Distinguen en Noruega a uruguayo que hizo donaciones en San José en 2017

El uruguayo Carlos Caballero, junto a la noruega Marianne Irgens-Hagen, fueron condecorados días atrás con la medalla de Caballero de Primera Clase de la Orden al Mérito de la Casa Real, otorgada por el jefe de Cancillería de la Casa Real, a nombre del rey de Noruega, Harald V, por su labor al dirigir Hjelpemiddelfondet (“Fondo de Ayudas Técnicas”, en noruego), una organización sin fines de lucro con sede en Oslo que se dedica a enviar material a hospitales y personas discapacitadas a varios países, entre ellos, Uruguay, informó Montevideo Portal.

Caballero, estuvo en el departamento de San José en el año 2017, como parte de su acción social y trajo dos contenedores con elementos ortopédicos para ser donados a personas discapacitadas del departamento.

En aquella ocasión, Caballero había hablado con este medio y contó que se fue de Uruguay por segunda vez en 2002 (la primera fue en dictadura). “Una vez llegado allá no me podía olvidar de mis compatriotas, entonces con otros compañeros, en vistas de la situación que se estaba viviendo en Uruguay comenzamos a seleccionar cosas, a reunir instrumentos para los discapacitados, que generalmente son las personas más desprotegidas en esas situaciones, con la idea de mandar un contenedor con ayuda humanitaria. Después fuimos ahondando y profundizando las relaciones con organizaciones noruegas que nos fueron apoyando y de ahí en más ya no paramos de mandar materiales”, contó Carlos Caballero en aquel entonces.

Caballero, de 76 años, es el primer latinoamericano y segundo extranjero en recibir la distinción, dado que el galardón está reservado para ciudadanos noruegos -él tiene la doble nacionalidad-, a excepción del grado de Gran Cruz, que se otorga en ocasiones a mandatarios extranjeros. La Orden al Mérito de la Casa Real es una de las distinciones más importantes de Noruega y se otorga desde 1847, cuando el territorio era parte de los Reinos Unidos de Suecia y Noruega.

Caballero dijo al medio montevideano que para él “significa mucho” la distinción dado que es “un premio muy importante” en ese país. Recordó que su organización ha enviado 123 contenedores a América, en particular a Uruguay, desde que fuera fundada.

