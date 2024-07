Dueña de kiosco «La Taba» y sus sensaciones luego de las dos rapiñas sufridas en un mes

Tres rapiñas en dos comercios y el hurto a una tienda, ocurridos en un corto lapso de tiempo, han provocado cierta sensación de indefensión en la comunidad libertense, que la ha expresado en las distintas redes sociales y en cualquier charla de esquinas. En lo ocurrido en el conocido Kiosco La Taba, rapiñado dos veces en un mes, se sintetiza la bronca social en el deseo de la dueña de cerrar las puertas del comercio para no pasar de nuevo por los trances que debieron vivir el 19 de junio y el 19 de julio.

El parte policial del segundo incidente en el kiosco ubicado en la nueva avenida y la calle Agraciada –uno de los comercios que vende la edición impresa de La Semana en la ciudad-, es por demás escueto. Dice que “el 19 de julio, al mediodía dos sujetos con el rostro cubierto amenazaron a la referente de un kiosco ubicado en Ruta 1 trazado antiguo y calle Agraciada en la ciudad de Libertad. Se llevaron dinero y cigarrillos, los que no han sido avaluados. Concurrió personal de URP Zona II. Trabaja la Dirección de Investigaciones”.

Lejos está de reflejar ese texto lo que ha vivenciado Gladys Naya y su entorno al ser víctima de estas rapiñas. En ocasión del primero de los “eventos” (así cataloga la Policía ahora a los delitos), en que los rapiñeros exhibieron armas, estaba atendiendo el comercio su hijo, en el segundo atendía una empleada, Jessica, “que hace una vida que trabaja conmigo”, menciona la propietaria del conocido kiosco, que ha favorecido a muchos apostadores de Libertad.

Lo primero que aclara cuando La Semana le consulta es que no va a cerrar del todo, decidió no abrir por unos días porque no es un buen momento anímico, pero no cerrará. “No estamos acostumbrados a esto”, dice y comenta que si bien entiende a la gente que la quiere ayudar, eso también es un elemento de stress.

Dice Naya que lo importante para ella ahora es “reponerse de la angustia. No es sólo lo económico. La gente pregunta si se llevaron mucho, pero no es si te llevaron mucho o poco, te llevaron la tranquilidad”.

“Yo hace 30 años que tengo el kiosco y pasar por esto a esta altura no tiene sentido”, agrega y reconoce que ha “pensado en cerrar, pero no quiero, porque me encanta, porque hay gente que tiene su sueldo acá”.

LA POLICÍA | Gladys Naya, que contó que antes de la rapiña del 19 de julio había anunciado que iba a cerrar más temprano. “El horario fue siempre de 7 y media a 19 y 30, pero lo había ido achicando. Decía, ‘me voy a ir con luz para estar más protegidos’, pero ayer (por el viernes), fue a las 12 y 20 que vinieron. Estás en la misma. ¿Qué hacés?”, se preguntó la vecina.

Consultada sobre qué le había dicho la Policía que concurrió a su comercio luego de la segunda rapiña, Naya dijo: “por suerte no hablé mucho con ellos, porque cuando uno está angustiado, puede decir ciertas cosas; ellos no tienen culpa tampoco. Este no es un problema de la Policía local”.

A la hora de los reclamos dice Naya: “sé que la Policía no se te va a parar en el kiosco para cuidarte, pero por lo menos que vigilen, que anden”.

“El tema de la plata te acalambra, pero yo sigo, voy a pagar los sueldos como siempre, pero nadie nos saca ese momento”, dijo Naya, que se mostró preocupada por el hecho de que su empleada pasara por ese momento tan duro.

En sus redes sociales, el domingo 21 en la mañana, Naya anunció que a partir de ahora el horario del kiosco será de 7 y 30 a 13 horas, aunque desde el lunes el horario se extendió hasta avanzada la tarde.

OTROS HECHOS | Dos días antes de la segunda rapiña al kiosco, la víctima había sido la pollería ubicada en la avenida y 25 de Agosto, en la cual el día 17 de julio entraron dos sujetos armados y tras amenazar y agredir a las empleadas del lugar, se llevaron la recaudación, una suma cercana a los 90 mil pesos, “retirándose a pie para luego ascender a una moto. En la huida efectuaron dos disparos al aire. No se registraron personas lesionadas”, dice la información policial.

En la madrugada del 16 de julio, mediante daños, en un comercio ubicado en 25 de Agosto y Detomasi, desconocidos hurtaron 2500 pesos de la caja registradora, prendas de vestir de diferentes talles, un cinto negro con hebilla dorada y una gorra, todo lo cual fue avaluado en 43 mil pesos por la persona damnificada.

Por Javier Perdomo.