Director General de «UTU» Juan Pereyra recorrió la escuela técnica de Libertad

El pasado lunes 30 de agosto, cuando la edición impresa de La Semana estaba casi en imprenta, visitaba la Escuela Técnica Libertad el director general del Consejo de Educación Técnico-Profesional (CET-P), Juan Pereyra, en el marco de una recorrida por centros educativos de Florida, Flores y San José y que tenía como última parada al centro educativo libertense.

Previo a reunirse con la directora María Fernanda Umpiérrez y algunos docentes, Pereyra habló con los medios de comunicación de Libertad. Dijo que ha recorrido todos centros educativos que dependen de él porque “queremos estar al lado de las direcciones y de las comunidades para ayudar en lo que necesiten y a su vez saber de primera mano cómo está su situación, cuáles son sus carencias y en qué podemos dar una mano”.

Mencionó el jerarca que a los centros educativos de UTU “la pandemia les ha afectado fuerte. Estamos viendo que hay alumnos que no se reintegraron. Estamos en un 70 y algo por ciento de reintegro. Estamos tratando, personalizadamente, alumno por alumno, volver a traerlos”. Mencionó el jerarca que la no presencialidad “en UTU es un problema, porque los cursos tienen una importante base práctica y si esa práctica no la dictamos, se produce desmotivación. También UTU atiende en determinadas áreas, sectores muy carenciados de la población y ese es el que se vio más afectado con la pandemia”.

LOS CAMBIOS | Tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), desaparecieron los consejos que gobernaban la educación y cada subsistema pasó a estar encabezado por un Director General. En el caso de CET-P, el Director es Pereyra y dijo respecto al nuevo sistema de gobernanza de la educación que la ventaja que “tiene este cargo es la ejecutividad. Yo ahora vengo a este centro, encuentro determinados problemas y puedo dejar la solución en el momento porque sé que luego está en uno mismo poder tomar la decisión. En un Consejo hay que ir a plantear el tema e intentar generar los consensos”.

Pereyra reconoció que tienen “muchas más responsabilidades, porque recae prácticamente en una sola persona todas las decisiones” y mencionó también que se les suma una nueva responsabilidad más al tener que formar parte del CODICEN Concejo Directivo Central), es decir que estamos en todas las resoluciones que se toman en la educación pública. El CODICEN está integrado por tres delegados políticos, que son designados por el Ejecutivo, dos delegados de los docentes y los directores de los subsistemas. Estamos todos ahí, todos nos escuchamos. Todos los actores están representados”.

El Director del CET-P también se refirió a las críticas docentes a los cambios plantados para los cursos FPB (Formación Profesional Básica). “Nosotros no vamos a eliminar los FPB, los vamos a potenciar porque los resultados del plan no son los que se esperaban”, comenzó diciendo y añadió que “nosotros entendemos que es la población que más problemas tiene la que va ahí y es por eso que queremos potenciarlo para lograr levantar los niveles”.

“Los FPB fueron creados para alumnos de 15 años y más que habían desertado del sistema. El alumno salía de la escuela, abandonaba y por dos o tres años no estudiaba, pero luego el sistema los retomaba. Sin hacer ningún cambio curricular, se pasó a que pudieran concurrir chicos desde los 12 años generando que personas con edades muy dispares estuvieran juntos y es lo que queremos cambiar. Eso no funciona, por eso queremos cambiarlo. No podemos juntar alumnos de 12 años con otros de 15, así que nosotros vamos a tomar un punto intermedio y es que puedan ingresar con 14 años”, agregó Juan Pereyra.

BACHILLERATOS | Respecto a los cambios que se manejan para los bachilleratos, dijo el Director General del CET-P que “en el CODICEN estamos trabajando en un cambio curricular total porque la educación no está teniendo resultados y si usted sigue haciendo lo mismo va a obtener los mismos resultados. El cambio se piensa procesar para 2023. Nosotros en UTU nos vamos a adelantar con el FPB y también vamos a reformar la parte curricular del área tecnológica en 2022”.

“En UTU se van a mantener los bachilleratos tecnológicos, es probable que hagamos alguna reducción en la cantidad de bachilleratos que tenemos. Que se haga especialización en el primer año y después puedan abrirse. Después se van a mantener otras formas de hacer educación media superior que son lo que nosotros llamamos EMP, educación media profesional. Eso se va a mantener, pero será muy flexible, que puedan entrar, salir. Estamos apostando a la modernización de todas las currículas”, dijo Juan Pereyra.

Consultado sobre si existe la posibilidad de alguna obra en la escuela libertense, dijo que puede pensarse en alguna reforma, pero lejos se está en pensar en un edificio nuevo, como en algún momento se exigió o pidió.

Por Javier Perdomo.