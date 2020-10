Día Internacional de Limpieza de Costas 2020 llega a Ordeig el 14 de noviembre

La Boca de Mauricio, en la zona de Ordeig, Kiyú, en que se estará realizando en San José el evento mundial denominado Día Internacional de Limpieza de Costas 2020 en Uruguay, una iniciativa que invita a sumarse a la lucha contra el plástico y otros residuos que contaminan las costas y que cada año suma más voluntarios. La jornada se estará realizando el sábado 14 de noviembre en los departamentos de Colonia, Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y San José.

El Día Internacional de Limpieza de Costas, es un evento anual que se realiza desde 1986 en más de 100 países alrededor del mundo y moviliza a más de 600 mil voluntarios, que cada año destinan ese día a recolectar los residuos que encuentran en sus playas locales, como demostración de su compromiso con la limpieza de la franja costera. A lo largo de casi tres décadas, más de 9 millones de voluntarios han recogido casi 75 millones de kilos de residuos.

En Uruguay, es el Ministerio de Ambiente que asumió el rol de coordinar a nivel nacional esta actividad, este año con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, municipios e intendencias costeras, en los seis departamentos involucrados.

Según establece la información difundida por el Ministerio de Ambiente, durante este día no todo lo que se recoge es basura, también se recopila información sobre lo que se encuentra.

Además de posibilitar la limpieza de las playas, la iniciativa permite elaborar un registro sobre los distintos tipos de residuos hallados, que será utilizado para generar campañas que concienticen a la población. Esta información, también, se comparte con el resto de los países donde se implementa la actividad, que a nivel global impulsa la organización Ocean Conservancy.

La instancia se realiza entre las 9 y las 11 de la mañana del sábado 14 de noviembre y los interesados en participar deben llenar un formulario que se encuentra en la página web del Ministerio de Ambiente (https://www.gub.uy/ministerio-ambiente), en el que además de brindar los datos personales hay que establecer en qué departamento y bajada está interesada/o en participar, ya que son 39 los puntos de todo el país en que se estará trabajando.

ROTARIOS | Hay que mencionar que esta instancia de limpieza de costa en la zona de Ordeig, se realizará una semana antes de la primera de las dos jornadas, también de limpieza de las playas de Kiyú, a las que está invitando el Rotary Club Libertad para los sábados 21 y 28 de noviembre.

Desde el anuncio formal por parte de los rotarios se han estado planificando estas dos jornadas de la que participarían organizaciones sociales de Libertad y también del propio Kiyú. “Queremos intentar responsablemente asumir el compromiso de preservar y cuidar el ambiente, mediante un proyecto en conjunto, que apunta a disminuir los desechos plásticos en nuestras playas”, había dicho al anunciar la actividad la rotaria Fanny Rodríguez, organización internacional que está trabajando en este año -que comienza en julio-, el tema medio ambiente.

Consultado el saliente alcalde Sergio Valverde respecto a si no se superponen las actividades oficiales del Ministerio de Ambiente y la iniciativa rotaria, dijo que no, al contrario, suman porque la limpieza de las playas de Kiyú no se soluciona ni con una ni con 10 jornadas ya que son muchos los desechos que trae la marea hasta la costa.

Vale recordar que la intención del Rotary Club Libertad sería concurrir los días sábados 21 y 28 de noviembre, organizados en equipos a realizar la tarea de limpieza. Esta iniciativa también cuenta con el respaldo del Municipio, que se hará cargo de todo lo que se recolecte en las dos instancias.

Por Javier Perdomo.