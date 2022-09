Diputado Mesa corredactó proyecto de ley para institucionalizar búsqueda de personas desaparecidas en democracia

En los casi 21 años de trayectoria que tiene este medio, no han sido pocas las ocasiones en que se ha informado de personas desaparecidas. En la mayoría de las ocasiones la persona desaparecida aparece prontamente, a veces bien, en otras lamentablemente mal, pero aparece. Sin embargo esto no ocurre siempre y la incertidumbre, la lentitud en los procesos de búsqueda y el dolor, gana a las familias de los buscados, que terminan generando grupos de ayuda que ahora reclaman del Estado un mayor compromiso en su preocupación.

A dar respuesta a esos reclamos es a lo que apunta un proyecto de Ley que los diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP-FA), Oscar Amigo (de Canelones), y el josefino, Nicolás Mesa, presentaron en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que el pasado miércoles 14 de setiembre comenzó a analizarlo.

El Diputado frenteamplista por San José, comentó a este medio que el proyecto lo comenzaron a analizar junto a su compañero de bancada “cuando él presidía la Comisión de Derechos Humanos y yo presidía la Comisión de Seguridad y Convivencia. Coincidíamos en la Presidencia y muchas veces había temas en común y nos encontramos con este tema que es muy sensible, porque cada poco tiempo estamos viendo en las noticias, conociendo casos de distintas personas que desaparecen”.

Nicolás Mesa comentó que en Uruguay “es variable el número de personas que están desaparecidas pero siempre está oscilando en el entorno de las 200”. Agregó que “los casos son de lo más variado, hay desde personas con algún tipo de patología que salen a caminar y ya no vuelven, hasta personas que faltan de algún centro de salud o de algún hogar en el que están internados y desaparecen. Después ya hay casos más complejos, donde puede aparecer hasta la trata de personas”.

Prosiguió diciendo el Diputado que por más que la variedad de casos sea amplia, a todos ellos los une lo mismo: “son las familias que están atrás de esa persona que desaparece y lo que sufren y las dificultades que tienen esas mismas familias para enfrentar una situación que les es nueva, como es que desaparezca un familiar, de un día para el otro”.

DESAMPARO | Mencionó luego Nicolás Mesa que “estos familiares, muchos de los cuales están nucleados en una asociación civil, que se llama ‘Familiares de Personas Desaparecidas y Ausentes en Democracia’, lo que han venido planteando desde hace tiempo es que se sienten desamparadas, que no tienen ninguna propuesta por parte del Estado y que son muchas las dificultades a las que tienen que hacer frente cuando viven estos episodios”.

Explicó el legislador por el departamento de San José -con activa participación parlamentaria-, que lo que están buscando con el proyecto de ley es “dar algún tipo de respuesta a estas familias, desde distintos puntos de vista”.

“El primero es que haya un ámbito estatal al que se pueda recurrir y que desde allí se les brinde asesoramiento, ya sea legal o también psicológico-terapeútico, que les permita a esos familiares tener herramientas emocionales y así poder continuar con su vida y con el proceso de búsqueda de esos familiares directos”, agregó el Diputado.

Es que, dice Mesa, en el presente “hay situaciones que son totalmente desgarradoras desde el punto de vista humano. Desaparece un hijo, un padre y no hay noticia alguna, eso es muy difícil de afrontar. Los avances en este tipo de casos son extremadamente lentos y no hay novedades, por lo que las familias están totalmente perdidas, porque más que ir a una seccional y tratar de ver si la encuentran, no pueden hacer”.

INSTITUCIONALIDAD | “Por eso lo que proponemos es que en esta comisión, integrada por distintas instituciones del Estado-Dirección Nacional del Servicio Civil, Ministerio del Interior, Salud Pública, Fiscalía, también los familiares-, trabajen juntos buscando acelerar los procesos de búsqueda, que haya cruzamiento de datos, que haya campañas de difusión con las imágenes de las personas ausentes, que se puedan disparar determinadas alertas, en definitiva que haya una unificación de forma de enfrentar este tipo de casos”, contó Nicolás Mesa, que luego agregó que “es importante trabajar en la contención y en el acompañamiento, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. No nos preparamos para una cosa así”.

El proyecto de Ley presentado por Amigo y Mesa cuenta con el respaldo de la asociación de familiares. Consultado Mesa sobre si se ha dialogado con los otros partidos para ver qué apoyos tendría de los partidos que integran la coalición de gobierno, dijo que “nosotros hemos encontrado en distintos partidos políticos, una muy buena voluntad para trabajar sobre esto. Hay proyectos de legisladores de otros partidos que apuntaban a otra cosa, pero que también procuran mejorar la forma de dar respuestas, de mejorar la búsqueda”.

“Por lo que lo que estuvimos conversando en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, que fue donde presentamos el proyecto, es que hay buen ambiente. Hay clima incluso para poder unificar los distintos proyectos que se han presentado y concretar algo que le dé una señal clara a los familiares”, mencionó Nicolás Mesa.

PROCESO | Respecto al proceso que llevará de ahora en más el proyecto presentado, mencionó Nicolás Mesa que primero “nosotros lo presentamos en la bancada del FA, el FA lo presenta en la Cámara de Diputados; ahí toma estado parlamentario y pasa a ser un proyecto de ley, va a la comisión de Derechos Humanos y lo que se hizo en la primera reunión fue marcar un cronograma de trabajo; es decir pedir informes a las distintas instituciones del Estado, recibir a los familiares y a todos los que están involucrados en el tema y lograr luego las mayorías en el pleno de la Cámara, para aprobarlo. Proceso similar debe seguir luego en el Senado antes de su aprobación definitiva, que luego debe ser promulgado por el Presidente de la República.

El legislador del MPP estimó que en el proceso de trabajo parlamentario se buscará tomar contacto con otras asociaciones que trabajan la temática, como pueden ser la página de Facebook “Desaparecidos Uruguay” o el colectivo “Dónde están nuestras gurisas”. Culminó diciendo Nicolás Mesa que “la idea es unificar todos estos esfuerzos de la sociedad civil en la búsqueda de personas desaparecidas. Darle institucionalidad a la desaparición de personas”.

Por Javier Perdomo.