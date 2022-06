El Arboreto Libertad invita a completar fichas de sus especies nativas

Convocatoria a crear fichas informativas de especies nativas en El Arboreto

El proceso de transformación del arboreto creado por el doctor Augusto García, en un espacio público bajo el nombre “Arboreto Libertad” es constante y parece no tener techo. En la semana que pasó, la Intendencia de San José, junto al Municipio de Libertad y el grupo San José más verde, lanzaron una convocatoria pública, orientada a crear fichas sobre los árboles nativos que están en el espacio hoy.

Los interesados podrán completar la ficha -en documentos de google-, tras visitar el espacio para observar las especies y tomar fotografías, con la siguiente información: nombre científico, nombre vulgar, descripción, origen, distribución y usos.

El árbol se elige de un listado disponible en el inicio de la ficha y luego de cargada con la información disponible, se envía el formulario, que será revisado por los impulsores de la iniciativa y luego subida al sitio del Arboreto. También se podrá leer escaneando el código QR del cartel del árbol seleccionado. La convocatoria está dirigida a escolares, liceales, docentes, vecinos y representantes de instituciones en general.

Detalles de la iniciativa

La integrante del grupo “San José más verde”, Karina Viera, es la impulsora de esta nueva iniciativa en el Arboreto. En diálogo con La Semana, explicó las características de esta convocatoria abierta a la comunidad.

Viera comentó que el grupo que está trabajando en el arboreto creó “un sitio web del arboreto, con los nombres de cada uno de los árboles”. En ese espacio está dispuesto que vayan las fichas técnicas de los árboles que se encuentran en el paseo público.

Con ese enlace se hicieron los códigos QR que lucen los carteles que acompañan a cada árbol del arboreto, comentó Viera, que luego prosiguió narrando que “nosotros en algún momento pensamos que las fichas técnicas se pueden colocar citando cualquier libro que hable de los árboles, no es difícil de conseguir esa información, pero después vimos que quizás la misma gente de la comunidad, los niños de las escuelas, los alumnos del liceo, puedan hacer esas fichas, con información que después puede ser leída en la web o apuntando hacia el código QR con un celular”.

Las fichas las escribe la gente

“En lugar de cargarle la información que puede haber en un libro, lo dejamos vacío para invitar a la gente para que escriba”, agregó y luego explicó: “supongamos, hay una pitanga, alguien la escribe y dirá escrita por niños de segundo año de la escuela 35 o tal persona del liceo tal. Si bien los datos van a ser más o menos los mismos que podemos encontrar en un libro, queremos que el que la escribe sea una persona de la zona”.

Comentó que no puede darse que varias personas escriban del mismo árbol, ya que se van borrando los árboles que ya se eligieron. “Hasta el momento van 17 árboles con información brindada por vecinos”, comentó Karina Viera.

La relevancia del Arboreto de Libertad

Consultada Viera sobre la trascendencia que tiene para “San José más verde” el Arboreto Libertad, dijo que “es una colección de árboles muy importante, con una diversidad muy grande”.

“Yo no conocía la historia de cómo nació, a partir de que me fui integrando, me fui enterando de toda la historia y es un gran trabajo el que hizo el doctor García. Hay árboles que para que tengan el porte que tienen en el arboreto tienen que pasar 20 años y en Libertad hay con ese tamaño”, mencionó Viera, que agregó que “tiene un valor muy importante para conocer esa biodiversidad en la ciudad”.

Vale recordar que el Arboreto está ubicado en el predio de Artigas y Rivera, al norte de Libertad. Llegó en el último tiempo a 80 especies nativas en una superficie de 3244 metros cuadrados.

Por Javier Perdomo.