Diego Bozzolasco está en franca recuperación y no ha sido dado de alta por el brote de coronavirus en Libertad

El brote de coronavirus en Libertad distrajo la atención de uno de los temas que más preocupaba a la comunidad libertense, del departamento y se podría decir del Uruguay hasta hace unos días atrás. Se trata de la salud del niño Diego Bozzolasco, quien luego de una recaída importante que tuvo semanas atrás, está ahora en franca recuperación y con posibilidades que le den el alta, algo que no ha ocurrido porque se está a la espera de un hisopado que debe hacérsele a su hermana mayor, quien tuvo contacto con una persona que dio positivo al coronavirus.

Según contó a La Semana su madre, María Noel Rodríguez su «hija mayor, Natalia, tuvo contacto con un positivo y le hacen el hisopado el domingo y hasta que no esté el resultado no podemos ir a casa, porque Paulina (su otra hermana), y el padre también están en cuarentena, por eso es que no tenemos el alta».

«Hace dos meses que estamos internados, ni él ni yo hemos ido a Libertad en este tiempo, pero estamos muy contentos que vaya mejorando paso a paso. El transplante lleva mucho tratamiento, mucho seguimiento de parte de los médicos», dijo Maria Noel, que aclaró que no se le ha normalizado el tema de las plaquetas, porque todavía las tiene bajas, pero igualmente podrían «volver a casa, por lo menos dos o tres días» si el resultado del hisopado es negativo.

María Noel Rodríguez volvió a agradecer a todo Libertad y al Uruguay entero -porque en la cuenta de Abitab colaboró gente de muchos lugares-, por el apoyo que han recibido, que les posibilitó adquirir un costoso medicamento que se le debió aplicar por su recaída.

En la edición impresa de La Semana del próximo martes 15, todos los detalles del proceso seguido por el niño por el que tanto ha colaborado toda la comunidad.