobre la firma de la constancias”.

“Pero no nos han vencido”, expresó Slamovitz, quien aseguró la continuidad de la lucha para mejorar la educación pública: “la lucha va a continuar. Con represión no hay transformación posible”, culminó diciendo.

POr Katherine Martínez.