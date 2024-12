El cada vez más incierto futuro del proyecto Neptuno, tras primeras declaraciones del Presidente electo y su entorno

El miércoles 27 de noviembre se reunieron por primera vez el presidente electo Yamandú Orsi y el actual mandatario Luis Lacalle Pou, para comenzar la transición que llevará al primero a asumir la Primera Magistratura por cinco años el próximo 1º de marzo de 2025. En lo que fue un encuentro protocolar, preparatorio del trabajo que realizarán los técnicos de ahora en más, el futuro del proyecto Neptuno fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa.

En su primera conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva como Presidente electo, Orsi fue consultado sobre si estuvo presente en la conversación el proyecto de construcción de una planta potabilizadora y un pólder o reserva de agua bruta en la zona de Arazatí. Orsi respondió que sí y que el Presidente en funciones le comentó que el proyecto presentado por el Consorcio Aguas de Montevideo tenía algunas observaciones que levantar ante la DINACEA (Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental), y que quedaría en condiciones de ser firmado una vez que éstas sean levantadas; el Presidente electo le dijo a los medios que “hay algunos aspectos del proyecto que no terminan de convencer”, aunque de inmediato aclaró que “no es que no comparta que se pueda tomar agua de lugares alternativos al río Santa Lucía, pero, tal cual está planteado, no es lo más conveniente”.

Entre los grupos ambientalistas y de productores que se han movilizado en contra del proyecto que fuera anunciado por el presidente Lacalle Pou en su comparecencia ante el Parlamento en marzo de 2021, las declaraciones de Orsi generan cierta esperanza pero tampoco hay certezas de lo que pueda ocurrir, porque el temor a que la actual administración acelere las etapas pendientes (luego de levantada la medida cautelar de no innovar), y lo firme antes del final del mandato no deja de estar latente pese a las declaraciones que van en sentido contrario.

Las informaciones que surgen desde Torre Ejecutiva respecto a que se habría definido posponer la firma del contrato del Neptuno hasta tanto los equipos técnicos del presidente electo Yamandú Orsi, estudien de manera pormenorizada el documento que pretendían firmar OSE y Aguas de Montevideo, tampoco lleva mucha tranquilidad a los opositores, porque las fuentes de Presidencia de la República dicen que no necesariamente se posponga hasta la asunción del próximo gobierno la firma del contrato.

SILENCIO | La Semana conversó con dirigentes frenteamplistas a nivel nacional y tampoco arriesgaron un pronóstico respecto a lo que pueda pasar de ahora hasta marzo y de marzo en adelante con esta controvertida iniciativa que ha colocado al departamento de San José en el primer plano de la discusión nacional.

“Todo es muy reciente, nadie puede decir cuáles van a ser las decisiones que se tomen, porque ni los equipos de gobierno están aún formados”, dijo la fuente que dialogó con este medio, que además comentó que el Director de la actual oposición (futuro gobierno), en OSE, no es enterado de nada de lo que tiene que ver con el proyecto Neptuno, por lo cual no se sabe cuál es la decisión que están manejando, más allá que el presidente Raúl Montero, antes del ballotage había dicho que sería conveniente que el contrato lo firmara la nueva administración.

EL NO DE PEREIRA | Quien fue claro respecto a una posición negativa fue el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, quien consultado por medios de Montevideo dijo que si de él dependiera no avalaría la construcción del Neptuno y que el proyecto no debería hacerse ahí. Aclaró sin embargo que le corresponde al Presidente electo tomar la decisión, pero entiende que su postura es similar a la de Orsi.

El Presidente del FA dijo que la posición de la fuerza política es que la obra que debería hacerse es la de la represa en Casupá, el proyecto que fuera desestimado por la actual administración y que había sido iniciado por el gobierno de Tabaré Vázquez. Según Pereira, “esto no quiere decir no pensar luego una toma del Río de la Plata, pero claramente no es ahí. Parecería que la primera cuestión es que ese no es el lugar adecuado para la toma de agua”.

REVÉS EN EL TCA | Pero el viernes 29 de noviembre se sumó otro elemento al intrincado proceso que ha tenido este proyecto que parece caminar indefectiblemente hacia su fracaso. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), definió que escuchará el testimonio de tres científicos que habían sido rechazados en la apelación al recurso administrativo para la revocación y anulación de la licitación que había presentado el colectivo Redes-Amigos de la Tierra a inicios de febrero del presente año.

Según la argumentación de los técnicos del TCA las partes «demandadas se opusieron a la declaración de los testigos propuestos por la actora, en el entendido de que éstos carecen de imparcialidad, y/o fueron propuestos para realizar una valoración sobre los hechos. Como correctamente indica la actora al evacuar el traslado, los cuestionamientos a los testimonios refieren a cuestiones de valoración y no de admisibilidad, por lo que su valor y aporte a la causa serán objeto de consideración en la etapa correspondiente”.

Vale explicar que el TCA es un órgano jurisdiccional, que está ubicado fuera de la estructura de los tres poderes del Estado e independiente de ellos, que según lo establecido en el artículo 309 de la Constitución conoce «de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder».

Por Javier Perdomo.