Docentes suspendidos de San José recibieron respaldo de la «Internacional de la Educación»

Los docentes de San José que fueron sancionados por Secundaria este año tras haberse tomado fotos en el liceo N°1 “Dr. Alfonso Espínola” en 2019 en el marco de la campaña en contra de la reforma constitucional “Vivir Sin Miedo”, esperan que las autoridades de la enseñanza y de la ANEP reviertan la medida adoptada que consiste en la separación del cargo de los involucrados y la retención del 50% de sus haberes.

Con ese propósito, abogados de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES) presentaron un recurso a inicios de marzo a través del que buscan que la medida quede sin efecto. Asimismo, los profesores obtuvieron el respaldo de la Internacional de la Educación (IE), que ha solicitado que las autoridades revisen la decisión: “Hacemos un vehemente llamado a las autoridades educativas de la República Oriental del Uruguay para que se revise la resolución violatoria de los derechos humanos de las y los docentes afectados y se les restituya en sus cargos”, dice la declaración realizada por la IE.

El pasado 25 de marzo se cumplió un mes desde que 15 docentes y una auxiliar de servicio del liceo departamental de San José afiliados a la FENAPES, fueron notificados acerca del inicio de sumarios para investigar si incurrieron en proselitismo durante su participación en una campaña de fotografía en contra de la reforma constitucional “Vivir sin Miedo”, que promovía el actual ministro de Interior Jorge Larrañaga.

COMUNICADO | La declaración de la IE está dirigida al Presidente del CODICEN, Robert Silva, a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes del Parlamento del Uruguay y a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores del Parlamento del Uruguay, considera que la medida adoptada por las autoridades «constituye un mecanismo de persecución y sanción hacia las y los trabajadores».

«El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina ha sido informado por su organización afiliada en Uruguay, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FeNaPES), sobre una resolución de las autoridades de Educación Secundaria del país sudamericano en la que comunica el inicio de un Sumario Administrativo, concomitantemente con la separación del cargo y retención del 50% de sus haberes, a catorce docentes y una funcionaria de servicio en el Liceo 1 de la ciudad de San José. La sanción señala una supuesta violación a la laicidad en la educación pública, por la publicación de una fotografía como parte de la campaña ‘No a la reforma’ en el año 2019», indican al inicio del escrito.

«Ante esta situación expresamos nuestra solidaridad con FeNaPES y las y los educadores afectados. Consideramos que esta medida constituye un mecanismo de persecución y sanción hacia las y los trabajadores, así como a las organizaciones representativas, violentando su libertad de expresión y su libertad sindical conforme lo establecen los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo», prosigue la organización.

Por eso, «rechazamos cualquier medida de persecución y violación del derecho al trabajo, a la libertad de expresión y la acción sindical, incongruentes con una democracia plena. Hacemos un vehemente llamado a las autoridades educativas de la República Oriental del Uruguay para que se revise la resolución violatoria de los Derechos Humanos de las y los docentes afectados, y se les restituya en sus cargos», concluye el documento firmado por el presidente del Comité Regional Internacional de la Educación América Latina, Hugo Yasky y por su respectivos vicepresidentes.

La Internacional de la Educación es una federación internacional de sindicatos de la educación que representa a más de 30 millones de docentes y cuenta con más de 400 organizaciones integrantes en 177 países.

La organización Incluye desde la enseñanza preescolar hasta la universidad. «Se trata de la única Federación Mundial que representa a todos los docentes y trabajadores de la educación, con el fin de proteger sus derechos y los de sus estudiantes. Defendemos una educación pública y de calidad, accesible para todas las personas. Contribuimos al desarrollo de organizaciones sindicales, democráticas, fomentando la solidaridad y la cooperación mutua, y luchamos contra la discriminación en los espacios educativos y en la sociedad», informa la IE en su página web.

RECURSO| Abogados de FENAPES presentaron un recurso a inicios de marzo con la finalidad de dejar sin efecto la sanción de los docentes. «Los abogados entregaron en tiempo y forma el escrito para revocar esta medida cautelar y se pide la nulidad del expediente porque tiene vicio de nulidad por razón de forma y de fondo», explicó el dirigente de la Asociación de Profesores de San José y uno de los afectados, Juan Martín Durán, quien agregó que ahora hay un plazo de 200 días para que Jurídica de la Dirección General de Secundaria se expida.

«Se habla de 200 días como máximo pero en los hechos obtendremos una respuesta antes. No hay demasiado que investigar, son las fotos, nosotros ya nos reconocimos en las fotos, reconocimos los lugares en donde fueron sacadas. Habría que cotejar esa información con el escrito que presentaron los abogados y no hay mucho más. No hay muchos más elementos como para estirar esto tanto tiempo, ni seis meses, ni 200 días, me parece una exageración», opinó Durán.

«No se entiende el por qué prolongar esto por tanto tiempo, parece algo que se podría resolver con mayor prontitud», insistió el docente.

A su vez, el dirigente gremial informó que han mantenido contacto con los diputados, Nicolás Mesa del Frente Amplio y Ruben Bacigalupe del Partido Nacional, con el senador Carlos Daniel Camy, la bancada de ediles de la coalición de izquierda y con el edil del partido Colorado Alfredo Lago con la finalidad de buscar mecanismos políticos que permitan acelerar los procesos.

FORMA Y FONDO |El recurso presentado por los abogados se ampara en artículos que respaldarían a los profesores. «Los abogados nos decían que hay cuestiones de forma y de fondo. Por ejemplo, en el tema de fondo la denuncia se ampara en el artículo 57 de la Constitución que habla de la prohibición de proselitismo político pero hay un artículo más adelante, el 67, que de alguna manera amplía este artículo y habla de la prohibición, expresamente, del proselitismo político partidario», comentó Durán quien a su vez señaló que «también hay un articulado de normas y de leyes de la educación en donde se habla de expandir el concepto de laicidad y no restringir, sino ampliar la mirada para que en el ámbito educativo estén todas las ideas y que los alumnos saquen sus propias conclusiones», agregó.

«También en el derecho laboral está el área en donde el trabajador no se puede expresar, que es en un área de producción. El área de producción de un liceo sería el aula y estas fotos no están sacadas en el aula. Otra cuestión es que el hecho de hacer proselitismo implica que haya prosélitos, implica que haya estudiantes a los que se les intentó convencer. No aparecen en las fotos porque no había estudiantes en el liceo, entonces es como que te culpen de un asesinato sin que haya un muerto», mencionó el docente.

«Después hay cuestiones de forma que son principios y base de la jurisprudencia nacional y son la base de un Estado de Derecho en donde uno no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho sin que haya nueva evidencia», comentó al recordar que existe «un acta en donde el Consejo anterior se reúne, y toma una Resolución. Hay un acto administrativo que vale y que lo que hace el Consejo actual de desarchivar esa causa y volver a tratar un tema sobre el cual ya había un fallo. Es totalmente una acción ilegal», dijo.

Durán adelantó que los docentes afectados llevarán adelante actividades informativas todos los meses con la finalidad de trasladar de qué forma ha evolucionado su situación la que aseguran les ha generado «daño moral y emocional», según lo expresado durante una conferencia de prensa que los profesores llevaron adelante el pasado 25 de marzo. En la oportunidad, los profesores dijeron que su intención es volver a clases cuanto antes, «Queremos estar en el aula, ensañando», expresaron.

Por Katherine Martínez.