Dirección del «hospital» dice que cargo de oftalmólogo fue adjudicado

La directora del Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad (CPNAL), María Beatriz Amestoy, informó que ya falló el tribunal que eligió a la nueva oftalmóloga del centro y ahora hay que esperar a que la ganadora del llamado acepte, para que vuelva a funcionar la policlínica.

Como se recordará, a mediados del pasado mes de setiembre, durante el acto de donación de un electrocardiógrafo por parte de Rotary Club, el rotario Rubén Prieto reclamó a la Dirección del centro de salud por el equipo de oftalmología -otra anterior donación rotaria-, debido a que le llegaban rumores respecto del abandono del equipamiento. La directora Amestoy rechazó la idea de abandono y dijo que no se estaba usando puntualmente debido a que la oftalmóloga que tenía el centro había renunciado y se estaba en un proceso de realizar un nuevo llamado para ocupar el cargo.

Pasados dos meses de aquellas declaraciones, La Semana consultó a la directora Amestoy sobre en qué etapa estaba el llamado que anunciara en aquel acto y contó que precisamente en estos días se dio la designación de la profesional, pero aclaró que ahora hay que ver si ella acepta.

“A veces los profesionales se presentan a los concursos, pero después terminan decidiendo que no les sirve por algún motivo particular. Por lo menos ya está el nombre, ahora Recursos Humanos se encarga de llamar a la profesional y valoran cuándo ella puede empezar”, comentó Amestoy.

Agregó la Directora que “si es por nosotros, ella puede empezar el mes que viene, el tema es si demora la elaboración del contrato, algo que ocurre a veces; pero lo primero es que ella acepte, porque para que nosotros mandemos el contrato tiene que aceptar la profesional”.

OTRA VEZ | Insistió la Directora del centro de salud en que hay veces ocurre que se anotan a los llamados y luego pasan unos días, les surgen otras cosas, tienen cambios en los horarios de trabajo; valoran otras situaciones que no estaban al presentarse al llamado”. Además, continuó explicando la Directora que “cuando se anotan no saben bien qué carga horaria van a tener, pero desde acá estamos tratando de hacérselo lo más accesible posible, ya que no es una profesional de la zona”.

“Vamos a ver si ella puede, si acepta y si le sirven las condiciones. Cuando tengamos la aceptación de ella, le damos para adelante”, dijo Amestoy, que mencionó que si la profesional no aceptara, se debería volver a hacer un llamado, que según ella, “tiene un proceso de 15 o 20 días para hacerse”.

POLICLÍNICAS | Más allá de esta situación con la policlínica de oftalmología, el centro de salud “está funcionando normalmente”, dijo la Directora, que mencionó como hecho destacado que todas las policlínicas periféricas dependientes del Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad, volvieron a funcionar con normalidad tras la pandemia. “Volvieron a funcionar y funcionan bien”, dijo la Directora.

Consultada a su vez por el recurrente reclamo por la falta de medicamentos, dijo que en estos momentos no hay faltante alguno.